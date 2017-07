Entrevista a Gabriel Rufin, diputado de ERC

"La autodeterminacin se gana desde la transversalidad o no se gana"

eldiario.es

"El 1 de octubre se va a celebrar s o s, el que no lo crea que espere un poco ms de dos meses". Fiel a su estilo, Gabriel Rufin (Santa Coloma de Gramenet, 1982) se muestra tajante ante las dudas que han surgido en Catalunya y en el resto del Estado sobre la celebracin o no del referndum de autodeterminacin anunciado para el prximo 1-O. El diputado de ERC separa en esta entrevista con eldiario.es el proceso soberanista de los casos de corrupcin que acorralan a la antigua Convergncia. Y defiende que la direccin y base social del PDeCATson distintas.

Rufin arremete contra la Catalunya en Com de Ada Colau y Xavier Domnech y conmina a Podemos a utilizar el proceso soberanista para abrir el candado en el resto de Espaa: "Si se inicia el proceso de autodeterminacin en Catalunya, se abrir una ventana de oportunidad en el resto del Estado espaol".

El diputado tampoco confa enque el PSOE de Pedro Snchez est en una posicin distinta a la que ha mantenido en los ltimos aos: "Hay quien cree que el federalismo est a punto de llegar al Estado espaol, eso s que es ciencia ficcin de la buena". Y avisa al Gobierno de Rajoy: "Quien crea que esto se puede parar en un despacho le pasar la gente por encima".

Habr referndum el 1-O?

S, sin duda. El que no lo crea que espere un poco ms de dos meses.

Precisamente, faltan solo dos meses y no hay ley de consulta ni se han comprado las urnas.

El lo jurdico lo tiene el Estado espaol ms que nosotros. La pregunta ms interesante no es qu vamos a hacer nosotros, sino qu va a hacer el Estado para impedirlo. De todas formas, agradeciendo el inters de todo el mundo, repito que justo ahora se inicia la campaa por el s, entendemos que habr campaa por el no, y todas las dudas se irn respondiendo poco a poco.

Recojo la pregunta, qu har el Gobierno de Rajoy para impedir el 1-O?

Ojal respondan. Es una pregunta ms para Rajoy y su Gobierno. Incluso para el PSOE o Ciudadanos y los medios que estn en contra. Nosotros esperamos de todo, lo que venimos viendo y padeciendo los ltimos meses y aos. Esperamos amenazas, sentencias, editoriales, una maquinaria meditica y una guerra sucia como jams se ha visto y se ha demostrado en la comisin de investigacin sobre la Operacin Catalunya. Pero no es imaginacin, es lo que venimos padeciendo los ltimos aos.

Dice que est muy seguro de que el 1 de octubre habr urnas.

Pero un matiz. No vale "nosotros". Es muy manido pero en este caso no es una cuestin de Junqueras, Puigdemont o ma. Es que la gente, el 80% de la poblacin de este pas, quiere votar. Entiendo que se quiera personalizar en un poltico, pero esto va sobre todo de los centenares de miles de personas que salen a la calle pidiendo votar. Quien crea que esto se puede parar en un despacho le pasar la gente por encima. No hay que hacer un listado de polticos y partidos que ya no existen o estn en su casa por intentar frenar esto.

Se lo pregunto a usted porque son al final quienes tienen que poner los medios para permitir que esos centenares de miles de personas puedan votar. Por ejemplo, si el Gobierno central consigue que los funcionarios no se movilicen, se puede hacer el 1-O? Se puede hacer sin que se abran los colegios?

Entendemos segn qu mantras hay en Madrid y que forman parte del discurso del miedo del PP, PSOE y Ciudadanos en torno a los funcionarios, cuando son ellos los que ponen en peligro a los funcionarios porque restringen sus derecho laborales.

No lo decimos nosotros, sino que lo dice la ley. No hay ningn reglamento o ley donde se diga que los funcionarios tienen que "tutelar" una votacin. Lo que dice la ley es que deben ser personas formadas o sealadas por los ayuntamientos. De hecho, las votaciones habitualmente han sido los domingos, lo que ya tiene un carcter bastante voluntario.

Cmo van a proteger entonces a los empleados pblicos que decidan ser parte activa del 1 de octubre?

Todos aquellos que participen en el referndum estarn protegidos por la democracia y la legalidad catalanas. Se van a aprobar unas leyes en el Parlament que conformarn un nuevo marco legal gracias a la mayora que tienen el Parlament. Hay que repetir una vez ms, porque se dice poco, que este proceso de autodeterminacin cuenta con 72 diputados. Eso es una mayora y es plenamente democrtico.

Cundo se van a aprobar esas leyes?

No tengo ni idea.

Tras el 9-N, ustedes dijeron que la pantalla de la consulta estaba superada. Tres aos despus volvemos a estar en un referndum. Qu ha pasado para volver al planteamiento de 2014?

