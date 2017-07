Venezuela, los aprendices tropicales de ISIS

Mtalo, mtalo, mtalo! Se tiene que morir ese chavista!

Carlos Eduardo Ramrez sali a buscar empleo el jueves 18 de mayo. Alrededor de las 3 de la tarde caminaba por una de las calles cercanas a la estacin del Metro de Altamira, en Caracas, cuando un grupo de unos 20 opositores al gobierno encapuchados lo abord. De inmediato comenzaron a golpearlo con palos y piedras. Uno llevaba una pistola., le gritaron.

Carlos Ramrez les grit: Yo no soy chavista, yo no soy chavista! Por qu me van a matar? Djenme vivir que quiero ver a mi hija! Los enmascarados le echaron gasolina encima y le prendieron candela. l comenz a saltar, a correr, a gritar y se tir al piso para sofocar las llamas. La polica municipal de Chacao (municipio en manos de la oposicin) no hizo nada para evitarlo. Slo lo auxiliaron los bomberos (https://goo.gl/tDTB7A).

Carlos fue la primera persona a quien los pacficos opositores venezolanos le prendieron fuego por ser chavista . Afortunadamente vivi para contarlo. Sin embargo, Orlando Jos Figueras, de 21 aos, no pudo decir lo mismo. El 20 de mayo, en Altamira, fue salvajemente golpeado, apualado y quemado por los aprendices tropicales de Isis por ser ladrn y madurista (https://goo.gl/krpfcu). No pudo sobrevivir.

Desde entonces, los enemigos de la revolucin bolivariana no han parado de quemar a seres humanos por el delito de ser chavistas. Los fanticos le han prendido fuego a 19 personas, en su inmensa mayora negros, pobres o funcionarios gubernamentales.

Pero, su vocacin piromaniaca no termina ah. Han incendiado alimentos (ms de 50 toneladas en el estado Anzotegui, donde, segn Marco Teruggi, acompaaron la lumbre con tres pintadas: chavistas malditos , no ms hambre , y viva Leopoldo ); urnas fnebres del cementerio de Guaicaipuro; banderas cubanas; la estatua de Hugo Chvez; la Direccin Ejecutiva de la Magistratura (DEM) del Tribunal Supremo de Venezuela en Chacao; la sede del Ministerio de Vivienda; el Instituto Nacional de Nutricin; comisaras y una larga lista de edificios pblicos.

La pedagoga del fuego opositor forma parte de su apuesta insurreccional. Su conversin en la versin sudamericana del Ku Kux Klan (no es casualidad que muchas de sus vctimas sean afrodescendientes) es parte de su fracaso para ganar base social en los sectores ms humildes. Como la guerra econmica, el bloqueo de calles y avenidas en los barrios de clase media, el despliegue de formas de lucha de guerrilla urbana y la campaa meditica que desplegaron no han provocado ni la fractura del Ejrcito ni la desercin popular de la causa chavista, la oposicin recurre ahora al terror. Busca que el miedo paralice a quienes se le oponen. Pretende desgastar la resistencia popular.

No es novedad. La derecha latinomericana tiene una larga tradicin terrorista. No hay pueblo en el continente que no la haya sufrido. Sin embargo, la oposicin venezolana la ha innovado y superado con creces. Sus asesores han aprendido de Isis. Hacer que las llamas devoren a seres humanos es una de las cartas que han puesto sobre la mesa para provocar pnico. Sin embargo, quemar vivas a las personas es una bestialidad que muchos medios de comunicacin y grupos defensores de derechos humanos han decidido ignorar y silenciar.

A pesar de que los grupos de choque opositores recurrentemente hacen uso de la violencia contra la poblacin pobre, la prensa internacional los describe como pacficos , libertarios , cool y hasta sexis. Y, aunque los comandos que ejecutan la violencia callejera estn integrados por paramilitares colombianos, lmpenes pagados, bandas de delincuentes y grupos de choque con entrenamiento en guerra irregular, se les presenta como jvenes idealistas que luchan contra la dictadura castrocomunista durante el da y luego van a reventarse de noche; que combinan las mscaras antigases en las barricadas con los vestidos de moda y los tragos exticos cuando el sol se oculta (vase, por ejemplo, https://goo.gl/djHLgQ y https://goo.gl/LY8w3z).

Esta campaa de desinformacin sobre lo que sucede en Venezuela ha alcanzado niveles grotescos. Durante meses, Lilian Tintori asegur que su esposo, Leopoldo Lpez, estaba siendo torturado en prisin. Incluso se dijo que haba fallecido. Multitud de medios dieron por buena esta versin sin corroborarla. Sin embargo, cuando el pasado 8 de julio Lpez pas a prisin domiciliaria, pareca ms un instructor de fisioculturismo que un reo martirizado.

Hasta el momento, la intentona golpista de la oposicin venezolana ha provocado 105 muertos. De ellos, 29 fueron vctimas directas de los mismos manifestantes. Por ejemplo, cuatro perecieron cuando les estallaron en las manos los explosivos que pensaban utilizar contra otros. Fallecieron durante saqueos y un incendio dentro de un almacn provocado por los asaltantes, 14 personas. Otros 14 decesos fueron obra de autoridades del Estado, procesados en su mayora judicialmente. Los 44 restantes estn bajo investigacin (https://goo.gl/VCqv97).

A corto plazo, la oposicin venezolana est empeada en hacer fracasar la votacin para nombrar la Asamblea Nacional Constituyente el prximo 30 de julio. Pero, ms all de este propsito, aspira a formar un gobierno paralelo, que, aunque sea testimonial (y est incapacitado para ejercer el poder real), pueda obtener el apoyo de Estados Unidos, y abra la puerta a una invasin extranjera. Los aprendices tropicales de Isis van con todo, incluyendo prender fuego a los venezolanos negros y pobres, a los que no perdonan la osada de haber se hecho dueos de su propio destino.



Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/07/25/opinion/015a2pol