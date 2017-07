Entrevista a Mara del Carmen Verd, coordinadora de Correpi y candidata a diputada por el FIT

El conflicto de PepsiCo est mostrando cul es el plan que se viene despus de octubre

M.H.:

El viernes 14/7 se hizo un importante homenaje a Cachito Fukman en ATE de la calle Belgrano, donde participaste junto a Nora Cortias, Miriam Bregman, compaeros de la Asociacin de ex detenidos desaparecidos, Vicente Zito Lema y otros.

M.C.V.: Cachito fue un compaero que nos marc a todos los que tuvimos la suerte de conocerlo y compartir la militancia con l. Alguien que no slo nos dej un importantsimo legado poltico, sino que tuvimos la suerte de contar con un hermano, un padre los ms jvenes; l era un ao apenas mayor que yo y siempre joda conque era la diferencia entre su historia de militante estudiantil secundario y en la organizacin Montoneros y su secuestro en la ESMA y su decisin de reincorporarse a la militancia luego de ser puesto en libertad pocos aos despus, en 1980, despus nunca ms par de militar. En el gremio docente, como dirigente gremial, luego cuando se form la Asociacin de ex detenidos junto a Adriana Calvo, siempre fue de los ms activos de ese organismo que marc una importante diferencia en el movimiento de DD HH en Argentina y, finalmente, como motor central del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, ese espacio que no tiene parangn en el mundo por la articulacin de ms de 200 organizaciones, ms all de que a lo largo del ao por su dinmica de reuniones semanales y quincenales en las plenarias a veces hay menos cantidad de compaerxs, pero donde por un lado tens la diversidad ms grande en cuanto al tipo de organizaciones, de tradiciones, hay organizaciones polticas de DD HH, gremiales, sociales, anti represivas, etc., y con un mecanismo de consensos y toma de decisiones que nos permite una participacin instantnea en todos los temas que tienen que ver con la represin y la impunidad en todo el pas. Sin ir ms lejos, el da de la represin en PepsiCo fueron 15 minutos de discusin en el whatsapp para que saliera la convocatoria unificada del Encuentro a tomar por asalto la ronda de las Madres de Plaza de Mayo y convertirla en el acto de repudio por lo sucedido a la madrugada y durante la maana en Florida.

Cachito fue todo eso, un cachito de cada cosa y un todo que a muchos nos ha marcado muy fuertemente y por eso el viernes fue, por sobre todas las cosas, un momento muy emotivo. Habl Osvaldo Barros de la Asociacin de ex detenidos desaparecidos, porque el Sueco Lorkipanidze prefiri intervenir despus porque saba que no se bancaba estar en el foco hablando por el micrfono por su enorme cercana con l. Para l era su hermanito chiquito, as como para m era mi hermano mayor. El Sueco empez a militar con l a los 17 aos junto al otro hermano Fukman que fue asesinado en 1977 y para l la prdida de Cachito fue la misma sensacin del que pierde a quien tiene que cuidar y proteger. Tambin estuvo Norita Cortias que tiene esa magia tan especial que nos hizo rer a todos contndonos ancdotas, sobre todo cuando dijo que ella lo que quiere es morir joven, que no est dispuesta a morirse vieja y la escuchs desde ese metro cuarenta de altura escaso que tiene y efectivamente la tipa es lo ms joven y energtico que conozco.

M.H.: Y muy coqueta.

M.C.V.: Nunca le falta el rouge en la cartera para arreglarse antes de ponerse el pauelo y salir en la foto. Fue un panel de lujo. Lamentablemente Miriam Bregman no se pudo quedar porque cuando estbamos por empezar lleg la noticia de que desde la planta de PepsiCo reclamaban la presencia de los abogados porque estaban empezando a cortar mquinas y llevrselas; el da anterior haba sido la represin. Siendo Correpi los que ponamos la casa, Miriam parti para acompaar a los trabajadores de PepsiCo, nos dej un videto que pudimos pasar en lugar de su presencia en el panel. Y despus Vicente Zito Lema que habl no ms que treinta segundos y a continuacin abri su cuaderno manuscrito y empez a leer dos poemas que escribi en homenaje a Cachito en este lapso desde su fallecimiento hasta ahora y nos dej a todos conmocionados y con la conviccin de la necesidad absoluta de fortalecer todas las luchas y las resistencias y retomar ese legado que yo sintetizaba en dos o tres ejes centrales.

