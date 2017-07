Problemas de direccin cultural de la izquierda salvadorea (I)

En este artculo me propongo apuntar algunas notas sobre los problemas de direccin cultural de la izquierda (la autodenominada izquierda poltica) salvadorea. Es decir, trato de poner en evidencia (algunos de) los orgenes de la incapacidad actual de los partidos de la izquierda realmente existentes,no solo para encabezar procesos de transformacin social (no digamos ya de emancipacin), sino tambin para generar discursos, prcticas y redes organizativas de sociabilidad poltica capaces de conectar con las aspiraciones, el pensamiento y los sentidos cotidianos de los sectores medios y populares. La incapacidad de la izquierda para conectar con la gente (para usar la jerga conocida de Dagoberto Gutirrez) est, adems, asociada a un problema prctico (y tambin, si se quiere, pragmtico): la venidera contienda electoral del 2018 y 2019. En efecto, como concluamos en otro trabajo:

La derrota de ARENA en el 2009 y el 2014 (que constituye, no hay que olvidarlo, la derrota de la articulacin partidaria del capital hegemnico salvadoreo) no fue () definitiva e irreversible. Es cierto que el partido del capital salvadoreo perdi importantes lealtades electorales hacia el 2007-2012, pero jams el aparato se derrumb por completo ni sufri fracturas de las cuales le fuera imposible levantarse electoralmente. De hecho, y an tras la ruptura que supuso la creacin de otro partido de derechas (GANA), ARENA se present a la contienda electoral del 2014 totalmente recompuesto y con una capacidad competitiva que sorprendi incluso a los analistas ms audaces.

No es casual, entonces, que ese ao [2014] ARENA estuviera cerca de arrancarle al FMLN nuevamente el poder ejecutivo del Estado. Y la tendencia es, precisamente, esa. Nada est escrito an, es simplemente una tendencia que como tal est sujeta a las variaciones electorales, las alineaciones polticas y la construccin de acuerdos con otras fuerzas sociales y polticas. El resultado, invariablemente a no ser que (1) aparezca en escena una onda de protestas progresiva ms o menos amplia y que el FMLN logre catalizarla o (2) que la direccin del FMLN resuelva lanzar como presidenciable a Nayib Bukele, sosteniendo el ejecutivo pero perdiendo su (escaso) poder real , ser, ya sea la derrota electoral del FMLN en el 2019 (y el consecuente retorno de la derecha al ejecutivo), o bien la cristalizacin ms pronunciada de los rasgos conservadores de los gobiernos de la exguerrilla .

El FMLN: una maquinaria tcnica

Definir el carcter exacto del FMLN (es decir, su naturaleza), es un problema complejo . Es posible que lo ms sensato sea una definicin polimrfica cuyos trminos tiendan a ser mviles en funcin del mbito al que se est haciendo referencia. En ese sentido, el FMLN podra ser considerado, a un mismo tiempo, como (1) un partido de izquierdas tradicional (por la trayectoria histrica de sus redes organizativas internas, su pasado guerrillero, su ubicacin poltica continental, etc.), (2) un aparato poltico con cabeza empresarial gerencista (por su relacin con el conglomerado de empresas ALBA) y (3) un partido polticamente autnomo, es decir, un organismo cuyas lgicas de accin estn definidas, antes que por su ligazn a una clase o sector social especfico, por la dinmica misma de un grupo poltico particular cuyos intereses se definen, primordial aunque no nicamente, en la poltica y en las disputas por el orden estatal y su reproduccin.

Este ltimo aspecto es, ciertamente, el que tiende a dominar, pero solo en trminos generales. El partido como aparataje autnomo subsume al partido-empresa y al partido-izquierda, pero lo hace de forma relativa (el partido-izquierda existe realmente y se reproduce no digamos ya el partido-empresa, no es una mera mscara de los altos burcratas para mantenerse en los cargos de direccin, sino una dimensin real, existente y activa dentro del partido) y situacional (de acuerdo a los espacios y momentos polticos).

El problema en lo que nos ocupa es el siguiente: la mecnica de funcionamiento del partido, aunque compleja, trabaja principalmente como una maquinaria tcnica. Los cuadros medios y bajos son verdaderos funcionarios del partido (asalariados, algunos de ellos) en el sentido weberiano del trmino: es decir, individuos cuya iniciativa poltica es, casi por completo, nula. Cumplen ordenes tcnicas emanadas de centros jerrquicos indiscutibles.

Por supuesto, las lgicas del partido-izquierda y del partido-empresa subsisten. La dinmica de accin funcionarial del partido no es absoluta (es decir, no est extendida ni en todo el territorio nacional ni en todos los espacios de accin del partido), pero es, a fin de cuentas, la que se impone y subsume las otras formas de trabajo poltico de la base o de los sectores intermedios. De la misma manera que el partido autnomo subsume al partido-izquierda y al partido-empresa, as mismo la lgica funcionarial subsume a otras dinmicas de trabajo poltico existentes. A la vez, la dinmica funcionarial potencia la lgica autonmica del partido.

