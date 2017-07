Cuba confirma rumbo al socialismo y compromiso con Fidel

A sesenta y cuatro aos del asalto a los cuarteles Guillermn Moncada y Carlos Manuel de Cspedes y en el ao 59 de la revolucin, Cuba ratific el camino al socialismo y su solidaridad inconmovible a Venezuela.

El acto central por la efemrides, celebrado en la ciudad de Pinar del Ro (extremo occidental de Cuba), comenz a las siete de la maana con una velada poltico cultural. El discurso de cierre estuvo a cargo de Jos Ramn Machado Ventura, segundo secretario del Comit Central del Partido Comunista de Cubay vicepresidente de los Consejos de Estado y Ministros.

Durante su intervencin, de poco menos de 30 minutos, Machado se refiri al eterno compromiso con Fidel, toda vez que se trata de la primera conmemoracin sin la presencia fsica del lder revolucionario.

El dirigente partidista pas revista a la situacin prerrevolucionaria en la provincia, as como la actual y mostr los notables logros alcanzados en mltiples sectores como educacin, salud, agricultura y otros, sin dejar de reconocer que an no se hayan alcanzado mejores propsitos.

La economa constituye la tarea principal, asegur.

Especial nfasis hizo en los ltimos acontecimientos ocurridos en Venezuela, que enfrenta una guerra no convencional a la que se suma la amenaza del gobierno estadounidense de imponer sanciones econmicas unilaterales y la presencia del secretario general de la OEA ante el subcomit para el Hemisferio Occidental para del senado de los Estados Unidos en apoyo a la aplicacin de sanciones.

Sobre Venezuela y Cuba, Machado Ventura desminti las elucubraciones de un influyente diario estadounidense sobre el presunto involucramiento de La Habana en una mediacin internacional relacionada con la situacin en Venezuela. Cuba rechaza tales insinuaciones, dijo, y reclama el absoluto respeto a la soberana y autodeterminacin de Venezuela.