En primer lugar su conviccin absoluta de que solo se puede intervenir en el campo de los DD HH, en la lucha contra la represin y la impunidad desde un lugar de absoluta, total y franca independencia del aparato estatal, de los gobiernos, de cualquiera de sus rganos y organismos, ese es el gran elemento que siempre ha liado a Correpi en una especie de asociacin ilcita de la que estamos muy orgullosos.

El segundo elemento la necesidad de, a partir de esa definicin muy dura, salir a buscar los consensos y campos de unidad para poder estar codo a codo en la calle, sin miedo a perder la identidad porque para eso estn las banderas y los principios, pero sin miedo, a marchar con el que venga si el reclamo es el mismo. As lo vimos el 10 de mayo en la marcha contra el 2x1, donde la decisin que tom el Encuentro de levantar la marcha del da siguiente que era por el mismo tema y sumarse a la convocatoria que sabamos que iba a ser masiva porque interpelaba a grandes sectores independientes de nuestro pueblo para repudiar esta ley que gener una de las movilizaciones ms importantes que recuerdo en materia de DD HH, slo comparable quizs a la gigantesca movilizacin del 89 contra los indultos.

Y en tercer lugar, a partir de la intervencin que Cachito foment en Ex detenidos y en el conjunto del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de no solamente hablar de la represin y la impunidad de ayer, sino tomar fuertemente como parte de la agenda y como eje central la represin actual, tanto la criminalizacin de la protesta, los represaliados por luchar, la defensa irrestricta de los presos polticos, como la pelea por la causa de Luciano Arruga, por infinidad de casos de gatillo fcil en las que nos acompa tomndose el tren para ir a Mercedes, a Quilmes, porque lgicamente estos casos no ocurren ni en Recoleta ni en Puerto Madero. Y de tomar con la misma fuerza la pelea contra la militarizacin de los barrios.

El ao pasado cuando hicimos la gran campaa nacional contra las detenciones arbitrarias fue central que l empujara y tomara nuestra convocatoria como propia, de hecho termin siendo impulsada con la misma fuerza por l como por nosotros y de esa manera logramos esa enorme movilizacin del 25 de abril en el aniversario de los 25 aos de la detencin, tortura y muerte de Walter Bulacio. Todo eso era Cachito.

M.H.: Mencionaste a Vicente Zito Lema, con l suelo hablar de la tica, considero que hay 4 grandes intelectuales argentinos de los ltimos aos que de alguna manera representan la cuestin tica que para m es central, dos vivos que son Vicente Zito Lema y Osvaldo Bayer y dos que murieron hace algunos aos que son David Vias y Len Rozitchner. Frei Betto en su ltima visita a la Argentina volvi a instalar este tema, que creo est muy devaluado por lo que est sucediendo en nuestro pas y en otros pases latinoamericanos. Creo que Cachito tambin simboliza esa prctica de la tica que tiene que ver con cuestiones como las que se vivieron el da mircoles en PepsiCo. La presencia de un grupo de compaeros, abogados y dirigentes de izquierda acompaando y protegiendo a los trabajadores. Es un tema central, ms all de alguna cuestin que puede ser discutida desde el punto de vista poltico, ideolgico y/o programtico. Y que no es una casualidad y es una cuestin que remarco, porque prcticamente esa presencia de la izquierda fue excluyente, ya que no hubo otras organizaciones polticas all. Me cay muy mal el comentario de Gabriela Cerruti contra Del Cao acusndolo de populismo, que de alguna manera despus le dio letra al gobierno nacional y que coincidi con alguna declaracin hecha inclusive por el jefe policial del operativo.

M.C.V.: Es que cuando se trata de deslegitimar y desprestigiar a la izquierda diciendo politizan los conflictos o las fbricas donde est la izquierda cierran, capaz habra que aclararle a Patricia Bullrich que la ex Terrabusi hoy Kraft no solo no esta cerrada sino que hasta el ltimo trabajador que intentaron despedir en aquella gran avanzada represiva del 2009 tuvo que ser reincorporado precisamente por la accin de los trabajadores organizados apoyados por un amplio arco de la izquierda. Tambin mencion a Donelley, que no existe ms porque hoy se llama Madigraf y es una cooperativa bajo control obrero.

