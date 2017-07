Trump en Venezuela: dichos y hechos

El 17 de julio, la Casa Blanca declar que los EEUU estn preparados para implementar fuertes sanciones econmicas a Venezuela en caso de que el gobierno no decline en la convocatoria a la Asamblea Constituyente. [1] Valen algunas consideraciones sobre estas sanciones, teniendo en cuenta la trayectoria del gobierno de Trump en Venezuela que contina con el intervencionismo propiciado por la administracin Obama y que se ajustan a los pasos establecidos en Operation Freedom II -. [2]

Sobre las sanciones econmicas

La mayora de los medios afirman que el objetivo es golpear la economa venezolana, que depende en un 95% de los ingresos del petrleo, ya que el gobierno estadounidense podra aplicar un paquete de sanciones sectoriales a PDVSA. [3] Entre las posibilidades que se barajan, est la de prohibir cualquier transaccin en dlares con PDVSA. Esto afectara no solo a la petrolera estatal venezolana, sino al mercado del petrleo a nivel mundial, a la vez que pondra en una situacin complicada a EEUU, considerando que importa crudo principalmente de Arabia Saudita, Canad y Venezuela. En efecto, desde hace tiempo se escuchan crticas al interior de EEUU respecto de esa medida, pues si bien desde el gobierno se plantea reemplazar el petrleo proveniente de Venezuela con reservas estratgicas locales, algunos empresarios del sector afirman que el petrleo venezolano no es fcil de sustituir y que Venezuela podra limitarse simplemente a vendrselo a otro [4] , disminuyendo el efecto esperado por las sanciones.

Por otra lado, se trata de sanciones anunciadas el mes pasado [5] (no es algo de ltima hora), donde podramos incluir las medidas contra PDVSA-CITGO planteadas en la Ley Cardin (s.1080) del Senado (3 mayo 2017) [6] y la Ley HR2658 de la Cmara Baja (25 mayo 2017). [7] Vale recordar que a estas posibles sanciones econmicas, se suman otras contra altos funcionarios venezolanos: la Ley estipulaba 90 das para recopilar informacin contra altos funcionarios venezolanos, plazo que se cumple terminando el mes de julio.

Trayectoria del gobierno Trump en Venezuela

La presin poltica, diplomtica y jurdica viene aplicndose sistemticamente. A menos de un mes de comenzar su gestin, el gobierno de Trump:

Atendi las sugerencias de una comisin bicameral del Congreso (febrero 2017) que exigieron mayor severidad en la postura contra Venezuela e impusieron sanciones al vicepresidente venezolano acusndolo de tener vnculos con el narcotrfico, aplicando la ley Kingping. [8] Sancion por la va judicial desde la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro a ocho miembros de la Corte Suprema de Venezuela por abuso de poder y conducta anti-democrtica, congelando sus activos en Estados Unidos y prohibiendo a ciudadanos e instituciones estadounidenses cualquier tipo de transaccin con los sancionados, adems de prohibirles ingreso al territorio estadounidense. [9]

Mantuvo reuniones personales con miembros de la oposicin venezolana. Recibi junto al vicepresidente Mike Pence y el senador Marco Rubio a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo Lpez en la Casa Blanca. [10]

Apoya la aplicacin de la Carta Democrtica en Venezuela va la OEA en encuentros extraordinarios y oficiales desde junio 2016 (gobierno de Obama), hasta la Cumbre de la OEA en Cancn, junio 2017. [11] El objetivo no ha sido logrado, pero no por ello ha sido abandonado. El 19 de julio el Secretario General de la OEA dio una conferencia en el Comit de Relaciones Exteriores del Congreso EEUU insistiendo en la necesidad imperiosa de su aplicacin. [12]

Alianzas internacionales: aliados en Unin Europea. [13] A la ya tradicional cooperacin por parte del gobierno espaol se suman nuevos apoyos, como el de la jefa de poltica exterior de la Unin Europea, Federica Mogherini, que la semana pasada pidi a los gobiernos latinoamericanos crear un grupo de amigos aceptables para el gobierno venezolano y la oposicin para negociar y llegar a un acuerdo. [14]

Alianzas en Amrica Latina: Mxico se presenta como punta de lanza del bloque anti-gobierno de Venezuela (siempre en la lnea de lo planteado por EEUU), rol asumido especialmente a partir de marzo de 2017 cuando declar que en Venezuela se lleva a cabo una violacin sistemtica a la democracia. Algunos miembros distinguidos de este bloque son los gobiernos de Colombia, Argentina y Brasil.

Colombia: El presidente Juan Manuel Santos se sum a la causa contra Venezuela: Hace seis aos se lo advert a Chvez. La Revolucin Bolivariana fracas dijo hace un par de meses. [15] Recientemente en su viaje a Cuba, la canciller colombiana Mara Angela Holgun, quien acompaaba al presidente Santos, desminti las declaraciones hechas por el Financial Times acerca de que Venezuela fuera tema de conversacin entre los mandatarios de Cuba y Colombia, pues su visita fue de carcter comercial y en agradecimiento por la participacin cubana en los acuerdos de paz. [16] Sin embargo, el mismo da del viaje el presidente Santos hizo un llamado a Maduro para desmontar la Constituyente. [17]

Argentina: El presidente argentino, Mauricio Macri, en continuidad con su lobby permanente anti-gobierno de Maduro, procur hacer referencia a Venezuela en la reunin del G20, apoyado por el gobierno espaol. [18]

