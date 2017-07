Propuesta formal

Que Morena despierte su ala de movimiento y duerma su ala de partido

1. Regeneracin fue el nombre del combativo peridico antiporfirista de Ricardo Flores Magn; mismo nombre que ha tomado Morena para decirnos que es heredera de ese gran hombre y movimiento anarcosindicalista que luch de 1900 hasta 1922, cuando asesinaron a su dirigente. Quin fue Flores Magn? Nada menos ni nada ms que el luchador social ms grande de nuestra historia (mucho ms grande que Morelos, Jurez, Zapata o Villa) que dedic toda su vida a combatir a los gobiernos capitalistas y a luchar con huelgas y movimientos a favor de los miserables, explotados y oprimidos. Por sus batallas ingres muchas veces a las crceles, sumando ms de 20 aos en ellas, y fue asesinado en una crcel yanqui en 1922 por rdenes del gobierno mexicano de lvaro Obregn.

2. Por las consecuentes batallas de Lpez Obrador (sobre todo en 2005) se trabaj y de fund el movimiento Morena hace apenas tres aos. Se quera que Morena pusiera en primer lugar su carcter de movimiento de masas, pero se pens que para concretar una estructura y participar en las elecciones tendra que ser partido. El espritu de los asamblestas, sobre todo del pueblo, estaba por ser un movimiento no otro partido como los ms (de un centenar que han nacido en los ltimos aos) que de una manera u otra se han aliado con los gobiernos. Morena puede ser fcilmente absorbido por el gobierno si sigue sometindose a las reglamentaciones del INE; sin embargo, si pone en primer lugar de carcter de movimiento, podr ser mucho mejor.

3. En todos los estados de la Repblica sobran condiciones objetivas para movilizarse: desempleo, salarios de hambre, miseria, represin policiaca, promesas gubernamentales incumplidas; en cada entidad existen problemas concretos particulares a reivindicar. Slo falta que la direccin nacional de Morena d la idea de movilizarse para que en cada estado se discutan las condiciones y se analicen los pasos que hay que dar. Las movilizaciones seran la diferencia entre partidos que slo se arrastran ante el gobierno y el PRI. No es necesario que con una o dos movilizaciones ya salgan las masas, pero pueden ser las primeras que destapen el descontento social reprimido. No necesita Morena grandes oradores o mantas; basta con que las convoque.

4. Morena y Lpez Obrador no son lo mismo que los partidos oportunistas y cobrasueldos que tienen miedo de hablar, criticar, salir a la calle. Morena no debe ser ese partido disciplinado con miedo a pelear por sus derechos en el INE, en el parlamento y en la calle. No puede ser un partido con funcionarios que tengan miedo de actuar y hablar para no ser sancionados o multados. Morena que se ha portado bien con el pueblo por sus crticas al Estado- debe reivindicar el floresmagonismo para que sea seguido por millones de mexicanos. Si a la tercera que es la vencida fracasa ya no tendr ms argumentos para quejarse. Y todos tendrn el derecho de mandar al partido y a su dirigente a la chingada.

5. Si Morena desde estos das y semanas basa su trabajo en miles de movilizaciones y a pesar de ello no logra la Presidencia, nuestra nica tarea como luchadores sociales deber ser continuar con todas nuestras fuerzas las movilizaciones del pueblo; pero si Morena, por el contrario, no moviliza para dedicarse a firmas arreglos bajo la mesa, pues desde antes de las elecciones hay que mandarlo como partido al carajo porque Mxico ser un pueblo dormido, esperanzado en lo que le den o consigan. En esas condiciones el pueblo slo servir para obedecer como esclavo; por ello se merecera que le den palos por sus amos. Morena no quiere eso, por ello podr en primer lugar las movilizaciones y secundariamente al partido.

Blog del autor: http://pedroecheverriav. wordpress.com

