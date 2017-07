Volver a Palabras a los Intelectuales

Gracias por la invitacin, gracias por poder estar aqu, en este ambiente ms ntimo, y sobre todo por estar sentado al lado de Ana Cairo, yo quisiera callarme para seguirla escuchando. Ana es de esas personas que ha acumulado un conocimiento enciclopdico, no solo sobre la cultura sino tambin sobre muchas otras cosas, y un tipo de intelectual como ese cada vez escasea ms, lamentablemente. Esa calidad, esa visin no solo de lo artstico y literario sino tambin de lo social, histrico, poltico, y creo que tenemos que aprovecharla ms.

Pero bueno, cayendo en el tema, me alegra mucho que hayan empezado por ah, porque todas esas cosas que se han dicho yo soy Fidel o somos Fidel, es verdad que Fidel es un genio y el que trate de imitar eso por supuesto est destinado al fracaso, pero hay en l sobre todo un mtodo, una tica y una cultura que s podemos y debemos tratar de asumir y multiplicar. Creo que son esas tres cosas las que permiten ese adelantarse a las circunstancias, ese saber lo que hay que hacer en cada momento, y tener la capacidad de convencer a los dems. Guillermo Rodrguez Rivera, de quien se ha hablado mucho en estos das, profesor de esta Facultad, tiene ese libro memorable, no s si todos lo han ledo, si no se los recomiendo, yo creo que es un clsico reciente de nuestra cultura, porque siempre se habla de los clsicos de hace 50 aos o hace 70 o 100 aos, y yo creo que Guillermo logr escribir un clsico en el siglo XXI que es Nosotros los cubanos o por los caminos de la mar, y l una de las cosas que explica para comprender a los cubanos lo explica a partir de Fidel, con esa cosa de ir delante, que yo creo que es una tica. Por qu estuvo delante en Girn? Por qu estuvo delante en el Moncada?

Pero es sobre todo tambin en ese sentido de escuchar a las personas en los momentos ms crticos, porque en junio de 1961 cuando pronuncia Palabras a los intelectuales l ya est pasando ese contexto al que se refiere Ana, qu est pasando? Cuba est viniendo de Girn, est a punto de una agresin militar directa, o sea, un pas que est prcticamente en guerra, que hay gente alzada en todas las provincias prcticamente, hay bandas de alzados en todas las provincias, donde prcticamente todas las semanas y a veces todos los das haba un bombazo aqu en una esquina de La Habana, no es que nos reunimos aqu como si fuera el ambiente de la Riviera francesa, no. Hay una situacin de tensin en el pas que justificara ante ojos de otros una actitud de cualquier otro tipo, es decir, por qu tenemos que estar discutiendo eso ahora, para qu vamos a destinarle tiempo cuando tenemos que ver qu vamos a comer maana, o por dnde vienen los americanos?. Sin embargo, su mtodo es la insistencia en el dilogo, Fidel busca el tiempo para esa confrontacin de ideas, y uno lo ve tambin en las actitudes histricas. Cuando uno se explica, por ejemplo, quin es el primer comandante que Fidel asciende en la Sierra?, no es ninguno de sus compaeros del Moncada, no es ninguno de sus compaeros de la prisin, escoge al Che, que adems no era cubano. Por qu?, es verdad que era un hombre de un valor extraordinario pero otros tambin. El Che es el interlocutor intelectual, es con el que Fidel tiene el dilogo ms alto, y es por lo que l lo valora tanto, valora otras virtudes en todos, pero esa capacidad de ser el interlocutor intelectual de Fidel es lo que l ms valora. Ramonet lo dice en su libro, cuando el Che se va Fidel se queda sin interlocutor, y l lo que hace es buscar, como en Palabras a los intelectuales, siempre un interlocutor poltico en el sujeto colectivo.