Brasil: El gobierno de Temer se sum al llamado de otros mandatarios para pedir la suspensin de la Constituyente. Desde mayo el embajador brasileo retorn a su embajada en Caracas en un gesto de buena voluntad segn el Ministro de Defensa brasileo Ral Jungmann, quien adems declar que Brasil ya prepara un plan de contingencia por si las cosas empeoran. [19]

Los rumores tambin se suman a la presin poltica: se intenta instalar la idea de que Venezuela no tiene apoyo. Se habla de la posibilidad de que Rusia, China e incluso Cuba le suelten la mano al gobierno venezolano, debido al dao que podra significar la actual situacin para sus intereses petroleros. [20] Dos apuntes al respecto. El primero, es que esta suposicin ha sido publicada por la empresa Stratfor de anlisis de seguridad y defensa que, tal como se ha demostrado a travs de las filtraciones de Wikileaks, viene operando como informante de las agencias de inteligencia estadounidenses en materia de recursos estratgicos [21] (de modo que se trata de una fuente de informacin siempre dudosa, y ante todo, parcial). El segundo, es que tanto Rusia como China han consolidado la relacin con Venezuela en los ltimos aos a travs de proyectos conjuntos en diversos sectores de la economa de ese pas. [22] En efecto, frente a las posibles sanciones de EEUU a la petrolera Venezolana, que ha sido sealada como amenaza para la seguridad nacional estadounidense por las operaciones de PDVSA-CITGO con participacin de la estatal rusa Rosneft, trascendieron posibles arreglos entre el gobierno ruso y el Venezolano para que Rosneft se desvincule de CITGO y que en cambio lleve a cabo acciones en materia de hidrocarburos en territorio venezolano [23] .

El poder duro como respaldo permanente. Desde 2016, con la Operacin Freedom II, el Comando Sur de Estados Unidos incluye la intervencin en Venezuela como alternativa viable. En febrero de 2017 asumi la vicepresidencia civil del Comando Sur, Liliana Ayalde, ex embajadora de Paraguay y Brasil en los momentos de los respectivos golpes parlamentarios, reafirmando la posibilidad de presionar a favor de un cambio de rgimen por la va violenta como sucedi en Libia e Irak. [24]

Otras declaraciones/amenazas de Trump

Un caso interesante en cuanto a declaraciones realizadas por Trump, es lo relativo al Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN): Trump declar en campaa que buscara una renegociacin sustancial del TLCAN y que, si no lograba revertir las condiciones del acuerdo, EEUU lo abandonara. [25] Ya en la presidencia, firm una orden ejecutiva para llevar a cabo estos cambios, anunciando que seran determinantes. [26] Sin embargo, en los hechos, propuso cambios cosmticos y ms bien orientados a permitir que Estados Unidos acceda a manufactura barata de Mxico, ample sus negocios energticos, estipule la ley sobre propiedad intelectual, [27] una nueva ley de inversin [28] y un mayor control monetario sobre Mxico. [29]

Algo similar sucedi con el Muro en la frontera con Mxico, cuando advirti durante su campaa: Construir un muro gigante, el ms grande que se haya construido, y har que Mxico pague por l (junio 2015). En los hechos, el Congreso ha bloqueado el pedido de presupuesto para el Muro, que tampoco ha obligado a pagar a Mxico. El Secretario de Seguridad Interna, declar ante el congreso que el gobierno no planea construir un Muro de costa a costa [30] . En los hechos, hace tiempo que en los ms de 3 mil km de frontera hay muro y vallas que cubren una extensin de 1,050 km. [31] Por el momento, en las denominadas ciudades santuario para los migrantes, las fuerzas de seguridad locales han intentado no implementar redadas, dando cuenta de las dificultades para hacer cumplir las consignas anti-inmigrante de Trump. [32]

Con respecto a Cuba declar durante su campaa :todas las concesiones de Obama que favorecieron al rgimen de Castro fueron por medio de un Decreto, decisin que entonces, el prximo presidente podra revertir, y as lo har, a menos que el rgimen castrista cumpla con nuestras demandas que incluyen libertad religiosa y poltica para los cubanos (septiembre 2016). Del mismo modo, en su discurso frente a la comunidad cubano-americana en Miami, anunciaba que cancelara por completo el acuerdo que haba firmado Obama con Cuba, y que como presidente enfrentar los crmenes del rgimen cubano. En los hechos, hubo algunas modificaciones, pero se trata de algunos puntos especficos, no de una reversin total como la advertida. [33]

Los ejemplos brindados no buscan desestimar la realidad de las amenazas del gobierno de Trump contra Venezuela, sino ponerlas en su justa dimensin. Lo que preocupa no son las amenazas o vituperios del presidente en turno, que se caracteriza por un discurso provocador. Lo que preocupa es, en primer lugar, que en el caso de Venezuela, las amenazas han sido incentivadas por el Congreso (no solo por la derecha Republicana, sino tambin por los Demcratas) y las diversas reparticiones, como el Departamento el Tesoro, que ha impuesto sanciones judiciales a las que podran sumarse otras nuevas a partir del 30 de julio. En segundo lugar, las amenazas de sanciones forman parte de una trayectoria de injerencia del gobierno-sector privado estadounidense, por las diversas vas implementadas hasta el momento: guerra meditica (guerra psicolgica), presin poltica, presin diplomtica, guerra judicial (sanciones a funcionarios venezolanos) y presin econmica cuya finalidad es, desde hace aos, provocar un cambio de rgimen en Venezuela. En lo inmediato, la presin est enfocada a revertir la Asamblea Nacional Constituyente, una muestra ms de la estrategia continuada de roll back encaminada a hacer recular al Gobierno bolivariano en su agenda poltica. Ese es el contexto de las amenazas de ltimo momento.

Silvina M. Romano y Anbal Garca

