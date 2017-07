Para un esbozo de una crtica de la economa poltica de la actualidad

Los dos universales de la dominacin y el universal por sustraccin

Prejuicio y desprejuicio

Existen el prejuicio y el desprejuicio. Somos seres sociales. Producimos instituciones. Hay instituciones que estimulan e imponen prejuicio, pero tambin puede haber instituciones que impulsen el desprejuicio. Esto solo es posible si el trabajo en las y de las instituciones del desprejuicio se refieren al trabajo comn, al trabajo que somos, al trabajo que producen las instituciones, que es siempre colectivo, porque nada es construido de por s; es esfuerzo humano universal.

El trabajo, si no es la nica, es la categora insustituible del desprejuicio, en todos los sentidos: geopoltico, de gnero, tnico, epistemolgico, etario. Por qu? Porque es la categora que produce el inverso del universal por particularidades, sin perder la potencia universal del desprejuicio, que es infinita, desde los finitos.

Cmo as?

Lo universal por particularidades eurocntricas El primero

Existen dos universales. El que se realiza por imposicin de particularidades, a todas las partes. Explico. Si le referencia fuera el universal eurocntrico, por ejemplo, se tiene un universal que se impone a la fuerza, generalizndose como patrn, en todas las dimensiones de la vida. Impone un modelo: cristiano, blanco, hombre, heterosexual, adulto, serio, grafocntrico, hablante de una lengua de los pases europeos dominantes, como el ingls, el francs, el alemn.

Es claro que este universal es una falacia, volvindose la razn permanente de racismos, de machismos, de homofobia, de epistemicidios; de guerras, de barbaries.

Por causa de eso, toda universalidad es autoritaria, machista, racista? Es evidente que no.

El universal por particularidades del sistema de dominacin estadounidense El segundo

Para eliminar el universal por suma de particularidades del sistema de dominacin europeo, el eurocntrico, no hay otro modo si no es a travs de la categora del trabajo la lucha de clases de los pueblos, descolonizndose. Es el trabajo de los pueblos afirmndose y diciendo no a las imposiciones de las particularidades europeas, por medio de la lucha de clases descolonizadora.

Esto no significa en modo alguno que el trabajo de los pueblos, para liberarse del eurocentrismo, engendre tambin nuevas formas de particularidades. Por el contrario. El trabajo es el universal por sustraccin y no por suma. En este caso, eliminando el universal europeo, lo que adviene es el universal de los pueblos, incluyendo los europeos.

El universal por particularidades se impone adicionando trazos. El ejemplo actual es el universal por particularidades del imperialismo estadounidense. Funciona as: cristianismo puritano, gringo, blanco, rico (siendo rico puede ser negro, mujer, gay...), anglo parlante, polticamente correcto.

En lneas generales, esta es la universalidad dominante de la actualidad; la responsable por la tragedia del mundo actual, as como lo fue, en su poca, la universalidad eurocntrica del imperialismo europeo.

Es esta universalidad, por particularidades puritanas, la que est en la base del golpe de Estado en Brasil; y es ella, porque somos cada vez ms puritanos, que insistimos en no identificar, porque hemos sido educados para tener prejuicio con el trabajo de los pueblos oprimidos, que somos el trabajo de los pueblos por su liberacin, tanto del universal europeo como del universal gringo.

El universal gringo es un simulacro del universal por sustraccin; una farsa a escala del absurdo. Tiende a seducirnos porque no funciona de la misma forma que el universal eurocntrico, que impone sus trazos como superiores a todos los dems. El universal gringo por adicin, como simulacro, explora los resentimientos producidos en la era del universal eurocntrico.

Cmo as? Funciona multiplicando particularidades, pero desde que estas se rostrifiquen (tengan un rostro) teniendo en cuenta el estilo gringo de vida (que ya se sabe es de muerte). Su lado puritano es su lado confesional. Es un universal que exige que confesemos quines pensamos ser, pero esta confesin solo vale si se refrenda con el propio patrn gringo.

Es una falacia publicitaria de democracia: el universal por particularidades del modelo yanqui, porque tiene como referencia la cortina de humo de las relaciones mercantiles del sistema virtual tecnolgico.

Qu modelo es este? Es el modelo en red, que funciona por red, por medio de tecnologas de red; con Internet en el centro. El modelo .com. Al entrar en l, nos confesamos en la inmanencia de l. Se llama Panptico molecular.

Cmo funciona?

Zbigniew Brzezinski, uno de los principales estrategas contemporneos al servicio de la puritana causa gringa de dominacin planetaria, muerto el 26/may/2017, al inicio de la dcada del 70 del siglo XX, public un libro con el siguiente ttulo: BETWEEN TWO AGES Americas Role in the Technetronic Era (Viking Press, NY, 1970) (ENTRE DOS POCAS El papel de EE.UU en la Era Tecnotrnica) (Viking Press, NY, 1970), en el cual, con una claridad meridiana, como un estratega de la colonizacin del futuro, describa la poca actual en que vivimos: un sistema virtual, conectable por diversos soportes tecnolgicos, que estuviese bajo el control gringo, a partir del cual pondra a la humanidad entera en el bolsillo.

