Pablo Iglesias, el PP, Catalua y la corrupcin ocultada

(...) els espanyols me repugnan com la pudor del peix. I si suspenen l'autonomia hi haur una guerra civil (los espaoles me repugnan como el mal olor del pescado, y si suspenden la autonoma habr una guerra civil).

Pilar Rahola (2017)

Les recuerdo lo que comentaba Francesc Valls hace un par de meses, el 21 de mayo de 2017, en el global-imperial.

Hay fuerzas polticas conservadoras, sealaba, que cuando pierden peso no dudan en emplear todas las herramientas posibles para sobrevivir aun a costa de desacreditar a las instituciones que aseguran defender. En Madrid se estn impartiendo lecciones magistrales del gnero. Fiscales y ministros son incapaces de dar explicaciones convincentes sobre actuaciones con las que, presuntamente, pretendan proteger a corruptos en el caso Lezo. El Congreso de los Diputados los reprueba, pero nada obliga al Gobierno a destituirlos.

En este contexto, reconoca sorprendido (mi sorpresa coincide con la suya), la Guardia Civil, nacida para combatir a bandoleros y salteadores, se ha revelado tremendamente incmoda y subversiva. El Instituto se antoja de lo ms slido en esta lamentable sociedad lquida, aunque ahora son las gentes presuntamente de orden las que la ponen en tela de juicio. Los registros de la Unidad Central Operativa, la UCO, a las sedes del PP no son pasellos que gocen del favor del tendido de autoridades. Tampoco aqu, en Catalua,. cuando los registrados son otros.

Catalua tambin est contaminada por virus tan hispnico, prosegua Valls. La derecha nacional, la nostra, la ex CDC, PDeCat y afines, se comporta como cualquier asiduo al taurino palco de notables, mientras afirma que prepara el alumbramiento de la repblica ideal. Y como el roce hace el cario, ya son varios los asuntos relacionados con la corrupcin en los que el PP y la exCDC, solidariamente, han decidido no pisarse la manguera. Los ejemplos de Valls: el relevo de los incmodos dos fiscales del caso 3%, que investiga la financiacin ilegal de CDC en base a adjudicacin de obra pblica; la ausencia de los representantes del Gobierno central en la reunin del consorcio del Palau de la Msica permiti por tres votos contra dos que el organismo no acusara a la vieja CDC y que el PDeCAT se saliera con la suya. Hay ms.

Por eso, y por muchos ejemplos complementarios, cuesta mucho entender las declaraciones de estos das pasados del secretario general de Podemos. Le preocupa Catalua, ha dicho, porque oponindose al referndum y centrando la atencin de la ciudadana en este tema, el PP logra desviar la atencin de su tema estrella: la corrupcin.

Vale, admitamos que sea as, el PP usa Catalua para tapar sus numerosas miserias y vergenzas. Sin duda. Juegan a todo sin importarles nada.

Pero, y los de Junts pel s al 3%? Estos ltimos, los seores, muchos seores, y algunas seoras de CDC y no slo de CDC, no usan el referndum, el secesionismo, el antiespaolismo ms zafio, el falso dret a decidir, para sealar con el dedo la luna de la nueva Repblica catalana de las sonrisas, mientras esconden en los bolsillos, en sus masas, en sus Ferraris, en sus instituciones (que son de todas), en sus cuentas en Andorra, en Suiza y en otros parasos fiscales,, toneladas de corrupcin, engao y manipulacin? Un dirigente de la izquierda espaola no debera pensar en trminos ms globales? La derecha es el PP o hay ms derecha en Espaa? O se est pensando en trminos de futuras alianzas? Todos contra el PP y pelillos a la mar con todo lo otro?

Est mejor que bien que se critique al PP pero lo de PdeCat y el clan Pujol-Ferrusola no tiene comparacin posible. Ni siquiera Brcenas ni siquiera Rato ni siquiera Gonzlez. La manipulacin y engao a millones y millones de ciudadanos, envueltos en supuestas banderas de emancipacin, no tiene el mismo alcance. Para aquellos, todo vale; para estos, vale todo (con el aadido: Espaa nos roba y oprime).

Por cierto, el congreso de Diputados ha dictaminado que el PP mont una poltica poltica. Seguro. El Parlamento de Catalua no puede dictaminar, no puede hablar porque los de la CUP y Junts pel s se apoyan en todo. La Patria est por encima de pequeas diferencias. Si el Parlament pudiera hablar, nos quedaramos mudos. A la altura del PP o incluso un poco peor.

En sntesis: tambin aqu Catalua se usa para desplazar la atencin. Tambin el PDeCat, la ex CDC, es una organizacin corrupta.

Nota

1) Corrupcin y descrdito institucional. https://elpais.com/ccaa/2017/05/20/catalunya/1495297122_580669.html

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.