Cuando se habla de la politizacin de los conflictos gremiales, lo que ha sido repetido por varios, y tiene contacto con lo que deca Cerruti de ir a hacer populismo, como si ir a exponerte a los gases, a las balas de goma y dems fuera algo que a uno lo entretiene y lo divierte porque no tiene nada que hacer un mircoles a la noche; en realidad lo que oculta es que cuando ests hablando de un lock out patronal, de una empresa multinacional que logra sin ningn esfuerzo que todo el aparato estatal y en particular el poder judicial y el sistema penal se pongan a su servicio para el uso de la fuerza del aparato represivo y as se resuelva a su favor lo que todos estamos de acuerdo que es un conflicto laboral, entonces cmo no va a ser poltico. Si el fiscal me dice que en realidad est convencido del reclamo de los trabajadores pero que tena que aplicar la Ley y el Cdigo y que la empresa le haba pedido el desalojo y que por eso le haba solicitado a la jueza Rodrguez Mentasti que lo decretara y ella 24 horas antes nos haba dicho en su despacho que entre lo legal y lo justo ella tena que hacer lo legal.

Lo que en realidad estn reconociendo estos dos funcionarios es que obedecen a un orden poltico, entonces mir si no es poltico el conflicto. Mir si no es poltico el gobierno cuando el Presidente Macri en una de sus intervenciones pblicas, para acordarse siempre porque lo pinta de cuerpo entero, sale al da siguiente a decir con un par de ejemplos que no tienen nada que ver: si yo invito a alguien a mi casa no puedo decir que no se puede ir nunca o quiero que vengan inversiones del exterior a la Argentina y les tengo que dar reglas de juego para que si quieren cerrar o mudarse lo puedan hacer, porque si no, no van a querer venir. Es la declaracin ms claramente defensora del derecho de propiedad privada a ultranza sin ningn tipo de compasin social, ya no funcin social. O sea, para que vengan tengo que darles todo lo que necesitan y si necesitan cerrar esta planta, dejar 600 familias en la calle, de las cuales una gran mayora son mujeres cabeza de familia, a quienes veamos con sus nios en la planta durante la semana que dur la toma porque ya no tenan mercadera para darles de comer en la casa y tampoco con quien dejarlos porque la guardera en el horario de trabajo la pagaba PepsiCo; entonces al cerrar la planta no tenan con quin dejar a los chiquitos que iban al colegio, a algunos lograron ubicarlos en casas de parientes, pero los ms chiquitos estaban all con ellas.

Seiscientas familias en la calle para que la empresa se pueda concentrar en Mar del Plata donde el plan es aplicar contratos basura, porque precisamente sta era una planta en la que la mayora de los trabajadores tenan mucha antigedad, los que menos tenan eran empleados de 8/10 aos, entonces tenan que pagar salarios acordes a esa antigedad y eso no es negocio. Lo que se busca es reducir el costo laboral, que es lo que tanto le preocupa al gobierno y, por supuesto, a travs de su voz a los empresarios.

Lo cierto es que, como decamos en la conferencia de prensa en el Congreso y en la asamblea abierta que se hizo en el hotel Bauen, que tambin tuvo esta caracterstica del enorme arco y variedad de organizaciones que acudieron a dar su solidaridad al conflicto, y que fueron quienes protagonizaron esta marcha con ms de 30.000 personas que acabamos de tener en la Ciudad de Buenos Aires y que todava est all frente al Ministerio de Trabajo.

El conflicto de PepsiCo es un conflicto testigo porque est mostrando cul es el plan que se viene despus de octubre que es el ajuste, pero no de cuestiones menores, sino la restructuracin profunda de las cuestiones laborales y las relaciones de produccin de nuestro pas.

M.H.: Ganen o pierdan.

M.C.V.: Por supuesto. Si ganan lo harn con ms consentimiento, si pierden con ms palos, pero lo van a hacer. Es lo que vinieron a hacer.

