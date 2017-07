Baleares: toros sin muerte

"Consideramos salvajes a los leones y los lobos porque matan, pero tienen que matar o morirse de hambre. Los humanos matan a otros animales por deporte, para satisfacer su curiosidad, para embellecer sus cuerpos y para dar gusto a sus paladares. Los seres humanos matan tambin a los miembros de su propia especie por codicia o por poder. Adems, los humanos no se contentan simplemente con matar. A travs de la historia han mostrado una tendencia a atormentar y torturar, antes de darles muerte, tanto a sus iguales los humanos como a sus iguales los no-humanos. Ningn otro animal muestra demasiado inters por hacer esto"

(Peter Singer)



La Tauromaquia justifica y argumenta falazmente desde sus inicios histricos que, para que toro y torero estn "en igualdad de oportunidades" ante el combate, el toro se vea sometido a una serie de ataques en secuencia, que van mermando sus fuerzas, a base de ir provocndole una serie de heridas mediante los rejones, las puyas, las banderillas, etc. Todo ello contribuye a un sangriento y brbaro espectculo, que finaliza, como sabemos, con la muerte del toro mediante la espada y, en su caso, el descabello. Pero hasta que llega ese momento, el animal va sufriendo continuas y progresivas heridas en su lomo y cuello, por las que se va desangrando lentamente, provocndole un terrible sufrimiento. La lucha de los animalistas ha conseguido, en el Parlamento balear, que el toro deje de sufrir en la arena, mediante la prohibicin de toda suerte de ataques al animal durante la faena, que tampoco podr acabar con la muerte del astado. Por tanto, los toreros slo podrn emplear el capote y la muleta en sus faenas, que adems se vern recortadas en su duracin hasta un mximo de 10 minutos, y a 3 toros en vez de los 6 actuales. La votacin de esta ley de toros "a la balear", como ya es popularmente conocida, fue bien previsible. Los grupos de la izquierda parlamentaria han votado a favor (PSOE-PSIB, MS y Podemos), mientras que el PP y Ciudadanos lo han hecho en contra. Sabemos cul es el sitio de cada uno.Esta iniciativa legislativa contempla muchos aspectos interesantes, ms all de los relativos a la prohibicin del maltrato. Tanto toros como toreros se vern sometidos a controles antidopaje antes de que comiencen las corridas, y los toros al finalizar las faenas volvern a los corrales y despus a sus ganaderas de origen, no sin antes ser sometidos a un reconocimiento veterinario para comprobar su estado sanitario. La Ley balear tambin regular las caractersticas de las enfermeras que sern obligatorias en las plazas, as como las condiciones que tendrn que cumplir las ganaderas en lo que se refiere al transporte de los animales, por lo cual cubre varios aspectos necesarios que garantizan el bienestar de los toros en todo lo que incumbe a la celebracin de las corridas. La nueva normativa tambin prohbe la entrada de menores de 18 aos a los espectculos taurinos (actualmente era de 16), as como la venta y el consumo de alcohol en el recinto. Por tanto, configura una iniciativa legislativa ciertamente completa e interesante, que puede constituirse en referente, y marcar un antes y un despus en la regulacin autonmica de la tauromaquia en nuestro pas. Fuera ya de los aspectos reguladores de lo taurino, la ley balear tambin prohbe el tiro al pichn y a la codorniz, aspectos ante los cuales la Federacin Balear de Caza ha mostrado su total desacuerdo.Al da siguiente de su aprobacin, el Partido Popular y sus organizaciones afines (en este caso la Fundacin del Toro de Lidia) han presentado recurso ante el Tribunal Constitucional, alegando que dicha Ley vulnera las competencias del Estado, ya que slo ste puede regular los aspectos relacionados con la tauromaquia. Por su parte, las Comunidades Autnomas tienen entre sus competencias la de regular todos los festejos (incluidos los taurinos), as que no sabemos en qu quedar todo esto. De momento, lo ms previsible es que el Alto Tribunal ordene la suspensin cautelar de la entrada en vigor de dicha Ley, tal y como ya han solicitado los instigadores del recurso. Pero en cualquier caso, se trata de toda una victoria de los grupos y partidos animalistas, de las organizaciones que luchan por la liberacin animal, y contra el maltrato a los animales en todo tipo de "festejos populares". En el caso concreto de la Tauromaquia, resulta adems que estamos ante una actividad reconocida oficialmente como Bien de Inters Cultural, y por tanto, perteneciente al patrimonio cultural de todos los espaoles, por lo