Esto, ciertamente, lastra la capacidad del partido para entender los sentidos y las aspiraciones de la gente (en suma, la subjetividad popular), lo cual redunda en la imposibilidad de articular discursos, prcticas y espacios de sociabilidad orientados a la emancipacin (o, siquiera, a cierta transformacin social por ejemplo, la transformacin pos-neoliberal a nivel estatal y de mercado). Tambin reduce, por supuesto, la capacidad de ganar elecciones en tanto somete el ejercicio de la poltica (y, ms precisamente, de las campaas electorales) al campo muerto (esto es, bsicamente, ausente de emociones, sentimientos y aspiraciones de cambio) de las disputas electorales tradicionales de la democracia procedimental.

La forma funcionarial de la estructura partidaria, en suma, no es sino un lastre conservador que imposibilita la conexin de la misma con las aspiraciones y sentidos populares, su accionar tcnico rompe la capacidad del partido para absorber, de primera mano, tales aspiraciones, convierte al mismo en un aparato tcnico de orientaciones unidireccionales jerrquicamente estructuradas: la poltica (esto es, el trabajo poltico) viene dada desde arriba y no existe casi ninguna correspondencia con las lgicas subjetivas de la gente.

Y, en ese sentido, el partido se convierte en un aparato como cualquier otro: desconoce por completo (o, casi por completo), no entiende (y, en ese sentido, niega) las aspiraciones de la gente, su pensar y sentir . No le queda ms que apostar, por consiguiente, a seguir ganando elecciones a costa de los instrumentos del mercado tradicional (campaas mediticas costosas impulsadas a travs de los medios de la misma oposicin!), las alianzas con partidos y movimientos de derecha y el empleo de tcticas minimalistas (una va, por cierto, limitada, incluso para los propsitos electorales en s mismos), las cuales tienden, en su conjunto, a obstaculizar ms que a promover procesos de transformacin social.

Notas:

Dada la amplitud del texto, he decidido dividirlo en dos partes: a) la primera trata del FMLN, partido gobernante desde el ao 2009; b) la segunda aborda a la oposicin de izquierda, es decir, a la Unidad Socialista de los Trabajadores (UST) y el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA).

La frmula de que con Nayib Bukele (el joven poltico y empresario mejor rankeado en las encuestas de opinin pblica, muy por arriba, de hecho, del resto de personalidades pblicas) el FMLN mantendra el gobierno pero perdera el poder, fue enunciada por primera vez, al parecer, por Dagoberto Gutirrez (dirigente del extinto Partido Comunista y exmiembro de la direccin del FMLN). La misma refiere a una cuestin evidente: Bukele no es un orgnico de las filas farabundistas, ni mucho menos un abanderado del proyecto poltico del FMLN. Es, antes que nada, un empresario progresista (en comparacin al empresariado tradicional aglutinado en ANEP y FUSADES).

Joel Arriola (indito). La izquierda en el gobierno: radiografa del triunfo electoral del FMLN en El Salvador (2009 y 2014).

Yo mismo he trabajado, en otras ocasiones, con definiciones equivocadas (ver, por ejemplo, 12 tesis sobre las elecciones presidenciales del 2014 en El Salvador). Sobra decir, por tanto, que la visin aqu propuesta resulta una correccin de lecturas previas.

El mismo Gramsci (Cuadernos de la crcel, tomo V, p. 53), a su modo, ya haba apuntado notas en este sentido: Los partidos nacen y se constituyen en organizacin para dirigir la situacin en momentos histricamente vitales para su clase; pero no siempre saben adaptarse a las nuevas tareas y a las nuevas pocas, no siempre saben desarrollarse segn se van desarrollando las relaciones totales de fuerza (y por lo tanto la posicin relativa de sus clases) en el pas determinado o en el campo internacional. Al analizar estos desarrollos de los partidos hay que distinguir: el grupo social; la masa del partido; la burocracia y el estado mayor del partido. La burocracia es la fuerza consuetudinaria y conservadora ms peligrosa; si sta acaba por constituir un grupo solidario, que se apoya en s mismo y se siente independiente de la masa, el partido acaba por volverse anacrnico, y en los momentos de crisis aguda queda vaco de su contenido social y queda como apoyado en el aire.

Esto se hizo del todo evidente tras la publicacin, por el IUDOP-UCA, de su tradicional encuesta de opinin pblica (junio 2017). Como los resultados dieron al traste con el discurso oficialista, al partido no le qued ms que arremeter contra el organismo universitario, reconocido por aos como el ms confiable del pas (y, porque no decirlo, con cierta inclinacin hacia la izquierda). Ver, sobre este punto, el artculo periodstico de Sergio Arauz: Medardo Gonzlez pide a sus fieles que crean en el pas que el FMLN vende.

Joel Arriola. Estudiante de Sociologa en FLACSO-Ecuador.

