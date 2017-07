Per sin pena ni gloria

Podra decirse de otras maneras:. Pero la esencia, sera la misma. Concluye el primer ao de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y ms son los lamentos que el optimismo.

Lo dijo as el propio mandatario recientemente cuando asegur que esperaba mayores avances en estos doce meses primeros de su gestin En verdad, no hubo avances en ninguna de las reas: Ni en la poltica, ni en la econmica, ni en la social.

En el rea poltica, la gestin actual simplemente ha retrocedido Es verdad que el Gobierno acta en un escenario adverso y extremadamente complejo. Le toc las negras con los desastres ocurridos en el pas entre febrero y abril; las denuncias referidas a Odebrecht y Lava Jato; y las an peores con los calamitosos accidentes de Las Malvinas, el Cerro San Cristbal, entre otros; pero es verdad tambin que ms all de todo ello , el gobierno circunscribe las cosas al campo oficial.

Si sacara la poltica a la calle, y si compartiera sus inquietudes con el pueblo, si tomara olor a multitudes, si le hablara a la gente; su accionar podra ser diferente. Pero no. Lo limita a los estrechos marcos de una correlacin de fuerzas formal, aquella que le otorga mayora absoluta a la Mafia en el Congreso de la Repblica; y capacidad -por eso mismo de censurar, y derribar, ministros a su antojo.; alentando -de paso- la ingobernabilidad, y la vacancia presidencial a su antojo

Otra seria la realidad del pas si el mandatario optara por explicar al pas lo que ocurre tras las bambalinas, es decir, al interior del escenario formal; si le diera cuenta de sus intenciones verdaderas; y si ellas lucieran transparentes ante los requerimientos bsicos de la ciudadana.

Otro gallo cantara en el corral peruano, si hablara con la verdad en la mano, si denunciara y desenmascarara abiertamente la poltica de amenazas y chantajes de las que se vale el fujimorismo para doblegar resistencias e imponer criterios estrechos y corruptos.

Por qu no lo hace? En el fondo, porque siente representar los mismos intereses. Aquellos que ligan su comportamiento a los objetivos estratgicos de la clase dominante: la vigencia de la rrita Constitucin del 93 y el sometimiento dcil, lacayuno, a los dictados del Fondo Monetario y su Modelo Neo Liberal. Esta actitud, le aconseja no ceder ante los requerimientos del pueblo para no alentar ilusiones de cambio en las grandes mayoras nacionales; y s doblegarse ante las exigencias de una irracional mayora legislativa.

En el rea econmica las cosas no marchan mejor. Las grandes empresas se muestran reticentes, y optan por no arriesgar ante un escenario que les luce inseguro. Y es que ellos prefieren las reglas definidas, la nubosidad controlada, la pista plana. Como eso no se afirma, prefieren no invertir.

Lo acaba de confirmar el Presidente de CONFIEP, el minero Roque Benavides ligado a Yanacocha-: no se sienten satisfechos, ni confiados. Y, como en el viejo proverbio, recurren a la lgica jurdica: en la duda, abstente. No invierten, entonces, y el PBI simplemente cae.

Pero a la falta de inversin interna, se suma tambin la ausencia de inversin exterior. Los grandes consorcios simplemente se retraen. Y es que, adems, temen. Y su temor, va ms all de las fronteras nacionales. Miran con recelo el proceso continental bolivariano. Y creen que -a lo mejor- aqu tambin pueda asomar la estela chavista, que les complique todo. Hay que ajustarle, primero, las cuentas a Caracas. Despus, veremos

Durante dcadas El Imperio ha succionado hasta el alma la riqueza de los pueblos de nuestro continente. Pero eso tampoco les basta. Como bien dice Simone Serasso, en nuestros pases se piensa que los ricos necesitan la sangre de los justos, para aplacar al monstruo Y es as.

Por eso surgen problemas no resueltos en el escenario social. Si durante la administracin anterior, por desidia de la izquierda oficial cada quien luchaba desde su esquina y por su propia bandera; ahora ya se suman fuerzas, y asoma un torrente ms organizado y vigoroso. El conflicto del Magisterio lo demuestra.

Mientras los maestros siguen luchando en uno u otro confn de la patria con empeo ejemplar; hay quienes buscan descalificarlos y desacreditarlos atribuyndoles ese movimiento a MOVADEF u otros grupos terroristas. Favor que le hacen por cierto a la reaccin, que busca apenas pretexto para agarrar a palos a los docentes, y denigrar el papel de los Maestros, a los que detestan desde lo ms ntimo de sus entraas.

Quiz precisamente lo nuevo, es que esta lucha, sumada al conflicto de los mdicos y a la batalla de los sindicatos mineros; asoma nuevamente en el escenario el conflicto social en su mayor extensin. Si antes fueron episodios focalizados Conga, Bagua, Madrigal, Ta Mara- hoy se visualizan luchas ms amplias. Ellas, conmocionan la vida nacional.

En estos terrenos, entonces, que PPK ha mirado con ojos de empresario, el gobierno ha fracasado en toda la lnea. Y fracasar, sin duda, mas adelante si no modifica esa forma errtica de percibir el horizonte.

Pero si estos elementos constituyen las columnas bsicas de la poltica interna; es en el escenario exterior donde Kuczynski ha obrado con ms torpeza: se ha comprado el pleito de Venezuela, como si l mismo fuera el Presidente de la MUD.

Si en esa condicin, se hubiese quedado MUDO, tal vez habra tenido ms xito. Pero no. Ha hablado hasta por los codos a favor de las bandas terroristas que operan en la Patria de Bolvar. Al hacerlo, ha justificado todas las acciones sediciosas que se ejecutaron en el Per en los aos de la violencia, y que hoy se multiplican contra Nicols Maduro.

Kuczynski -a a sombra de Trump- se la juega en la carta Venezolana. Pero se la juega de la peor manera: apuesta a que finalmente se desencadene una guerra civil al interior de ese territorio; y a que Washington ponga en marcha un plan armado para agredir a su pueblo. Para esto ltimo, slo necesita que se proclame un seudo gobierno democrtico en la clandestinidad que pida la intervencin militar fornea para liberar a Venezuela del comunismo.

Apenas eso ocurra, PPK estar listo para enviar soldados, al unsono de Santos, Temer y Macri. Ser as una defensa continental, que aplaudir la Casa Blanca con ms uniformados a la mano.

A los 12 meses de gestin, entonces, Pedro Pablo Kuczynski arriba, lastimosamente, con ms pena que gloria.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.