La justicia en Brasil no es imparcial y, la mayora de las veces, estuvo del lado de los poderosos. En el caso concreto de Curitiba, entendemos que el juez Srgio Moro actu de forma parcial. Mientras el presidente Michel Temer y una parte considerable de sus ministros y un grupo nada desdeable de miembros de la Cmara y del Senado, estn involucrados en casos de corrupcin, el juez Moro monta un espectculo meditico en el que parece que Lula es el nico responsable de la corrupcin en Brasil [1]. Por qu no monta ese mismo espectculo con Acio Neves, los ministros de Temer y los parlamentarios corruptos? Para los amigos la justicia, para los enemigos, la ley.



Estamos viviendo una de las mayores crisis de nuestra historia. Combina una de las mayores recesiones desde la dcada de 1930, una crisis social que afecta a ms de 14 millones de parados y una crisis poltica profunda, lo que nos sita al final de un largo ciclo que se inici en 1978, con la huelga en la factora de Scania, y se cerr con el impeachment y el comienzo de un nuevo ciclo que se inici embrionariamente con las jornadas de junio de 2013 [2]. El final de ese ciclo supuso, adems, la derrota de la poltica de conciliacin de clases y el surgimiento de un gobierno pura sangre de la burguesa y del imperialismo, que est acometiendo un brutal ataque contra los trabajadores, la juventud y el pueblo pobre de los barrios. En contrapartida, surgi un enorme descontento e indignacin entre la gran mayora de la poblacin en contra de ese gobierno que se manifiesta en las calles, en los estadios de futbol y en los shows artsticos, que se materializ en la huelga general del pasado 28 de abril. As pues, estamos ante un proceso de luchas sociales en marcha y nuestro esfuerzo tendr que concentrase en favorecer la organizacin y la movilizacin de los trabajadores, de la juventud y del pueblo pobre de los barrios hasta lograr la cada del gobierno usurpador. Por eso es necesario ampliar las luchas en las calles y en los centros de trabajo, de residencia y de estudio. El resultado de las luchas que realicemos en 2017 tendr un papel fundamental en el futuro del pas. En este sentido, depositar nuestras esperanzas en las elecciones de 2018 o en el regreso de Lula a la presidencia es un grave error. Los 13 aos de gobiernos petistas nos ensearon lo que no debemos repetir. Un eventual gobierno Lula sera todava peor que los pasados, con ms frustraciones para los trabajadores y para la juventud. La apuesta tiene que ser por la lucha de masas, por el cambio en la correlacin de fuerzas y por la cada del gobierno, enviando a los corruptos a prisin y confiscando su patrimonio, y por la conquista de un gobierno inspirado en los intereses populares.[1] El portalmantiene desde hace un tiempo una serie titulada Brasil: como virar a pgina? , con la que recaban la respuesta a esa pregunta a diferentes personas que piensan y luchan por '', ofreciendo de este modo un amplio repertorio de estrategias que permitiran rescatar a Brasil de la crisis que est atravesando. Este artculo es la respuesta que dio Edmilton Costa a esa pregunta.[2] Las jornadas de junio de 2013 fueron una serie de manifestaciones populares que movilizaron a ms de un milln de personas en diferentes ciudades del pas (So Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador) en contra de las tarifas del transporte pblico que deriv en una protesta en contra de las polticas ineficientes del gobierno, los servicios pblicos de mala calidad, los gastos excesivos en eventos deportivos internacionales, la corrupcin poltica, que a pesar de ser inicialmente reprimidas con dureza, acabaron provocando una respuesta positiva del gobierno y del Congreso, que aprobaron una serie de medidas de lo que se dio en llamar agenda positiva.Fuente: http://outraspalavras.net/blog/2017/05/10/edmilson-costa-depositar-esperancas-numa-volta-de-lula-e-um-erro-grave/