Causa penal al periodista Baby Etchecopar por amenazas coactivas e intimidacin pblica contra mujeres

M.H.: Otro tema que quiero abordar es que ests involucrada en la denuncia contra el periodista Baby Etchecopar.

M.C.V.: Lo que sucedi es que luego del femicidio de Micaela Garca este seor en su programa de radio, en Radio 10, dijo una serie de barbaridades comentando el hecho, entre ellas, por ejemplo, que si tu hija de 12 aos se saca una selfie haciendo trompita y mostrando las tetas uno tiene que entender que eso es una provocacin y, por lo tanto, no puede sorprender que aparezcan tantos violadores. Eso en criollo bsico es la justificacin de la violencia de los ataques sexuales contra nias, adolescentes y mujeres, es la criminalizacin y la re victimizacin de las chicas que sufren estos ataques, por lo tanto, fue una frase muy repudiada por el conjunto del movimiento de mujeres y por muchas personas de buen criterio y en particular la campaa nacional contra las violencias hacia las mujeres, que es un mbito de articulacin del que participan muchas organizaciones, la mayora de ellas feministas, pero tambin colaboramos muchas como Correpi, por ejemplo; nuestra Comisin de gnero tiene ntima relacin con las compaeras de la campaa, quienes decidieron en el marco de un plan de lucha que inclua un acampe frente al Consejo nacional de la mujer, justamente para exigir el cumplimiento de polticas pblicas que existen y a las que se estn desfinanciando, cerrando programas, echando empleados, entre ellas las que tienen que ver con la violencia meditica. Se resolvi visibilizar este hecho exigiendo a la radio, a la productora, al Enacom y dems organizaciones del mbito de los medios que cumplan con las normas que existen como la Ley que ordena que en este tipo de casos debe haber una multa a ese comunicador que se manda semejante discurso y el producido de la multa tiene que aplicarse a financiar estos programas, por ejemplo, el auxilio de mujeres violentadas.

A partir de esa visibilizacin, que fue una cosa muy sencilla, 15/20 compaeras que fueron con carteles y un megfono a la puerta de la radio, este hombre redobl la apuesta y dijo una serie de barbaridades al aire que lo pintan de cuerpo entero porque habl de sucias con olor a menstruacin, choriplaneras y un montn de barbaridades ms, y lo ms grave del asunto fue que tom el comunicado de la campaa, donde aparecen como siempre los nombres y telfonos de dos o tres compaeras para atender a la prensa, los dio al aire e inst a su audiencia a que las llamaran para defenderlo a l. Con lo cual en las 3 o 4 semanas siguientes los telfonos de estas compaeras estallaron, literalmente se bloquearon en ms de una oportunidad por los centenares de mensajes, videos explcitos, puteadas, amenazas, llamados, etc. Que las inundaron, que generaron naturalmente situaciones muy violentas hacia ellas porque hubo amenazas muy explcitas, de muerte, de violacin, de prenderles fuego la casa con sus hijas adentro, etc. Lo que naturalmente motiv que las compaeras de la campaa consultaran con Correpi, inmediatamente nos pusimos a disposicin y se hizo la denuncia penal y posteriormente las compaeras se presentaron como querellantes con nuestro patrocinio y el del colectivo de abogados populares La Ciega que tambin forma parte de la campaa.

La causa inicialmente qued en el juzgado general de Daniel Rafecas y rpidamente el fiscal que result ser Marijuan, que tanto habla de la necesidad de que las causas sean rpidas y tanto anda por ah organizando marchas, dijo que no era para tanto, que era un simple hostigamiento y que, por lo tanto, tena que pasar como mera contravencin a la justicia de la Ciudad.

Cuando la causa volvi con Rafecas para que resolviera fue cuando se hizo la movilizacin, aqul mircoles de las tres movilizaciones, a las 7am en el Obelisco por el cierre de PepsiCo, a las 11am nos dividimos en Comodoro Py con las compaeras de la campaa para exigirle a Rafecas que entendiera que esto era una causa criminal y no un mero hostigamiento menor y, por otro lado, fue el da de la movilizacin por la liberacin del Ionco Facundo Jones Huala, que fue reprimida con 7 detenidos. Un mircoles movidito.