Con todo el respeto, hay cierta trampa en la pregunta, que forma parte del mantra de los comunes o de algn sector de Podemos que dicen que ahora vamos a esa pantalla pasada, una expresin que algunos de nosotros no hemos utilizado nunca. A m no me gusta.

Pero s se utiliz en un momento determinado, no?

S. Igual que Losantos utiliza segn qu expresiones, aqu se utilizan segn qu expresiones. Lo dicho, entendemos que es una trampa. Conviene recordar que lo que defenda Podemos y los comunes era un referndum pactado. Es lo que siguen defendiendo. Me parece muy bien y legtimo. Pero la pregunta es, cmo se hace? Cmo se pacta un referndum con Rajoy? De hecho, otro de los mantras del mundo de Podemos y de los comunes es que cuando se gane a Rajoy todo cambiar. Eso significa que est convencido Snchez? Est convencido Rivera? El Tribunal Constitucional? Significa que est convencida la Fiscala?

Pero vuelvo al principio. Nosotros no hemos vuelto a ningn estadio pasado. El presidente de la Generalitat dijo hace meses que referndum o referndum. Eso quiere decir que culminaremos este proceso de autodeterminacin como siempre se han culminado, mediante un referndum. Es decir, democracia o democracia. Ya sea en el escenario ideal, el britnico con David Cameron haciendo campaa, ono. Cuando la mayora quiere votar y el Estado est en contra y hace campaa por el no a la democracia, pensamos que eso se tiene que canalizar. Y pensamos que se tiene que canalizar mediante las urnas.

Es decir, hago una enmienda a la totalidad. No hemos vuelto al modelo de referndum pactado porque sabemos que es imposible. Pero lo intentaremos hasta el ltimo minuto.

Para quien no est al da de la poltica catalana, qu diferencia al 1-O del 9-N?

No hace falta estar en el da a da de la poltica catalana. Solo hay que fijarse. Primero, hay un gobierno determinado a iniciar un proceso de autodeterminacin. Segundo, hay una mayora absoluta que no exista el 9N. Tercero, al da siguiente, el da 2 de octubre, pasarn cosas y se aplicar el resultado. Si gana el s se convocarn unas elecciones constituyentes y constituir la futura repblica catalana. Si gana el no, habr elecciones autonmicas. Y cuarto, algo que s exista el 9N, sigue habiendo una mayora de la sociedad catalana que quiere votar.

Esa mayora absoluta y ese gobierno determinado a ir hacia la autodeterminacin lleg al Palau de la Generalitat con la promesa de hacer una Declaracin Unilateral de Independencia en 18 meses. No se ha hecho. Por qu?

Con todo respeto, es otro de los mantras. Algunos de nosotros, y a pesar de segn qu titulares, dijimos que si se haca en 16, bien; en 18, bien; en 24 tambin. Primero porque es un proceso extraordinario, de una envergadura brutal, que no es fcil. De hecho hay gente que lleva toda su vida esperando. Y sobre todo, que tenemos un Estado en contra. Esto se olvida y se obvia. En Catalunya hay polticos que no pueden ejercer su profesin. Por ejemplo, Homs no puede ejercer como diputado por ser independentista. Tenemos inhabilitado a Mas, a Rigau y a Ortega. Tenemos en vas de inhabilitacin a Carme Forcadell, la presidenta del Parlament de Catalunya.

Yo creo que cualquier persona con un mnimo de objetividad puede llegar a entender que quiz hemos tenido alguna dificultad que quiz en un momento dado ha podido postergar las cosas. Digo yo, quiz son cosas mas.

A nivel personal, me digo que ojal segn quin se fijara en los compromisos de Rajoy, Snchez o Rivera como se fijan y son tan duros para con los compromisos del proceso de autodeterminacin cataln. Pongo un ejemplo. Si Podemos fuera tan preciso para con la cpula del PSOE, seguramente ya estaran gobernando.

Este viernes se publica una encuesta del CEO sobre el proceso. Qu participacin es necesaria para que el 2 de octubre se ponga en marcha ese proceso de autodeterminacin?

Nos sorprende mucho la fijacin que hay de segn quin por los porcentajes de participacin, cuando ha habido elecciones en las que han participado un 30% o 40% y nadie dijo nada. Hay una convencin que ahora est muy de moda, la de Venecia, y que algunos han obviado durante aos y ahora hablan continuamente de ella y solo dice una cosa referente a esto: que los ses sean ms que los noes.

Ha habido votaciones de estatutos, elecciones europeas y autonmicas y nadie se ha fijado tantsimo en la participacin. Durante la campaa se explicarn un montn de cosas, entre ellas quiz esto. Pero repito que nos sorprende. Rajoy gobierna con un 30% de los votos, si ese es el marco mental de segn quin.

Pareciera que para ganar el referndum no basta con que haya ms ses que noes o que tengan que participar X personas. Me da la impresin que aunque participe mucha gente, algunos pedirn sangre de unicornio para respetar el resultado. Igual son imaginaciones mas.

