El problema fundamental de la crisis brasilea no est solamente en la corrupcin, que es endmica y tolerada por las instancias oficiales, ya que se benefician de ella. Si fuesen recuperados los millones y millones de reales que anualmente los grandes bancos y las empresas dejan de entregar al INSS, una reforma de la Seguridad Social se volvera superflua.



El problema es ms que Lula, Dilma y Temer. El centro de la cuestin es la disputa en el marco de la nueva guerra fra entre Estados Unidos y China: quien va a controlar la sptima economa mundial y cmo alinearla con la lgica del imperio norteamericano, impidiendo la penetracin de China en nuestros pases, especialmente en Brasil, pues ella necesita mantener su crecimiento con recursos que nosotros tenemos.Esta estrategia empez a ser implementada con Lava Jato, con su juez Srgio Moro y su entorno de promotores, varios de ellos preparados en Estados Unidos. Prosigui con elde la presidenta Dilma va el parlamento, incorpor sectores del ministerio pblico, de la polica federal, parte del Supremo Tribunal Federal (SFT) y de los partidos conservadores, claramente neoliberales y ligados al mercado.Todas estas instancias sirven de fuerzas auxiliares al proyecto mayor del imperio. Con una ventaja: ese sometimiento se encuentra con los propsitos de los herederos de la Casa Grande que jams tolerarn que alguien de la senzala o hijo de la pobreza, llegue a la presidencia e inaugure polticas sociales de inclusin de las clases subalternas, capaces de poner en jaque sus privilegios. Prefieren estar seguros al lado de Estados Unidos, como socios menores, a aceptar transformaciones del statu quo que les favorece.Para Estados Unidos, Brasil es un espacio al descubierto en el Atlntico Sur. No puede continuar as, pues segn una de las ideas-fuerza del Pentgono, el(la dominacin de todo el espectro territorial), Brasil debe estar bajo control. De ah la presencia de la cuarta flota prxima a nuestras aguas territoriales y al pr-sal. La visin imperial y belicista se expresa por las 800 bases militares que tienen por todo el mundo, tambin varias en Amrica Latina.China, en contrapartida, sigue otra estrategia. Escogi el camino econmico y no el belicista. Por ah piensa tener oportunidades de triunfar. El gran proyecto de Eurasia, la ruta de la seda que envuelve a 56 pases con un presupuesto de ayuda al desarrollo de 26 billones de dlares, hace patente su presencia tambin en Brasil y en Amrica Latina.En ese juego de titanes, la estrategia norteamericana cuenta en Brasil con fuertes aliados: los que perpetraron el golpe parlamentario, jurdico y meditico contra Dilma estn imponiendo un neoliberalismo ms radical que en los pases centrales. Esto implica liquidar polticamente el liderazgo popular de Lula a travs de los distintos procesos promovidos contra l por el juez justiciero Srgio Moro de Lava Jato. Todos ellos siguen el modelo imperial impuesto. Por eso, Moro se vio obligado a condenar a Lula, aunque sin base jurdica suficiente, como lo han revelado eminentes juristas, del quilate de Dalmo Dalari, Fbio Konder Comparato, y por otra va, el gran analista poltico Moniz Bandeira.En la estrategia del Pentgono est tambin el propsito de impedir que gobiernos progresistas lleguen al poder con un proyecto de soberana y refuercen un nuevo sujeto poltico, venido de abajo, de las periferias, con polticas antisistmicas, pero que implican la inclusin de millones de personas en la sociedad, antes dirigida por lites retrgradas, excluyentes y enemigas de cualquier avance que amenace sus privilegios. Necesitamos tener claridad: partidos con proyectos claramente neoliberales, que ponen todo el valor en el mercado y todos los vicios en el Estado, que debe ser disminuido, como ha mostrado con vigor Jess Souza, y que frenan hasta con violencia la ascensin de las clases subalternas, son los representantes subalternos de esa estrategia imperial norteamericana y contra China, envolviendo a Brasil en esta trama, que para nosotros, en el fondo, es antipueblo y antinacional.A nuestras oligarquas no les interesa un proyecto de nacin soberana con un gobierno que con polticas sociales disminuya la nefasta desigualdad social (injusticia social) y que aproveche nuestras virtualidades, sea la riqueza ecolgica, la creatividad del pueblo y la posicin estratgica geopolticamente. Les basta con ser aliados agregados del imperio norteamericano con el soporte europeo, pues as ven garantizados sus privilegios y salvaguardada la naturaleza de su acumulacin absurdamente concentradora y antisocial. De ah que reelegir a Lula sera la mayor desgracia para el proyecto imperial y los oligopolios nacionales internacionalizados.Esa es la lucha real que se traba por debajo de las luchas poltico-partidistas, el combate a la corrupcin y el castigo de corruptos y corruptores. Es importante pero no acaba en s misma. No podemos ser ingenuos. Es importante tener claro que aquella se ordena a la alineacin con el imperio norteamericano de espaldas al pueblo, negndole el derecho a construir su propio camino y, junto con otros, dar un contenido menos malvado a la planetizacin, imponiendo lmites al Gran Capital a escala mundial.Fuente: https://leonardoboff.wordpress.com/