Finalmente Rafecas nos dio la razn y sac un dictamen en el cual dice declararse incompetente porque el delito que se cometi son amenazas coactivas y omite la intimidacin pblica. Porque si yo en este momento digo llamen todos a Mario Hernandez y dganle que es un, no solamente te estoy amenazando y amedrentando, sino que estoy convocando a la violencia colectiva contra vos y eso se llama intimidacin pblica.

Afortunadamente el juez de instruccin que recibi la causa, entendi que tambin estaba esta figura; falta la incitacin pblica a la violencia colectiva que es la tercera figura que definimos en la querella y le devolvi la causa a Rafecas porque es un delito federal. Estamos en feria judicial, entendemos que para Rafecas esto no va a ser un tema de urgencia para habilitar feria, conociendo su contraccin al trabajo es muy probable que no lo haga; as que probablemente terminada la feria vamos a estar quejndonos porque la causa comience a deambular por los pasillos de la Corte que va a ser la que va a tener que definir la competencia. Y digo deambular con plena conciencia porque, por ejemplo, hace ms de un ao que la causa por el ataque a Tiempo Argentino en una situacin parecida de qu juzgado tiene que intervenir, est circulando.

Esperamos que no nos tome un ao el determinar qu juzgado tiene que tomar la causa, pero realmente nos parece de fundamental importancia porque la violencia meditica es mucho ms que simple palabra en el viento, tiene que ver con la carga simblica.

Una cosa que me irrita muchsimo y estoy tratando de encontrarle la vuelta para trabajarlo con las compaeras de la campaa son estos seores que hacen chistes en los programas de la maana, en las radios de mayor audiencia donde es habitual que haya un seor que cuenta chistes para matizar entre noticia y noticia y el 90% de esos chistes son gravsimas expresiones de cultura patriarcal y de violencia machista. Ni hablar de la televisin.

El FIT es el espacio que mejor representa a nivel nacional al conjunto de la izquierda

M.H.: Sos candidata a diputada nacional para las prximas elecciones.

M.C.V.: Precandidata en las PASO.

M.H.: No creo que el FIT tenga problemas para superar esa instancia, entonces vas a ser candidata a diputada nacional en las listas del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Qu te llev a tomar esa decisin?

M.C.V.: No es una decisin individual naturalmente, desde hace un par de aos empec a integrar las filas de Izquierda Revolucionaria, una organizacin que hoy est en proceso de frente nico con la organizacin Hombre Nuevo. Para fin de ao seremos una sola organizacin. Y desde hace ms o menos el mismo tiempo venimos discutiendo la necesidad de tener una intervencin as como la tenemos cotidianamente en las construcciones desde abajo, en el mbito territorial, gremial, estudiantil, de Derechos Humanos y anti represivos, de gnero, etc. Tambin empezar a utilizar los momentos de disputa electoral como mbito de intervencin poltica. De hecho en las elecciones de 2015 llamamos a votar al FIT. No habamos avanzado lo suficiente en ese entonces como para integrar las listas o proponernos integrarlas que no es lo mismo, s lo tenamos ms discutido en esta instancia, por eso en los meses previos al lanzamiento de las listas estuvimos en conversaciones con las fuerzas que integran el FIT porque consideramos que ese espacio es el que mejor representa y el que ms referencialidad ha obtenido a nivel nacional del conjunto de la izquierda, incluso ms all de los tres partidos que lo componen. Lo que representa el FIT como fuerza de intervencin de la izquierda va ms all de la intervencin individual y la simple suma aritmtica de sus componentes.

