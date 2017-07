Qu recomend hacer con las jubilaciones el FMI al Gobierno de Macri?

En Julio de 2016, en el marco de la llamada Ley de Blanqueo, se aprob la Ley de Reparacin Histrica. Esta norma establece la reforma del sistema previsional argentino para lo cual deber crearse una comisin que, en no ms de tres aos, prepare el proyecto para su presentacin al Congreso.

Poco despus, en noviembre de 2016, el Fondo Monetario Internacional le present un estudio al Gobierno de Mauricio Macri por el cual le hace recomendaciones para esa reforma del sistema previsional.

Las abogadas previsionalistas Paola Gallo Pelaez y Andrea Vlahusic estn realizando un pormenorizado estudio del texto de este informe que es la clave para tener la certeza que la reforma que se viene nos retrotrae a la legislacin de los 90.

En una entrevista realizada por Red Eco, Gallo Pelaez afirm que estas recomendaciones apuntan volver a los que en aquella dcada se llam la nueva ortodoxia previsional, inventada por el Banco Mundial y el FMI.

A continuacin compartimos algunos prrafos seleccionados por las abogadas y traducidos de este informe en ingls, que sirven para sustentar esa afirmacin.

Punto 23. La necesaria reduccin del dficit fiscal debera basarse en la racionalizacin del gasto pblico

Salarios, jubilaciones y subsidios en materia energtica han ido aumentando durante los ltimos 8 aos hasta alcanzar un 11% del PBI. De hecho, el gasto pblico en Argentina es actualmente el ms elevado de Amrica Latina y uno de los ms altos entre las economas de mercados emergentes. Mucho puede ser hecho para fortalecer el manejo del gasto pblico, mejorar la gobernabilidad e incrementar la eficiencia del gasto pblico. Especficamente, las medidas debieran apuntar a: (...) Reducir los desequilibrios en el sistema previsional. Es necesario efectuar un examen serio del sistema previsional a fines de restablecer su sustentabilidad financiera y reducir el pasivo previsional que inevitablemente recaer sobre los jvenes y/o las prximas generaciones argentinas. El gasto en pensiones aument rpidamente durante la ltima dcada, pasando del 4,8% del PBI en 2008 al 7,4% del PBI en 2015.

RESTABLECER UN SISTEMA PREVISIONAL SUSTENTABLE REQUERIR IMPORTANTES REFORMAS, INCLUYENDO LA INDEXACIN DE LOS BENEFICIOS POR INFLACIN, LA REDUCCIN EN LA TASA DE SUSTITUCIN Y EL AUMENTO GRADUAL DE LA EDAD JUBILATORIA PARA LAS MUJERES. (pg. 25-26)



Opciones para la reforma

- CAMBIOS EN LA FORMULA DE INDEXACIN. Los beneficios previsionales estn atados al aumento de los salarios y al aumento de las ganancias de la ANSES por distribucin de dividendos. Esta frmula hace que los haberes aumenten a tasas superiores a la inflacin y que suban ms rpido cuando el crecimiento en la cantidad de beneficiarios es ms lento. El indexar los beneficios de acuerdo a la inflacin a partir de 2019 reducir el actual dficit en alrededor de 20 puntos porcentuales del PBI.

- BAJAR LA TASA DE SUSTITUCIN (Nota de la R: bajar los montos de las jubilaciones y pensiones). La tasa de sustitucin (la relacin entre el monto del beneficio y el ltimo salario) es de alrededor del 72% del salario promedio, bastante por encima del promedio de los pases de la OECD (53%). El bajar la tasa al 60% reducir el actual dficit en alrededor de 10 puntos porcentuales del PBI.

- UN AUMENTO GRADUAL DE LA EDAD JUBILATORIA PARA LAS MUJERES. Un aumento en la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 aos a implementarse durante los prximos 10 aos reducir el actual dficit en alrededor de 10 puntos porcentuales del PBI. (pg. 27)



Respuesta del Gobierno que consta en el mismo informe

Las autoridades gubernamentales resaltan que el gradualismo y la flexibilidad son la clave para un proceso de reequilibrio fiscal exitoso. (...) En materia previsional, las autoridades reconocieron que el actual sistema enfrenta importantes desafos a largo plazo y destacaron que estn comenzando a estudiar el impacto del tipo de reformas sugeridas por el staff. Este anlisis ser una contribucin a la recientemente conformada comisin para la reforma en materia previsional, que elaborar una reforma integral del sistema previsional argentino para fines de 2019. Asimismo, el Gobierno seala que a la fecha la edad efectiva de retiro de las mujeres es de 63 aos, lo que reduce el ahorro potencial de aumentar el mnimo de edad jubilatoria a los 65 aos. (pg. 26-27)



Durante la entrevista realizada por Red Eco, Renata Gallo, asegur que hay un primer paso a dar por parte del Gobierno que es dejar sin efecto la actual Ley de Movilidad Jubilatoria, que ajusta los haberes dos veces al ao. El argumento es la necesidad de bajar el dficit de las arcas del Estado.

Coment adems que otras de las recomendaciones del FMI es la referida a la Pensin Universal para la Vejez.

Para hablar de la pensin hay que retrotraerse a los aos 90, a algo que se llam la nueva ortodoxia previsional que fundamentalmente deca que el sistema previsional deba separarse lo que era el ahorro por un lado y la distribucin de la riqueza por el otro. Por supuesto trayendo a las administradoras privadas (AFJP) para dedicarse al ahorro, porque en teora eran las ms eficientes, las mejores, las idneas para garantizar el ahorro de los argentinos y separarlo de la distribucin de la riqueza. Para eso decan que haba que crear un beneficio que sea No contributivo (o sea, que pueda darse sin que las personas que lo recibiesen deban aportar) y un monto fijo. Eso no lleg a concretarse. Esa era la esencia de la nueva ortodoxia previsional. Hoy cuando vemos la Pensin Universal a la Vejez nos encontramos que es un beneficio absolutamente coherente con los principios de la nueva ortodoxia previsional de los 90, inventada por el Banco Mundial y el FMI .

La actual Pensin Universal para la Vejez es no contributiva, de valor menor a la mnima (alcanza un 80% del haber jubilatorio mnimo) , no es heredable, y es incompatible con otros beneficios (quien la reciba no debo cobrar absolutamente nada de nada para poder percibirla ).

Cumple con todos los requisitos de los que haba imaginado el FMI y el Banco Mundial para los 90 que ahora lo traen y lo cristalizan. Quin cre esta pensin universal para la vejez? Tambin la Ley de Reparacin Histrica, ley que ha pensado muy bien cmo traer el paradigma neoliberal de los 90, afirm la abogada a Red Eco.