La configuracin actual de ese modelo, para capturar y chantajear a toda la humanidad, funciona as: Confiesa quin eres t, tus perfiles mltiples, en las tecnologas de y en la red actual. Te doy cuerda. Ven... conctame!

Mientras nos induce a un estmulo de libertad, en realidad un simulacro ms, prepara las instituciones mundiales que son y sern cada vez ms las que estarn en la lnea de frente para imponer su dominacin, a saber: el poder judicial y el poder meditico, funcionando en compaa. El primero usa los rastros que producimos, nuestras particularidades, en la red Panptica, para criminalizarnos enviando informaciones al sistema meditico, que tiene la tarea de calumniarnos.

La calumnia se transforma en prueba y esta genera la condena. Nadie est libre de eso. Nadie, si entra en la red, y por una razn muy simple: los controladores de la red son los que la editan y como seores de la edicin pueden producir pruebas por simulacro y a partir de ellas condenarnos.

Cmo as? Sencillo: pueden escribir un correo electrnico, o reeditarlo, en nuestro lugar y decir que fuimos nosotros los que lo hicimos y, a partir de ah, justificar una condena. Si somos famosos: el poder meditico cumplir su funcin: condenar por calumnia pblica.

Cmo salir de esa locura? Transformando la Red Mundial de Computadores o el sistema de virtualidad actual en propiedad comn de la humanidad, porque fue producida por el esfuerzo de todos nosotros y, as, eliminar el sistema de propiedad .com, el principal medio de produccin contemporneo: produccin de simulacros (incluso simulacros de pruebas); esa quintaesencia de las mercancas.

El universal por sustraccin El tercero

Para superar ese Panptico total de hoy es necesario actualizar e insistir en el universal por sustraccin. No hay otra salida. El sistema confesional, por particularidades, que domina en y el contemporneo; es lo que nos vuelve vulnerables, porque tiene el objetivo de dividirnos y, dividindonos, condenarnos, cuando quiera.

Pero, cmo as, universalidad por sustraccin?

La universalidad por sustraccin, la del trabajo, se da as: no soy blanco, no soy negro, no soy indio, no soy mujer, no soy gay, no soy rico, no soy pobre, no soy europeo, no soy gringo, no soy brasileo. En su infinita sustraccin no es el nihilismo el que emerge, sino el trabajo.

Afirmarse fuera de las particularidades: soy trabajadora o trabajador?

Pero, no es eso, sustrayendo las diferencias, una forma de autoritarismo? No, no es. La categora del trabajo, como universal por sustraccin, invierte en un sistema de referencia que tiene el comn como horizonte de construccin permanente.

Ser trabajo significa ser del comn, para el comn, por el comn: ser comn, como cualquiera o cualquier. Es la potencia laica en su escala singular: la singularidad sin fin.

Y es esa singularidad la que elimina los prejuicios y, al mismo tiempo, es ella la que no permite que las diferencias se apaguen, desde que estas se afirmen en el trabajo.

Cmo as?

Las dos formas de afirmacin: universal por particularidades y la universal por sustraccin

Existen dos formas de afirmacin subjetiva, identitarias: la que sigue los criterios de universalidad por particularidades, imitndolo; y la que sigue los criterios de universalidad por sustraccin, crendolos a partir del comn.

Cmo as? La primera forma de afirmacin, la de las particularidades, est en la red, cae en la red, se afirma en la red. As nos divide como nunca. Es la quintaesencia del simulacro, porque lo universal se torna sistmico, virtual. Se deshumaniza ms y ms. Y nosotros somos los pececitos que los burcratas de la virtualidad pueden pescar cuando quisieran.

El universal por sustraccin, al afirmar el trabajo comn que somos, crea, en red, la mujer del comn, singularsima; el gay del comn; el negro del comn; las religiones del comn. En proceso de sustraccin sin fin, seremos la red del comn: trabajo en red.

P. S.: Para escribir este texto me bas en las teoras de Alain Badiou y de Toni Negri, considerando que hay algo comn en ambos: la teora marxista, porque esos argumentos son nada ms y nada menos que herederos de la categora crtica de la economa poltica, creada (creacin comn) por Friedrich Engels en 1843, con el texto Esbozo de una crtica de la economa poltica. En l Engels afirmaba bsicamente que la categora del trabajo es la inmanencia contra todos los prejuicios burgueses. Ah nace el marxismo: la teora del trabajo de los pueblos; teora del desprejuicio.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.