Hemos hablado antes de qu pasar el 2 de octubre si se celebra el referndum. Ya s que usted est en que se celebrar s o s pero, qu pasar si no se celebra?

Me sabe fatal, pero no juego. Se va a celebrar s o s. Entiendo que a la gente le guste la ciencia ficcin poltica, incluso hay quien cree que el federalismo est a punto de llegar al Estado espaol, eso s que es ciencia ficcin de la buena. Se va a celebrar s o s, el que no lo crea que espere un poco ms de dos meses.

Temen en ERC haber perdido su conexin con la parte del electorado de izquierdas tras pactar y gobernar con Convergncia o creen que se mantiene?

Nos tenemos que remitir a los datos. Casi da igual la opinin y la fijacin de cada cual con Convrgencia. Se habla mucho de Convergncia y poco de las CUP. Este pas, Catalunya, es un pas eminentemente de izquierdas. Solo hay que ver los resultados de las ltimas elecciones generales con el espacio de los comunes, que gan. El espacio de las CUP, que es eminentemente de izquierdas. O ERC, que desde la socialdemocracia es tambin un espacio de izquierdas.

Y tambin tenemos, como debe ser en una democracia plena y sana, una derecha democrtica. De hecho es una derecha de la cual se habla muchsimo, casi es nuestra Venezuela de lo que nos preguntan por Convergncia. Pero conviene recordar que el espacio que representa Convergncia en el Parlament est aprobando impuestos a la banca, impuestos a las nucleares y ha aprobado los presupuestos ms sociales de la historia de Catalunya. Ya me gustara a m, lo digo desde las antpodas de lo que representa Convergncia, que hubiera una derecha democrtica o moderna en el Estado espaol que hablara de repblica.

Sobre esta pregunta, que es bastante recurrente, siempre decimos lo mismo. Por qu es bueno pactar con el PSOE y no con el PdeCAT? Por qu el derecho de autodeterminacin no vale por la presencia del PDeCAT y en cambio s les valen sus votos para que Xavi Domnech sea presidente del Congreso o para la mocin de censura? Se trata de un proceso de autodeterminacin, que se gana desde la transversalidad o no se gana. Ya me gustara que los compaeros de Podemos, que lo han dicho de forma abierta, pudiera culminar un proceso constituyente de cambio en el Estado espaol como el que se est produciendo en Catalunya. Entiendo que eso se deber hacer con formaciones polticas muy alejadas de lo que ellos significan.

El jueves la Guardia Civil entr en el Palau y el Parlament por el caso del 3%. Es sostenible ese acuerdo que busca la transversalidad con un partido que est atravesando por problemas as?

La Guardia Civil pasa mucho tiempo en Catalunya. Va a teatros y a parlamentos. Nuestra reaccin es la misma de siempre, igual que pasa con Lezo o la Grtel, que entren e investiguen donde quieran, que pregunten a quien quieran. Nosotros somos los campeones anticorrupcin. Me parece que ligar a la actual direccin y espacio poltico y social que representa el PDeCAT con casos de corrupcin pasados, me parece curioso.

Yo no veo que a Ada Colau nadie le pregunte por Chaves o Grin, por Narcs Serra, por Filesa o los ERE. Es el mismo marco mental. T, que eres de ERC, dame explicaciones por este caso de corrupcin de otro partido poltico en otro tiempo. A segn quin no se le pregunta tanto.

Deca antes que en Catalunya hay una mayora de izquierdas. No s si incluye al PSC de alguna manera, pero es un espacio donde pugnan varios partidos o grupos. Cmo afronta ERC la lucha por ese espacio y a la vez por el independentista?

No acabo de entender muy bien la dicotoma entre ser de izquierda o ser independentista. Qu es ser independentista? No es nada, es un estado transitorio, no es una ideologa en s misma. Yo soy de izquierdas y republicano. Y a m me ensearon, quiz de forma errnea, que ser republicano y de izquierdas es defender el derecho de autodeterminacin. No entiendo a la gente que se manifiesta por el derecho a la autodeterminacin de Cachemira, Escocia o Quebec y que diga que Catalunya, no. Creo que forma parte del ADNde la izquierda y de hecho en las redes hay un montn de vdeos de parte de la cpula de los comunes en las que hace tres o cuatro aos lo decan de manera abierta. Hoy en da no son tan claros.

Cmo lo planteamos? Como hasta ahora, intentando reflejar el hecho de que la gente no come banderas. Que esto no va de cambiar una bandera por otra ni un partido por otro, sino de intentar recuperar el pas que nos robaron hace 80 aos. Algunos de nosotros tambin lo hacemos por el resto del Estado espaol. Consideramos que la nica derrota que tiene en el horizonte Rajoy es con nosotros. Guste ms o guste menos, si se pone una urna o se inicia el proceso de autodeterminacin en Catalunya, el PP lo tendr muy complicado y se abrir una ventana de oportunidad en el resto del Estado espaol.

Fuente: http://www.eldiario.es/politica/Rufian_0_667384127.html