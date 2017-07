Defensa de la economa y cultura campesina

Agencia Prensa Rural

Sus ojos son ms azules en el campo que en un auditorio donde lo escuch hablando de agroecologa. Quise saber su historia despus de verlo convencer a cincuenta personas de que el trabajo asociado es ms fructfero que la individualidad. A Rodrigo Arboleda, campesino del corregimiento San Sebastin de Palmitas, al noroccidente de Medelln, se le ve desde hace aos haciendo pedagoga rural y dando pistas de cmo defender el territorio.

Rodrigo me invit a la finca que comparte con su madre y cuatro hermanos. Trabajaron en ventas para conseguir el terreno en 1982. Antes vivan en terrenos de sus abuelos.

Palmitas es el corregimiento ms alejado de Medelln y el ms rural, adems de ser la puerta de entrada al Urab. Tiene ocho veredas y unos 15 mil habitantes, poblacin que ha crecido en poco tiempo debido a la expansin de la ciudad.

Rodrigo siente gran orgullo por haber contribuido al proceso organizativo de este corregimiento. Nos sentamos en el corredor de la casa donde tenemos de frente la antigua va al mar, en la que tardaba dos horas para llegar al corregimiento. Con la nueva y el tnel de Occidente es solo media hora de camino.

Desde nio fue impulsado por sus padres para estudiar. Logr terminar el bachillerato y ganar algunas becas. En las vacaciones tena todo listo para ayudar con las labores de la tierra. Quera trabajar pero no encontr esas opciones y opt por vincularme otra vez con la tierra, consegu un dinero y me fui para Medelln con la familia. Por causa de la violencia perdimos un hermano que no quiso pagar una extorsin.

La ciudad lo fue cansando y en la dcada del 90 regresa a Palmitas. Cerca de su casa haba una quebrada llena de mangueras, porque cada que hacan una casa, la gente iba por el agua hasta la quebrada. Un da le propuso a una funcionaria del Gobierno que arreglaran eso, que hicieran un tanque para mejor distribucin del recurso. Ella le dijo que lo propusiera en la Junta de Accin Comunal.

Invitaron a Rodrigo a una reunin de Junta, llev la propuesta y le propusieron ser el presidente. Empiezo a ver la gente, catorce adultos mayores de edad, la mayora mujeres. Me eligieron presidente de la Junta. Eso fue en 1996.

La Junta empez a gestionar proyectos. Hicieron el acueducto. Se empez a vincular gente, sobre todo jvenes. Nos reunamos y tenamos una JAC muy aterrizada en proyectos, muy desprendida para apoyo a la comunidad.

Uno de los grandes proyectos que lider Rodrigo fue la construccin de un cable para el transporte de los campesinos. Veamos la vereda La Sucia con mucha dificultad para el transporte y era muy difcil que le asignaran un proyecto de carretera. Geolgicamente es muy quebrada. Propusimos a la Administracin una garrucha para que la gente bajara sus productos y pudiera moverse.

De todo dinero que llegaba a la Junta, ahorraban una parte para ese proyecto. Cierto da la Administracin les dijo que ya tenan suficiente, que ellos ponan el resto y en 2010 se inaugur el cable con tres puntos de movilidad. Yo siento un orgullo el tremendo con eso. Cada cuarto de hora est saliendo la cabina con la gente y no se le cobra a nadie.

En ese entonces no haba un transporte que fuera directamente a Palmitas desde Medelln, sino que la gente deba tomar los buses que iban para el occidente o el Urab, les cobraban ms y el servicio era de mala calidad. Rodrigo empez a proponer un transporte desde el centro hacia el corregimiento.

Empezamos a mirar opciones con las personas que tenan carritos en la vereda. Empezamos a llevar los planteamientos, los estudios. Cuando eso haba muchos grupos de autodefensas, entonces empec a recibir llamadas amenazantes, llamaban a la familia, ellos se preocupaban, que si me iba a hacer matar por los otros. Mejor renunci. Estuvo dos periodos como presidente.

Termin en la Junta con 70 asociados y lderes que l mismo haba formado, algunos rescatados de la drogadiccin. Pero su trabajo no termin ah: empez a impulsar la organizacin comunitaria.

En 2008 se conforma Campo Vivo, una asociacin campesina agroecolgica en San Sebastin de Palmitas, que se formaliza en 2011. Tiene 49 asociados. Rodrigo ha sido dos veces presidente, vicepresidente y ahora es tesorero.

Trabajamos para contribuir a la defensa de la economa y la cultura campesina del corregimiento, promoviendo la organizacin, la produccin agroecolgica, la comercializacin directa basada en la autonoma y soberana alimentaria y la equidad entre gneros y generaciones.

Todos los productos son llevados a Medelln, a la tienda de comercio justo Colyflor. Cada mircoles pasa un carro de la tienda por todos los rincones del corregimiento recogiendo la produccin. Se hacen convenios en la planeacin de siembra. Cada asociado debe regalar un da en la tienda. Ah nos apoyamos, nos preparamos. Nos pagan un precio muy superior a cualquier comerciante.

Rodrigo cuenta que nunca ha usado qumicos en la tierra y ha entendido la agroecologa como una apuesta poltica. Agroecologa no es tanto sacar una produccin orgnica. Es el manejo de las cuencas, el reciclaje, la participacin de la mujer en el territorio, que haga parte de la economa familiar, defender la semilla, el territorio, sencillamente vivir en armona con el entorno.

Desde hace algunos aos, las organizaciones de los corregimientos de Medelln plantean la figura de Distrito Rural Campesino. Por eso, en el acuerdo municipal 048 de 2014 logran incluir sus propuestas al plan de ordenamiento territorial, para la proteccin de la vida campesina en la ciudad.

Las comunidades que le apuestan a esta figura esperan que este ao sea reglamentada. El campesino de Medelln est sumido en el olvido, no tiene legalidad en sus tierras, llegan los proyectos a desplazar y acabar con el ambiente, por eso el Distrito va en contracorriente a lo impuesto por el mercado, la concentracin del capital y el consumismo.

La propuesta reconfigura el territorio hacia un modelo de desarrollo sostenible y la conservacin de la cultura campesina.

Lo que menos quieren los campesinos de Palmitas es verse obligados a ir a Medelln a vivir en cuatro paredes, en una alcanca, a perder su cultura y su trabajo en el campo. Ahora empezarn a hacer la doble calzada despus del tnel, lo que traer nuevos atropellos.

Ojal el Distrito est listo para cuando empiecen ese proyecto, as nos podremos defender ms. Seguir hasta el final defendiendo la dignidad de los que alimentamos todo un pas, dice Rodrigo y me invita a dar una vuelta por el predio. Limpia las arracachas, se alegra del ver el maz casi listo y los frjoles creciendo. Me muestra el cable que se puede ver desde su casa.

Fuente: http://prensarural.org/spip/spip.php?article21823