Hay un documental, de Saul Landau, que nosotros pusimos en el programa La pupila asombrada que se llama Una verdad horrorosa, un documental del ao 71, yo creo que l lo film en el 69. Landau anda con la cmara por toda Cuba con Fidel y hay un momento en que le pregunta sobre su mtodo de trabajo y Fidel le dice: yo me paso el 90 por ciento del tiempo fuera de la oficina porque si no, no me entero de lo que pasa, y veo cmo van las cosas, y veo cmo va la Revolucin. l filma ah a Fidel hablando de muchas cosas, a Fidel jugando pelota con los campesinos, pero sobre todo esa idea del mtodo, del contacto con las personas, es su mtodo con los intelectuales, pero con los campesinos tambin. Y a partir de ah en el caso concreto est tambin haciendo una poltica de pas, y esa idea en la que Ana tambin insista de la actualizacin de las polticas, ese discurso de Carlos Rafael que nosotros rescatamos y publicamos , est publicado en mi blog, el discurso de Carlos Rafael del ao 88 que no exista en digital y Elier lo busc y lo transcribi a partir de una conversacin que tuvimos, yo creo que es una pieza fundamental porque, adems, es un discurso que trae los problemas nuevos que no estn en Palabras a los intelectuales, ese problema generacional, el problema de las contradicciones que implica ampliacin de la vida cultural del pas. Eso es otra cosa que hay que decir, quines eran los intelectuales en Cuba?, caban en un teatro. Cuntos intelectuales haba fuera de La Habana? Hay una carta que le hace, no s si la estudien aqu, que le hace Virgilio Piera a Fidel en el ao 59, comenzando la Revolucin, donde le dice: los escritores en Cuba somos la ltima carta de la baraja. Qu cosa era un intelectual en este pas? Porque nosotros omos hablar de Lezama y todo eso, pero era gente que sobreviva en esa sociedad, sobreviva. Y eran absolutamente de ninguna influencia real en la vida del pas. Darle ese peso, an con todas las contradicciones, con todos los problemas, porque una revolucin tambin es un proceso de aprendizaje colectivo, donde la gente viene de otra sociedad, la gente que hizo la revolucin no viene del socialismo, ni se formaron en un laboratorio, vienen de una herencia de una sociedad racista, machista, con un componente espaol colonial, de una burocracia colonial, Toledo (Sande) ha escrito sobre eso. De una cultura africana tambin con una herencia machista, tambin expoliada. Como dice Retamar en el poema Usted tiene razn Tallet, somos hombres de transicin: negros nocturnos, azules a veces, escogidos y purificados a travs de pruebas horribles, de modo que solo los mejores sobrevivieron y son realmente la nica raza superior del planeta. La gente se pregunta por qu los negros de Amrica son los mejores deportistas, porque son los que quedaron despus de los barcos guerreros, del barracn, y los que quedaron vivos son hombres superiores y mujeres superiores, tienen el fsico de la fortaleza, son los que no mat el hambre, no los mataron las enfermedades provocadas por la vida en esas condiciones.

Entonces, ese entendimiento de dnde vena Cuba, y en eso creo que insiste Ana, en qu contexto?, qu hombres?, qu personas?, cuntas mujeres hay ah?, se pueden contar con los dedos de las manos, entonces ese es un pas y ese pas va cambiando, y va transformndose, y va generando contradicciones nuevas.

Elier (Ramrez) public, yo creo que hay tambin que llevarlo al papel, lo public en internet, el discurso de Fidel del 88 cuando se crea la AHS, y es un discurso de un antidogmatismo, de una apertura de miras, en el momento en que todo aquello en Europa del Este se est yendo, todo en lo que creamos se est yendo al diablo en Europa, y tiene esa capacidad de lograr ver las esencias, porque el problema no es citar de memoria un fragmento, no, sino si esas ideas tienen una continuidad, que es lo que cuando t lees a Mart o cuando lees a Fidel, dices: o!, porque las ideas permanecen, porque hay una coherencia en lo que hace, no es Trump que hoy te dice una cosa y maana la otra, o Mahoma, que es tambin un poltico actuante fundando un estado, y cuando t te lees el Corn, hoy en una pgina t te lees una cosa y despus una pginas ms adelante te dice lo contrario. Entonces, eso en Fidel, en Mart, no lo encuentras, tienen una coherencia, pero a la vez esos hombres estn evolucionando, estn actuando segn la realidad, y en el caso de Fidel lo est haciendo desde el poder poltico, y l mismo est transformando el pas.

