Mineros de Segovia y Remedios protestan para exigir garantas de formalizacin

Agencia Prensa Rural

Debido a la incertidumbre para el ejercicio de su labor ancestral, pequeos mineros de Segovia y Remedios se hallan en protesta indefinida desde primera hora del pasado viernes. La manifestacin fue convocada por la Mesa Minera de Segovia y Remedios, que representa a los pequeos productores ante la Mesa de Soluciones Mineras establecida con la Gobernacin de Antioquia y la multinacional Gran Colombia Gold.

Segn Eliober Castaeda, presidente de la Mesa Minera, esta manifestacin pblica y pacfica obedece a varias razones. Entre ellas, la ms importante es la falta de implementacin de medidas necesarias, adecuadas y proporcionales para la formalizacin de los mineros tradicionales y ancestrales, y de los entables y comercializadores de oro que completan la cadena productiva.

Precisamente para avanzar en ese proceso, la Mesa de Soluciones Mineras se rene desde octubre de 2016. Sin embargo, las propuestas que han realizado los pequeos mineros para la formalizacin de sus minas no han sido acogidas por la multinacional que, dicen, intenta imponer un contrato de operacin injusto para quedarse con el mayor porcentaje de las ganancias de la explotacin aurfera.

Otro de los motivos para protestar es la legislacin minera. En efecto, estn en desacuerdo con el Proyecto de Ley 169 de 2016, que reforma el cdigo penal para castigar la explotacin ilcita de yacimientos mineros y que, por ende, exterminara a los mineros informales. Y rechazan el Decreto 1102 de 2017 que adopta medidas relacionadas con la comercializacin de minerales.

Por esas condiciones, no aguantamos ms la zozobra de que en cualquier momento llegue el Gobierno y, por favorecer a la multinacional, nos desaloje a todos nosotros. Es que el Gobierno le ha dado potestades a las multinacionales, casi como para que se conviertan en pequeos estados. Por eso, estamos haciendo uso del derecho constitucional a la protesta, expres Castaeda.

Condiciones de formalizacin son injustas

Fernando Gmez, secretario de Agricultura, Minas y Medio Ambiente de Segovia, explic que Gran Colombia Gold posee a perpetuidad el Reconocimiento de Propiedad Privada (RPP) 140, mediante el cual explota un rea de aproximadamente 2.800 hectreas en el distrito minero de Segovia-Remedios.

En lo que de esa rea corresponde a Segovia estn ubicadas las minas El Silencio, Providencia y Sandra K y Carla, en Remedios, que generan alrededor de 1.400 empleos. Cabe indicar que de los ms de 40.000 habitantes de esa poblacin, cerca del 90% de las familias dependen de la minera, pues se dedican a trabajar en la cadena productiva que se desprende de cada una de las unidades mineras informales asentadas sobre el RPP 140.

Sin embargo, precis Gmez, la multinacional no quiere que los pequeos mineros estn asentados en su ttulo de propiedad si no es bajo las condiciones que ella impone a travs de contratos de operacin, que son desventajosos para los mineros, muy injustos; casi que tratando de imponer un mtodo moderno de esclavismo. Y, de ese modo, les quiere desconocer su ancestralidad y trayectoria.

Al respecto, el ingeniero metalrgico Andrs Castellanos, quien ha trabajado desde la direccin de minas de la Alcalda de Segovia, explic que a cambio de otorgar ese tipo de contrato la multinacional exige que todo el material aurfero extrado en las unidades mineras informales sea llevado hasta su planta Mara Dama, donde lo procesan y le asignan unos valores.

All el equipo tcnico lo muestrea, lo analiza y le pagan a los mineros. En resumidas cuentas, a estos les queda entre un 20 y un 30% del mineral que mandan para la planta; mientras que la empresa se queda con el 70% y, a veces, hasta ms. Y los mineros se quejan de que los tenores (gramos de material por tonelada) que ellos reportan siempre estn por encima del que les reconocen en la planta.

Eliober Castaeda asegur que, a raz de eso, la Mesa Minera le entreg el pasado 22 de mayo una propuesta de formalizacin a la multinacional, plantendole que les permita conservar al menos el 40% de la produccin a los pequeos mineros, para garantizar la subsistencia del resto de actores de la cadena productiva que se hallan en la informalidad.

