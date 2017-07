Los jvenes campesinos normalistas no se rajan, defienden sus escuelas aunque arriesguen la vida

1. Los golpes del gobierno mexicano contra las escuelas Normales Rurales podra decir que se iniciaron en la dcada de los aos sesenta, sobre todo en 1969 cuando finalizaba el gobierno de Daz Ordaz, apenas concluido el movimiento estudiantil de 1968 con la matanza de Tlatelolco. En esos aos comenzaron a proliferar y a crecer las normales de carcter particular o privadas buscando acabar con la ideologa nacionalista y cardenista propagada por la federacin de estudiantes socialistas en todos los centros educativos. Hoy los golpes son dirigidos contra la Normal de Tiripeto Michoacn y todas las normales ligadas a las luchas de la Coordinadora (CNTE).

2. No olvidar jams aquel febrero del ao 2000 cuando 64 policas estatales, todos uniformados, pero semidesnudos, fueron muy bien ordenados en el piso por los valientes y combativos estudiantes de la normal rural del Mexe Hidalgo. A los pocos das los estudiantes convocaron una reunin para discutir tcticas y estrategias de lucha para defender a la Normal Rural, pero los que asistimos de la CNTE (all estuvieron compaeras de la IX) de diferentes lugares al internado no ms de 50 compaeros- no sabamos que los gobernadores del grupo Murillo Caram (1993/98), Nez Soto (1999/2005) y Osorio Chong (2005/11), estaba preparando el cierre de la Normal.

3. El estado de Hidalgo, junto a Tlaxcala, Puebla, Michoacn, Morelos, Estado de Mxico, son un circuito de entidades del centro con mucha miseria para los trabajadores del campo. En cada uno de esos estados el presidente Lzaro Crdenas (1934/40) se preocup por abrir internados Normales Rurales porque era la nica forma de apoyar a los hijos de campesinos. Estas normales ya venan desde que en 1921 se fund la SEP por Jos Vasconcelos para impulsar una educacin pblica, pero crecieron mucho ms en nmero durante el sexenio de Crdenas. Estn algunas Normales a punto de cumplir un siglo de su creacin y de las alrededor de 100 para hombres y mujeres, hoy slo parecen estar abiertas unas 20.

4. Los jvenes estudiantes, hijos de campesino y familias miserables, luchaban por defender a su escuela del cierre inminente, porque se les aumente el presupuesto para su comida, porque se conserve la matrcula de estudiantes y porque al egresar obtengan de manera automtica su plaza de trabajo en alguna escuela rural que tanto necesitaban maestros. Esa era la situacin desesperada que vivan los estudiantes, cuando el gobernador orden desalojar a los estudiantes que se haban rebelado. Obvio, esto de la rebelin slo era un pretexto ms para cerrar la escuela y convertirla con otros estudiantes y maestros en algo ms rentable: algo as como una academia de ingls y computacin.

5. Sin embargo los estudiantes, apoyados por muchos de sus padres, se indignaron y tomaron presos a los policas que obligaron a tenderse en el suelo frente a la comunidad como una forma de desquitar de parte del pueblo contra quienes en varias ocasiones los haban amenazado. Las imgenes de los 64 agentes, semidesnudos y exhibidos pblicamente en la plaza principal del municipio de Francisco I. Madero, dieron la vuelta al mundo. Los normalistas amenazaron con linchar a los policas si las autoridades hidalguenses insistan en su determinacin de cerrar la escuela formadora de profesores rurales desde la dcada de 1920.

6. Cinco aos despus, sin resistencia evidente, el gobierno logr la desaparicin de la Normal Luis Villarreal, y en su lugar el lunes 15 de agosto de 2005 abri sus aulas la Universidad Politcnica de Francisco I. Madero (UPFIM), para impartir las carreras de ingeniera agroindustrial e ingeniera en agrotecnologa. A partir de 2006 ofreci otras dos carreras en el rea de desarrollo regional. Con un proyecto que camina por ese rumbo de la tecnologa se busca cerrar todas los normales, pero antes de busca desprestigiar a los jvenes maestros para justificar cualquier represin.



