Nueva victoria chavista en la OEA y "hora cero"

trabaja

transicin

La afirmacin deldirector de la CIA, Mike Pompeo, de quecon los gobiernos de Mxico y Colombia para asegurar unaen Venezuela, clsico eufemismo para designar el derrocamiento de un gobierno legtimo, no debiera sorprender. Es largo y sangriento el historial de golpes de Estado de la CIA contra gobiernos democrticamente electos que intentaron hacer una poltica de soberana nacional y justicia social, como los de Jacobo Arbenz en Guatemala (1954) y Salvador Allende en Chile (1973), por slo mencionar dos ejemplos paradigmticos. Pompeo, integrante del(ultraderecha del Partido Republicano) agreg que estuvo recientemente en la Ciudad de Mxico y en Bogot para ayudarlos a comprender lo que pueden hacer para lograr un mejor resultado para su parte del mundo y nuestra parte ... A confesin de parte, relevo de pruebas.

Ninguno de los dos gobiernos ha desmentido haberse reunido con Pompeo para discutir el tema de Venezuela. Se han limitado a negar de forma abstracta que interfieran en los asuntos internos de ese pas. Pero resulta un oxmoron que los lderes de los dos gobiernos neoliberales de Amrica Latina ms estrechamente aliados a Estados Unidos, reciban en estos tiempos al director de la CIA si no es para hablar sobre el derrocamiento del gobierno constitucional de Venezuela.

La fobia de Washington hacia el proyecto bolivariano del siglo XXI es harto conocida desde que su fundador y lder Hugo Chvez lleg a la presidencia en 1999. George W. Bush apoy el derrotado golpe de Estado de abril de 2002 y desde entonces el rastro del intervencionismo yanqui en la patria de Bolvar sale a cada paso. Caracas ha debido expulsar a un embajador y a numerosos diplomticos de ese pas y los cables revelados por Wikileaks confirman su descarada injerencia en Venezuela. Obama emiti el ridculo decreto que la declara un grave peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos y la actitud del gobierno de Trump ha sido an ms hostil. Groseramente intervencionista, ha llegado al extremo de amenazar con duras y rpidas sanciones al gobierno de Maduro si no suspende la celebracin de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y pone como ejemplo de prctica democrtica el fraudulento plebiscito opositor del 16 de julio. Ya no se pudo esperar a esa fecha y dict sanciones contra 13 altos funcionarios venezolanos.

La versin de los acontecimientos polticos en Venezuela que ofrecen los medios dominantes, capitaneados por CNN, es totalmente propagandstica y ajena a los hechos reales. Un ejemplo muy cercano fue la manipulacin de una foto tomada a una multitud chavista en el simulacro de eleccin a la ANC tambin celebrado el 16 de julio. El colonialista diario espaol El Pas la public y dijo que se trataba de chavistas votando en el plebiscito de la oposicin!

Y es que el proceso constituyente enfrenta los planes estadunidenses de guerra contra Venezuela y ha galvanizado al chavismo, sujeto revolucionario ejemplar de recia estirpe antimperialista, a los sectores populares donde hay disgusto con el desabastecimiento y las colas, pero que no quieren deslizar el pas al caos y tampoco la vuelva a la cuarta repblica. En pocas palabras, la contrarrevolucin no ha ganado apoyo en el pueblo ni en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha dado una contundente prueba de apoyo al proceso constituyente.

Como ha dicho la periodista Carola Chvez: si la opositora MUD dice que el chavismo ya no existe por qu est tan ocupada pidiendo al pueblo que no vaya a votar el 30 de julio. Aado, en apoyo a Carola que, a la vez, los terroristas de la oposicin lanzan cocteles Molotov contra los centros de votacin donde el sbado acudirn millones de venezolanos a elegir sus delegados a la ANC. Luis Hernndez Navarro ha bautizado con exactitud a los incendiarios como aprendices tropicales de ISIS . El diario Chicago Tribune es el primero estadunidense en calificarlos de bandidos. La verdad se abrir paso.

Caracas y toda Venezuela, salvo por lugares muy focalizados, estn en calma, me informan amigas y amigos venezolanos desde distintos lugares del pas. Presiento una gran derrota para la oposicin y el imperialismo en la eleccin del 30; no en balde han hecho tanto por deslegitimarla e impedirla. Almagro recibi ayer su tercera pateadura en la OEA. Parece el prembulo de nuevas victorias chavistas. Hora cero? Ser para la contrarrevolucin.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/07/27/opinion/024a1mun