Yo creo que es ah donde no nos podemos equivocar y dejarnos secuestrar por la consigna. No podemos dejarnos secuestrar por la consigna y hay que saber ver en ese mtodo de alguien que no le teme a la discusin, porque el burcrata enseguida se hace un cerco protector de la gente, para no discutir, para no enfrentarse a la gente. El Che, en la evaluacin de un guerrillero en la guerrilla de Bolivia, dice: se dej cercar por el chofer y la secretaria. Eso de aislarte de la gente, Fidel es todo lo contrario, ante cada problema acudir siempre a la gente, abrir una discusin, y subir al pueblo, y siempre sale, por supuesto fortalecido. En ese sentido yo creo que es ah donde hay que encontrar las lecciones que pudiera haber en ese texto y en su enorme amplitud.

Yo creo que lo esencial del texto no est en esa frase que se cita tanto, sino en otra que est cerca de ah, que dice: La Revolucin solo debe renunciar a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios, que sean incorregiblemente contrarrevolucionarios que es donde abre las puertas prcticamente para todo el mundo: aquel es contrarrevolucionario, si no es incorregible, tenemos que tratar de acercarlo; y dice que la revolucin tiene que tener una poltica para aquellas personas que no son revolucionarias, para que el intelectual que no sea revolucionario pueda crear dentro de la Revolucin.

Es ah donde yo creo que est ese aprendizaje, ese dilogo y ese inters tambin, porque yo creo que son las lneas que como un ADN -en espiral, no sin retrocesos- van cruzndose en la poltica cultural de la Revolucin, porque Fidel habla tambin, no solo de los intelectuales, sino de las transformaciones de la vida cultural del pueblo. Habla de lo que se propone con las escuelas de arte, de lo que se propone con el acceso del pueblo a la cultura: por un lado democratizar el acceso a la creacin, a la difusin de la creacin, y por otro el acceso de los cubanos al disfrute de esa creacin nacional y tambin de la cultura universal. Y despus t ves cmo todo eso se va concretando.

No es un politiquero que se est parando ah diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, sino que se va concretando en hechos. Creo que es lo que nos puede aportar, ese mtodo y esa tica, que yo creo que es lo que, parafraseando otra frase bastante difundida la cultura es lo que nos puede salvar, pues eso es lo que puede salvarnos a nosotros en un momento como este, donde hay realmente grandes peligros y grandes conflictos.

Paco Ignacio Taibo II, en una entrevista para La pupila asombrada nos hablaba de los peligros de la mercantilizacin y lo que poda significar eso para nuestra cultura. Toledo ha escrito mucho sobre eso, el propio Elier, y creo que hay que seguir insistiendo en eso porque ese dilogo entre mercado, que es un mecanismo necesario, y el propsito de hacer un pas que tenga a los hombres y mujeres y a la cultura en el centro de su vida, es complejo, es muy complejo. Muy pocas sociedades lo han logrado. Nosotros no somos ni Irn, ni Rusia, ni China, ni Vietnam, que son sociedades milenarias, que tienen lenguas propias que solo las hablan ellos, que tienen masa crtica demogrfica, unas tienen miles de millones de personas y otras no tanto porque son ms pequeas, y da la casualidad que son sociedades que han logrado sostener prolongadamente una confrontacin con el pas hegemnico hoy en el mundo, ningn pas pequeo como nosotros, de pocos habitantes, con una lengua que hablan 500 millones de personas ms, ha logrado sostener en el tiempo una confrontacin como esa, y si nosotros lo hemos logrado hasta hoy es porque Fidel fund una cultura de la emancipacin, una cultura de la solidaridad, una cultura de la justicia. Si esa cultura se pierde, el pas se pierde, o seramos como Mxico, Honduras, Puerto Rico, esa sera la ruta, las drogas, la corrupcin. Yo creo que es abrazarnos a ese mtodo, esa tica y esa cultura fidelistas lo que nos puede salvar.