Esto nos parece importantsimo, porque adems ha venido consolidando esa presencia de la izquierda en las elecciones que permite intervenir y llegar a espacios y sectores a los que normalmente no llegamos. Entonces, nos propusimos conformar una corriente de intervencin electoral que es Poder Popular, que est compuesto por Izquierda Revolucionaria, Hombre Nuevo, Rebelin Popular, La Caldera y Marcha Guevarista del Pueblo. Y muchos independientes que se sumaron a la propuesta. Tenemos un programa, una plataforma y con ese bagaje y esa lnea fuimos a discutir con el FIT y afortunadamente pudimos lograr un entendimiento importante porque tenemos espacio en las listas de Capital con mi candidatura como quinta precandidata a la Cmara de Diputados, en Provincia de Buenos Aires mi compaero Hernn Vasco Izurieta, delegado general de ATE del Ministerio de Trabajo y con una larga trayectoria sindical en Rompiendo Cadenas, donde es un importante referente. Tambin en Provincia de Buenos Aires llevamos candidatos y candidatas, la mayora somos mujeres. En La Plata Marina Capello, en la Primera seccin electoral la compaera Jorgelina Matusevicius, tambin de gran trayectoria en AGD-UBA, es docente universitaria, trabajadora social igual que Marina. En Mar del Plata con candidatos en la lista de Concejales y en Mendoza donde nuestra organizacin tiene un peso importante en la realidad poltica a partir de que nuestro principal referente gremial es el nuevo Secretario general del SUTE, el sindicato de la educacin, y ahora en la Lista Marrn, lista histrica de la izquierda en Mendoza, y primer candidato, secundado por Romina del Pl en la lista de la Multicolor para las elecciones nacionales de CTERA. All va mi compaero Leonardo Lopresti en la lista de Diputados provinciales.

As que estamos haciendo esta primera experiencia desde Poder Popular, con mucha humildad porque es un terreno completamente novedoso para nosotros, con algunas lecciones que vamos aprendiendo en el camino, sin ir ms lejos el da de la represin en PepsiCo tenamos planificada una recorrida por la peatonal de Quilmes para presentar a la candidata a Concejal que es de la agrupacin Hombre Nuevo y obviamente tuvimos que suspenderla. Despus nos reamos porque Carla Lacorte que tambin va en la misma lista, es la principal referente del FIT en la zona, Pitrola y yo estbamos bajo los gases en PepsiCo, minutos antes del momento en el que se supona nos tenamos que estar encontrando en Quilmes.

Nos parece que es una decisin importante, porque de alguna manera oxigena al FIT, permite que haya mayor participacin de algunos compaeros que tal vez aferrados a algunos prejuicios o ideas de otros momentos histricos, como aquella gran abstencin en las elecciones de 2003, despus del Que se vayan todos, nos dicen que ahora s van a votar al FIT. Nos parece importante hacer este aporte y disputar tambin en ese terreno.

M.H.: Vamos a suponer que se concreta tu eleccin a diputada nacional, qu haras en la Cmara?

M.C.V.: Tenemos un programa que ataca frontalmente los dos pilares del actual gobierno que son el ajuste y la represin. Infinidad de cuestiones en las que estamos tan atrasados que aun sabiendo que ni la Cmara de Diputados ni la de Senadores ni todas las legislaturas de todas las provincias del pas pueden dar una salida de fondo a los problemas de los y las trabajadores, s hay una gran cantidad de cuestiones puntuales en las que podramos mejorar un poquito la vida de cada uno de nosotros.

As como en el mbito vinculado al ajuste tenemos un montn de proyectos relacionados con la reduccin de las horas de trabajo, los salarios, la prohibicin de los despidos; en mi caso particular, no me cabe duda, que el primer proyecto que presentara sera la abolicin de todas las formas y facultades normadas de detenciones arbitrarias y la prohibicin de todas las prcticas no normadas. Con lo cual, adems de no haber descubierto Amrica, estaramos finalmente, y despus de 15 aos, haciendo que Argentina cumpla su obligacin como Estado miembro de la Convencin Americana de DD HH, porque eso es a lo que la conden la Corte Interamericana en el caso Bulacio el 18 de septiembre del ao 2003. Es tan sencillo como derogar la averiguacin de antecedentes, los Cdigos de faltas a nivel nacional y replicarlo en cada Legislatura provincial y de la Ciudad, para que de esa manera deje de morir un pibe por da en alguna comisara o en la calle por una bala en la nuca o en la espalda. Hemos tenido 3 casos en las ltimas 36 horas. Toledo en la 21-24, Cristian de 14 aos en San Martin y una nena de 13 aos en Misiones. Las facultades policiales para detener personas arbitrariamente son las que abren la puerta de la comisara a la tortura y la muerte y son las que hacen que el polica desenfunde en buena cantidad de los casos el arma en la calle.



