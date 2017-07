Entrevista con la periodista Rosa Miriam Elizalde, editora de "Cubadebate"

"La prensa en el socialismo debera ser un espacio para gestionar la participacin ciudadana"

Que Cuba esta viviendo tiempos de transformaciones no es ninguna novedad. Y que atraviesa una situacin clave desde la muerte del lder de la revolucin, Fidel Castro, en noviembre pasado, tampoco. Sobre todo, porque con el cambio de gobierno en EE UU surgen nuevas amenazas tras el anuncio de un nuevo enfriamiento de relaciones que hizo Donald Trump. Los periodistas cubanos, en ese contexto, debaten cmo adecuarse a estos tiempos en que, adems del cambio generacional que se impone en la isla, estn las nuevas tecnologas que modificaron totalmente el panorama. De eso y de la construccin de un modelo de prensa socialista habla la periodista Rosa Miriam Elizalde, editora del sitio Cubadebate.

"En mi pas no ha habido una ley de comunicacin desde la colonia adelanta Elizalde, que tambin es vicepresidenta de la Unin de Periodistas de Cuba (Upec) y de la Federacin Latinoamericana de Prensa (Felap). Durante todo el siglo XX se ha actuado con artculos de la Constitucin que refrendan derechos de la comunicacin pero no hemos tenido una poltica determinada hacia ese sector. Ese es un debate que tiene nuestro gremio".

En torno de qu temas giran esos debates?

El eje del debate es que nunca fragu en el socialismo un modelo de prensa que le corresponda. Heredamos un sistema de prensa de la tradicin norteamericana, que tuvo que convivir con un proceso de construccin y con muchas limitaciones, no tanto por las posibilidades que les dio a los periodistas, porque hubo momentos luminosos para la prensa. Pero aun as todava padece de cierta incapacidad por incorporar nuevas estticas, un proceso ms deliberativo, ms enfocado hacia la demanda ciudadana y no hacia la oferta informativa. A veces nuestro periodismo consiste en la cobertura de actos o cosas que no necesariamente concilian o le interesan a la agenda ciudadana. A veces nos retrasamos mucho en informar.

Como debera ser esa prensa del socialismo? En algunos sectores es un clsico cuestionar a la prensa de su pas.

La prensa en el socialismo debera ser un espacio para gestionar la participacin ciudadana donde quiera que est, para abrir fuentes de interlocucin con las autoridades, con la sociedad. Ese es un ideal que todava no se ha logrado en ninguna parte plenamente. Tenemos esa gran desventaja: a nosotros nos acusan sobre temas de libertad de prensa. Pero Cuba es un pas que ha logrado el milagro de no tener un periodista ni secuestrado, ni asesinado en 59 aos. El ltimo periodista asesinado en Cuba se lama Carlos Bastida, ecuatoriano, que muri en mayo de 1958 por el crimen de ir a entrevistar a Fidel en la Sierra Maestra. Ese es un reto, el otro es que con esta revolucin tecnolgica en curso ha cambiado tambin la infraestructura, los medios, ha aparecido un entorno digital que es muy complejo en el que todo el mundo se est adaptando de manera traumtica, y nosotros tambin. Cuba tiene una experiencia muy particular con Internet. No olvides que EE UU le impidi conectarse a la red hasta finales de los '90.

Cmo es eso?

A Cuba se le conecta Internet a travs de la Ley Torricelli (sancionada en 1992 y que extrem las condiciones del bloqueo), que dice que as se va a ayudar a democratizar la sociedad cubana al estilo norteamericano, por lo que hubo cierta resistencia. Sin embargo, Fidel vio desde el inicio las posibilidades que tena para los cubanos y en un congreso de periodistas lleg a decir: "Internet parece inventada para nosotros". Porque era el sueo de poder acceder muy fcilmente a un cmulo de informacin y conocimientos extraordinarios. Pero eso se ralentiz, no as los procesos y los planes educativos para capacitar a la gente. La Unin Internacional de Telecomunicaciones deca hace poco que Cuba era uno de los pases de ms baja infraestructura de Internet, pero estuvimos en el quinto lugar en cuanto a apropiacin de tecnologas. Cuba grada 10 mil informticos en todo el pas. Desde que empiezan la primaria tienen laboratorio de computacin. Lo que pas fue que sobre todo los jvenes han inventado maneras de conexin naf, jbara, silvestre.

Cmo lo hacen?

Existe una red informal que se llama SNet, que son muchachos que comenzaron jugando de una casa a otra, tirando un cable, y de pronto han cableado toda La Habana. Hay que ver las computadoras que tienen, son grandes Frankenstein. Pero ese es un proveedor de servicios que te pueden crear un blog o dar una plataforma para chatear.

De qu modo afecta la ley Torricelli?

EE UU siempre vio a esta ley como un espacio para el cambio de rgimen. Y una buena parte de los presupuestos pblicos del gobierno norteamericano para ese objetivo, que son ilegales porque son la intervencin de EEUU contra las leyes y la soberana del pas, lo han estado invirtiendo en el espacio digital. Cmo? Creando infraestructura: hubo un gran escndalo con una red que se llam Zunzueo, que fue el intento de hacer un Twitter cubano (creado en 2010, con financiamiento de la USAID, segn revel en 2014 la agencia periodstica AP). Al final no se discuti si era o no ilegal sino que era ineficiente, porque finalmente lograron lo contrario de lo que se proponan. Era una red para inyectar informacin dentro de Cuba pero daba posibilidades de mandar SMS en el da fuera de la isla, entonces la gente se inscribi para mandar mensajes a la familia (risas). En infraestructuras como esta y en contenidos hay toda una industria en Miami para proveer servicios a los cubanos en lo que ellos llaman creacin de lderes.

El gobierno est plantendose entonces alguna ley para regular este espacio?

A partir de los debates de la UPEC, la institucin que agrupa a los trabajadores de prensa, que bsicamente son de medios pblicos, es una poltica que permita hacer un trnsito hacia estos escenarios y ponga un cierto orden. Por ejemplo, el sistema de medios pblicos es totalmente subsidiado por el Estado pero los presupuestos son muy limitados. Una nueva ley permitira que los medios adems puedan intervenir en el mercado, que tengan algn tipo de financiamiento para poder mejorar, para fomentar la comunicacin, mejorar los salarios de los periodistas, que son de los ms bajos del pas, y avanzar hacia que cada medio se pueda convertir en un gestor o una multiplataforma de contenidos que ayude sobre estos valores y principios pero que mejore la presencia de esos contenidos en los canales que tiene a mano la gente. En Cuba la penetracin de mviles es muy alta. A pesar de todas nuestras limitaciones y de nuestro retraso, en uno o dos aos el salto ha sido enorme. Siempre nos criticaban diciendo que la conectividad de Internet en Cuba es solo para el 5% de la poblacin y en los funerales del comandante todo mundo estaba con un celular en la mano transmitiendo y con comportamientos muy parecidos a los que tiene cualquier ciudadano en cualquier sociedad hiperconectada del mundo.



