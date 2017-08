Da 17 de abril de 2016, la Cmara de los Diputados autoriza la apertura de un proceso de impeachment contra Dilma. 23 de mayo de 2016, se difunden conversaciones del senador Romero Juc alardeando de la existencia de un pacto para destituir a la presidenta y paralizar la operacin Lava Jato. 31 de agosto de 2016, el Senado confirma ely Dilma es separada del cargo sin haber cometido ningn delito de responsabilidad y sin existir indicios de corrupcin.Los siguientes captulos: Temer muestra el verdadero rostro de su gobierno, congela los gastos pblicos en reas primordiales, entrega empresas brasileas al capital extranjero, recorta programas sociales e intenta promover el retroceso de derechos mediante las reformas de las pensiones y de las leyes laborales.Pero la cuenta ms dolorosa del golpe todava no se haba llegado, haba que asegurarse de que la poltica econmica implantada por el gobierno ilegtimo de Michel Temer tendra continuidad. Para lograr ese objetivo, en la ltima semana protagonizaron un nuevo captulo del golpe: un da despus de la aprobacin de la reforma laboral en el Senado, Lula fue condenado sin pruebas.Una gran injusticia y un absurdo jurdico que avergenzan a Brasil. Lula es inocente, su condena pone en evidencia que se trata de un juicio de carcter estrictamente poltico en un intento de inviabilizar su candidatura para 2018.Resistiremos! Con la seguridad de quin est ofreciendo un buen combate y de que no caminamos solos. Estamos acompaados por quienes creen que una sociedad ms justa es posible. Prueba de eso es que todas las encuestas sobre intencin de voto para las elecciones de 2018 apuntan una clara ventaja de Lula. Tambin aumenta el nmero de afiliaciones al Partido de los Trabajadores (PT), ms de 3 mil desde que fue condenado.La esperanza ya venci al miedo en una ocasin. Y con ella, venci la lucha por la justicia social. Seguiremos, convencidos de que la esperanza vencer nuevamente, solamente as podremos poner fin al retroceso que asola Brasil!Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2017/07/26/artigo-or-lula-condenado-o-roteiro-de-um-golpe/