El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) ocup en la maana de este martes (25) la hacienda Esmeralda, localizada entre las ciudades de Lucianpolis y Duartina, en la regin centro-oeste del interior del estado de So Paulo. Cerca de 800 sin tierra llegaron al lugar alrededor de las 6h de la maana para la accin que hace parte de la Jornada Nacional de Luchas del movimiento, bajo el lema Corruptos, devuelvan nuestras tierras.Segn Mercedes Zuliane, dirigente nacional del MST, el objetivo de la Jornada es denunciar los ataques a la Constitucin brasilea promovidos por el gobierno golpista de Michel Temer, tanto con las medidas provisorias absurdas que vienen destruyendo los derechos de los brasileos, como con sus prcticas corruptas descaradas, junto a sus aliados, dice la dirigente.La propiedad, registrada a nombre de la empresa Argeplan (Arquitectura e Ingeniera LTDA) y tambin a nombre de Joo Batista Lima Filho, conocido como Coronel Lima, asesor y amigo personal del presidente golpista Michel Temer - y uno de los socios de la Argeplan - tiene cerca de 1.500 hectreas y ostenta lujos como una piscina, salas decoradas y posee apenas producciones de eucalipto.Moradores de la regin afirman que la hacienda es propiedad de Temer y Lima sera apenas un testaferro, o sea, servira para cubrir posibles irregularidades de Temer en relacin al rea. Entrevistados que optaron por no identificarse al reportaje de Brasil de Fato garantizan que el lugar es un cuartel general, utilizado por el peemedebista [del PMDB, Partido del Movimiento Democrtico Brasileo] para reuniones privadas de su partido.Esa es la segunda vez que el MST ocupa la hacienda Esmeralda. En la primera, en mayo de 2016, integrantes del movimiento encontraron en el lugar una carta escrita dirigida a Temer en los aos 1990, adems de materiales de campaa de su candidatura a la Cmara en 2006.La asesora de prensa de Temer afirm en la poca de la primera ocupacin que el presidente golpista utiliz el lugar como refugio durante la campaa de 2014, cuando an era vicepresidente.Durante la operacin que investig la sede de la Argeplan, fueron encontrados papeles que tratan de la campaa electoral de Temer en 2002, adems de documentos sobre la reforma de la casa de una de sus hijas, Maristela Temer.La empresa de arquitectura e ingeniera, con sede en Vila Madalena, zona de clase media alta de So Paulo es investigada en la Operacin Patmos de la Polica Federal. La accin tuvo origen en la delacin premiada de Florisvaldo Caetano de Oliveira, de la empresa JBS, que afirm haber entregado R$ 1 milln en las manos del Coronel Lima en la campaa de 2014, valores que segn el delator, hacen parte de un acuerdo que habra sido firmado entre Temer y Joesley Batista, uno de los dueos de la empresa del ramo de protena animal.Lima fue asesor de Temer cuando ese ocupaba el cargo de secretario de Seguridad Pblica del Estado de So Paulo, en 1985. En los aos 90, el Coronel Lima y su empresa, la Argeplan, contribuyeron para las campaas de Temer a la Cmara de Diputados. En una de ellas, en 1994, Temer habra recibido por lo menos R$ 500 mil en valores actualizados.El ao pasado, un reportaje de la revista "poca" revel que Jos Antunes Sobrinho, ingeniero de la contratista Engevix, cont en declaracin en el marco de la operacin Lava Jato que Argeplan, empresa del Coronel Lima, fue la ganadora de una licitacin de obras en el ingenio Angra 3, por un valor de US$ 51 millones, por influencia directa del presidente golpista Michel Temer.Segn Mercedes Zuliane, el crecimiento econmico y poltico de ambos sucedi simultneamente, evidenciando la asociacin de Temer y el Coronel Lima a largo plazo, dice.Adems de la ocupacin de la hacienda Esmeralda, en So Paulo, el MST organiza otras acciones simultneas de ocupaciones de tierras en todo el pas, en las regiones Norte, Nordeste, Sudeste, Sul y Centro-Oeste de Brasil.Es as que tambin fue ocupada la Hacienda Santa Rosa, del ex presidente de la Confederacin Brasilea de Futbol (CBF), Ricardo Teixeira, localizada en el municipio de Pira, a 120 km de Rio de Janeiro ligada a una denuncia hecha en 2012, que involucra un esquema de corrupcin. Segn noticias de la prensa corporativa, una empresa llamada VSV Agropecuaria Emprendimientos, que tena como direccin oficial la Hacienda Santa Rosa, habra sido beneficiada con recursos sobrefacturados por el valor de US$ 2,8 millones. El dinero fue pagado por el gobierno del Distrito Federal a la CBF para organizar un juego amistoso entre la seleccin brasilea de futbol y la seleccin de Portugal, en 2008.En el estado de Mato Grosso fue ocupada una hacienda en Itaquira; el rea es usada para monocultivo de caa y tambin fue ocupada la hacienda SM2, del grupo Amaggi, empresa del ramo agrcola que pertenece a la familia del ministro de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento y senador [en uso de licencia], Blairo Maggi (PP-MT), localizada en la rodova BR 163, a la altura del quilmetro 94, cerca del terminal de carga de Rondonpolis.Segn Idalice Nunes, de la direccin nacional del MST, la ocupacin sirve para denunciar la entrega de tierras de Brasil a extranjeros y que, en la regin Centro-Oeste, donde se da la mayor concentracin de tierras en condiciones para la reforma agraria, eso no est siendo hecho. "El senador Blairo Maggi es uno de los mayores productores de soja de Mato Grosso quien, adems de usar un milln de litros de veneno en sus propiedades, aun concentra tierra y no permite que la reforma agraria acontezca", justific Nunes.El MST bloque as mismo, las vas de entrada de la Base/Centro de Lanzamiento de Alcntara, situada en el municipio del mismo nombre, en la zona rural del estado de Maranho. En secreto, negociaciones de un acuerdo sobre el uso de la base militar brasilea para el lanzamiento de cohetes estadounidenses volvieron a ser realizadas por iniciativa del ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno Temer, Jos Serra, bajo la justificacin de establecer mejores relaciones entre los dos pases.Adicionalmente, ms de 10 mil sin tierra marcharon en Aracaju (estado de Sergipe) durante esta jornada de lucha por la reforma agrariaLa Jornada Nacional de Luchas tambin debate las amenazas del gobierno Temer a la lucha en el campo. El MST hace coro contrario a la Medida Provisional 759, que promueve cambios en la ley de reforma agraria, especialmente sobre la titulacin de los asentamientos. La Medida abrira la posibilidad de comercializacin de los lotes por parte de las familias asentadas.Durante la Jornada, el movimiento tambin critica la propuesta del gobierno Temer que viabiliza la venda de tierras para extranjeros. Entre los argumentos contrarios al proyecto, estara la cuestin de una posible explosin en los valores de las reas, inviabilizando posibles expropiaciones, as como problemas relacionados con la soberana nacional, principalmente en el caso de las tierras en reas de frontera.Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2017/07/25/mst-ocupa-hacienda-en-el-interior-de-sao-paulo-que-pertenece-a-testaferro-de-temer/