cual el asunto se complica enormemente. Las subvenciones pblicas y al apoyo a nivel institucional estn an muy arraigados para la tauromaquia, lo cual dificulta enormemente su desmontaje dentro de nuestro pas. De ah el intento del Parlamento balear de regular las corridas, de tal manera que, aunque la prohibicin expresa no pueda an llevarse a cabo legalmente, se proteja a los toros para que no sufran durante las faenas.No se consigue por tanto el objetivo ltimo y final, pero hay que valorar los pasos hacia adelante que se estn dando, en la lucha por erradicar todos los festejos populares donde se produzca muerte o tortura de cualquier tipo de animales. Los taurinos en cambio argumentan otras razones rocambolescas, tales como que es "un intento nacionalista de rechazar lo espaol", segn aparece en este artculo de Ricardo F. Colmenero para el diario El Mundo, o bien que es una clara desvirtuacin de la tauromaquia, ya que, segn ellos, el toro bravo es una especie criada para tal fin, y ha de morir en el ruedo. Argumentan que el sentido ltimo de su existencia es la muerte digna en la arena, porque de todos modos habr muerte en la soledad del corral, pero no se dan cuenta de la abismal diferencia que hay entre una muerte y otra dentro del contexto de una sociedad avanzada, ya que la muerte en el corral no est sirviendo de cruel espectculo de tortura para nadie. Esa es la diferencia que no ven. Pero existe. Slo hay que poseer un poco de sensibilidad para apreciar la diferencia entre una muerte y otra. El propsito de nuestra sociedad debe ser erradicar la crueldad y minimizar el sufrimiento, y no excusar el apoyo a este tipo de "espectculos" bajo cualquier pretexto cultural, tradicional o econmico. En el artculo donde defendimos la ILP "Pan y Toros" desmontamos tambin todos los falaces argumentos que el mundo taurino aduce para mantener "la fiesta". Hoy da, la decadencia y el declive social de estos espectculos es ms que evidente. La actividad de la tauromaquia dej de ser rentable hace muchos aos, y se constata desde el ao 2007 la tendencia negativa en cuanto al nmero de espectadores que acuden a las corridas de toros. Pero los grandes empresarios de la tauromaquia no se dan por vencidos. Por ello el lobby taurino pretende que esta actividad se considere y se mantenga como un producto cultural oficialmente reconocido, para poder beneficiarse de las cuantiosas subvenciones pblicas y privilegios fiscales asociados, y lo reclaman asegurando que las corridas de toros son el segundo espectculo de masas en Espaa, aunque segn datos del propio Ministerio de Cultura, dista mucho de ser considerado como tal. De ah la especial inquina que se levanta cuando cualquier iniciativa legislativa, como ahora la del Parlamento balear, intenta restar fuerza al mundo taurino, en base a limitar o transformar la propia estructura del "espectculo" del toreo. Pero afortunadamente el ejemplo est cundiendo, y ya son muchas las iniciativas legislativas y consultas ciudadanas que se estn poniendo en marcha en la misma lnea, en diversas Comunidades y Ayuntamientos, por lo cual parece ser una cuestin de tiempo que veamos la total abolicin de la tauromaquia en nuestro pas.Pero an nos costar mucho despojarnos de las crueles prcticas y costumbres atvicas, que tan arraigadas se encuentran en el suelo patrio. Amparados en la historia, la tradicin, la cultura y el arte, los defensores de estos festejos justifican la celebracin de estos crueles eventos con los animales (en este caso con el toro bravo), sin darse cuenta de que la Humanidad est evolucionando en el sentido contrario, es decir, en el de proteger la vida y los derechos de todos los animales, y de no considerar ocio, tradicin, cultura, deporte, festejo, espectculo, arte o diversin toda aqulla actividad que se base en el maltrato, la tortura o la muerte de animales. Parece no obstante que an estamos muy lejos de conseguirlo, pero leyes como la que estamos comentando del Parlamento Balear nos acercan ms a dicho objetivo. Animamos desde aqu a los grupos y asociaciones animalistas, e instamos a las fuerzas polticas con sensibilidad ecologista y animalista a que continen por esta senda. Deseamos tambin que cunda el ejemplo para el resto de Comunidades Autnomas del Estado Espaol, y que sigan el ejemplo balear para impedir de este modo que los toros sufran tortura y muerte en los ruedos de toda la geografa nacional. Es posible que dentro de no mucho tiempo podamos conseguir un escenario legal de absoluta proteccin y respeto hacia el mundo animal. Habremos dado un gran paso como Humanidad.Blog del autor: http://rafaelsilva.over-blog. es

