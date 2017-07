La actitud ante la socialdemocracia

Las tendencias ambivalentes de la socialdemocracia demandan a las fuerzas de cambio de progreso la necesidad de una actitud doble de crtica y colaboracin, no siempre clara o fcil.

Incluso con la direccin del nuevo PSOE, ms distanciada de la derecha, no solo existe un problema de inconsistencia en su determinacin de defender a las capas populares o construir una voluntad unitaria de cambio de progreso. La dificultad real para una competencia leal y democrtica es que hay una posicin socialista ambivalente, de tal forma que pertenece al mismo tiempo al campo de los aliados y al campo de los adversarios, al del cambio de progreso y al de continuismo estratgico. Todava no se ha definido por una alianza de progreso y cambio sustantivo.

Por un lado, se puede y se debe fortalecer la colaboracin prctica entre ambas partes; hay intereses comunes. Por otro lado, la competencia o la crtica se basan en fuertes races e intereses contrapuestos y debe regularse. Es difcil que la competencia sea virtuosa, en el sentido de beneficiosa para ambas partes. Ello es cosa de las dos partes, no voluntad de solo una de ellas. Depende del grado de afinidad estratgica que todava no es alto ni definido. Puede ser positiva como emplazamiento pero con falta de realismo en su implementacin. La evidencia, de momento, es que la colaboracin es limitada y secundaria y la competencia, aparte de soterrada, podra no ser virtuosa o amable. Persiste la confrontacin de proyectos de cambio diferentes, algunos legtimos como ensanchar sus respectivas representatividades electorales para obtener un papel preponderante en los prximos gobiernos autonmicos y municipales. Pero se necesita ms transparencia y procedimientos democrticos y argumentativos.

Sera necesario caminar hacia un pacto ms amplio sobre objetivos comunes (alternativas de progreso), estrategias compartidas (desplazamiento de las derechas, ensanchamiento social de ambos) y regulacin acordada de las discrepancias y crticas, con la prioridad de la oposicin contra el continuismo de PP y Cs, ahora y tras la siguientes elecciones generales.

Pero, hoy por hoy, la nueva direccin socialista est en otra cosa; y no digamos el bloque susanista y los poderes fcticos que le condicionan. Sus dirigentes lo aclaran: somos (hay que parecer) la izquierda pero no para gobernar maana con polticas de izquierdas y pactos con las fuerzas alternativas; sino para restarles apoyo electoral a las fuerzas del cambio, sacar ventaja poltica y desplazarse hacia el centro, desde donde se aspirara a ganar y gobernar Y falta por aclarar, con la prioridad por Ciudadanos y la subordinacin de Unidos Podemos y convergencias (y los nacionalismos), tal como ha dictado la experiencia pasada?.

Enseguida se nota que su nuevo lenguaje de izquierdas junto con algunas medidas parciales, en s positivos, especialmente por el cambio de clima poltico, tienen una funcin retrica e instrumental. No es un camino slido y decidido para establecer confianza en un cambio de progreso sustantivo. Es dudoso que con solo gestos, nuevo discurso y colaboraciones unitarias parciales, obtengan mucha mayor credibilidad ciudadana y tengan un gran rdito electoral. No buscan asegurar un cambio real y unitario, sino una recomposicin de los equilibrios en las fuerzas progresistas, romper el relativo estatus quo y sacar ventajas comparativas.

El objeto, segn dicen ellos mismos, es acaparar el voto de entre uno y dos millones de electores intermedios entre las dos formaciones polticas. La finalidad, incluso explcita, es asegurar su hegemona y su capacidad unilateral de imponer una estrategia socioeconmica, territorial y europea, bsicamente continuista, con un simple recambio de la lite gubernamental frente al PP. La dependencia de la colaboracin con Ciudadanos es un pretexto para la autolimitacin del cambio.

Es decir, el nuevo plan sera una reedicin ms sofisticada del pacto PSOE-Cs de 2016, de un gran y renovado centro-izquierda, dejando de lado a las fuerzas alternativas y emplazndolas a la subordinacin y el abandono de un proyecto real de cambio. La cuestin es que ante la oposicin de Ciudadanos a romper su pacto de legislatura con el PP, ese nuevo acuerdo transversal entre ese centro y la nueva socialdemocracia solo sera posible tras sus deseados resultados de ascenso electoral de esas dos fuerzas (en detrimento de PP, por un lado, y de Unidos Podemos y convergencias, por otro lado) en las prximas elecciones generales de 2020.

Y, mientras tanto, habra que mantener cierta colaboracin parcial con Unidos Podemos y convergencias, en espera de los acuerdos cruciales para conformar los gobiernos autonmicos y de los grandes ayuntamientos tras las elecciones de 2019. Ese es su ritmo y su tarea fundamental: un equilibrio hegemonista a dos bandas para echar al PP, mediada por la necesidad de consensos internos y de la responsabilidad de Estado.

Pero queda mucho trecho. Por una parte, la capacidad de respuesta cvica y alternativa a los graves problemas existentes y polarizados: crisis socioeconmica / garanta de derechos sociales y laborales, corrupcin poltica / democratizacin institucional y tensin catalana y territorial / nuevo pacto democrtico y social. Por otra parte, su impacto en las elecciones municipales, autonmicas y europeas, el grado de erosin de las derechas y de reequilibrios electorales e institucionales entre los otros dos bloques, socialista y alternativo. Todo ello en el marco del bloqueo europeo, econmico e institucional y la necesidad de su reforma con el horizonte de una Unin Europea ms democrtica, social y solidaria.

La ardua victoria de Snchez ha expresado la existencia de una mayora militante deseosa de distanciarse del PP y preparar una alternativa de Gobierno. Ello le da a la nueva direccin socialista mucha legitimidad y un mandato claro de reafirmacin de izquierdas. Ese cambio de actitud puede conllevar el fortalecimiento de una dinmica unitaria, especialmente clave para la continuidad de los ayuntamientos del cambio. Las iniciativas comunes, ms all de su carcter parcial, tienen su importante impacto en el clima poltico general y de ambas bases sociales; permiten desbordar los objetivos restrictivos o instrumentales y poner cimientos reales para el gran esfuerzo de futuro: un Gobierno de cambio de progreso, con gestin compartida y programa intermedio negociado. Pero el camino est por hacer.

Antonio Antn. Profesor Honorario de Sociologa de la Universidad Autnoma de Madrid.

@antonioantonUAM