Pero an no ha habido respuesta; en parte porque la Mesa de Soluciones, que debera reunirse mensualmente, no lo ha hecho desde mayo. Sobre eso Jos Noguera, vicepresidente de la Gran Colombia Gold, sostuvo ante medios nacionales que el plazo para negociar la formalizacin se venci en noviembre de 2016, a pesar de lo cual tendran una respuesta para la prxima sesin de la Mesa: el 26 de julio.

Temen operativos contra la minera informal

La tensin entre los pequeos mineros, representados por la Mesa Minera de Segovia y Remedios, y Gran Colombia Gold ha aumentado en los meses recientes. Una demanda interpuesta por la multinacional para que se les corte el suministro de energa a algunas unidades mineras y una accin popular radicada por la Mesa Minera en respuesta a los impactos ambientales de la empresa han profundizado el conflicto.

Sumado a eso, hay rumores sobre la presencia de autoridades ambientales que se habran encubierto entre los mineros para indagar cmo trabajan en las unidades mineras, las plantas de beneficio y los puntos de compra de oro. Igualmente, hay rumores sobre posibles intervenciones de las autoridades judiciales contra los pequeos mineros, mediante acciones de amparo administrativo.

De hecho, una de las razones por las que se inici la protesta fue la informacin que obtuvo la Mesa Minera sobre intervenciones que se haran a entables, ventas de oro y al menos una unidad minera: Cogote. De ah que los mineros y sus familias se hayan instalado all, dispuestos a defender su fuente de empleo de los procedimientos de la Fuerza Pblica.

Debido a eso, el Gobierno Departamental y otras autoridades competentes acudieron el jueves al Batalln Energtico y Vial N8 de Segovia para reunirse con la Mesa Minera. Al finalizar la reunin, la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Ramrez, resalt que ese municipio es el nico antioqueo con reconocimiento de su labor ancestral por decreto, y desminti pblicamente los rumores de operativos contra la minera tradicional.

No hay operativo alguno ni de cierres tcnicos de minas ni de desconexin de energa; ni para Cogote ni para ninguna de las empresas (unidades mineras) que estn en negociacin con el Gobierno Departamental en la Mesa de Soluciones. Se deja claro que ni siquiera el Gobierno Nacional ha manifestado algo al respecto. Lo que nos interesa como resultado es organizar el municipio.

Protesta se prolongar hasta que haya garantas

Eliober Castaeda, presidente de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, afirm que los pequeos mineros permanecern en protesta pacfica indefinidamente. Estaremos en pie de lucha hasta que a nuestra gente le den garantas de que maana o despus no va a volver la multinacional a criminalizarnos y a intentar desalojarnos con amparos administrativos.

Solo as, adujo, se dejar de bloquear la cadena productiva de la minera tradicional y ancestral de estos dos municipios, que est integrada por las chatarreras, quienes viven de las piedras que desechan los mineros; los geveros, que piden porciones de material de mina; los motocargueros y arrieros, que transportan; y los titulares de entables de procesamiento y puntos de venta del oro.

Asever que, para sostener esa cadena, han estado dispuestos desde hace tiempo a recibir orientaciones de las autoridades ambientales que los conduzcan a ejercer la minera de una forma sostenible. Tenemos la voluntad de aprender a trabajar con tecnologas limpias, pero necesitamos que el Gobierno deje de reprimirnos y, en vez de eso, venga y nos ayude a acceder a herramientas y alternativas.

Entre tanto, pequeos mineros, como los agremiados en la Asociacin de Mineros del Bajo Cauca, han expresado su apoyo a la Mesa Minera de Segovia y Remedios. Y, como aquella, hacen llamados a los dems mineros informales del pas para que rechacen pblicamente las polticas que intentan, simultneamente, exterminarlos a ellos y favorecer a las multinacionales y a particulares con ttulos.

*Previo contacto con el equipo de comunicaciones, y a travs de correo electrnico, la Agencia de Prensa IPC solicit una entrevista a empleados de Gran Colombia Gold, con la intencin de conocer sus versiones con respecto a las razones expuestas por los mineros locales para las manifestaciones que han realizado durante este mes. Quince das despus an no han dado respuesta.

Fuente: http://prensarural.org/spip/spip.php?article21819