Viviana Chiatti ya perdi 11 kilos. Su compaera, Graciela Caliva, 7. Desde hace 12 das cumplen una huelga de hambre en una carpa blanca montada frente a la Municipalidad de la ciudad de Crdoba, para pedirle humanidad al intendente radical Ramn Javier Mestre, de la Alianza Cambiemos. Viviana y Graciela son dos de las 57 operadoras de trolebuses despedidas ilegalmentepor Mestre das atrs, en represalia por el paro de 9 das que llevaron adelante junto a trabajadores del transporte de la capital cordobesa, contra una paritaria cerrada por UTA a nivel nacional que solo les dio un 8 por ciento de aumento para este ao, segn denunciaron. Viviana y Graciela acumulaban ms de veinte aos de antigedad, cada una, como conductoras en la empresa de transporte municipal TAMSE: de los 68 cesanteados --sin indemnizacinpor la comuna, el 84 por ciento son mujeres. Hay una clara discriminacin de gnero, un ensaamiento con las mujeres porque fueron las que se pusieron al frente de la lucha, las que consensuaron con los compaeros, las que fueron voceras, apunta a este diario Ana Morillo, de la comisin de Gnero y Violencia Laboral del SUOEM, sindicato de empleados municipales, que forma parte de la Comisin Intersindical de Mujeres de Crdoba, que agrupa a ms de veinte gremios de las cuatro centrales, las dos CGT y las dos CTA, que est acompaando la lucha de las guerreras del volante.

En la carpa son cinco las trolebuseras que esperan que Mestre las reciba, para abrir una instancia de negociacin que termine en la reincorporacin de las despedidas, muchas de ellas jefas de hogar, con hijos pequeos a cargo, que se han quedado no solo sin trabajo, tambin sin cobertura integral de la obra social. Somos cinco mujeres que tenemos historias de guerreras de la vida, que hemos sufrido violencia de gnero, discriminacin, hambre y fro y que le estamos haciendo frente a esta situacin. Es muy duro lo que est pasando. Este Gobierno busca llevar a todo un pueblo a la esclavitud. Nos despidieron por defender nuestros derechos, seal Graciela a Pgina 12. Maana est previsto un festival artstico para apoyarlas.

El 31 por ciento de los 183 despedidos despus del paro es personal femenino, cuando, en realidad, las 130 operadoras de la TAMSE representaban solo el 6 por ciento de quienes conducen el servicio pblico de transporte de pasajeros de la capital cordobesa. En alianza con los medios locales que reciben abundante pauta oficial--, el intendente jug a demonizar a las trolebuseras, cara visible del conflicto, para convertirse en el salvador y el disciplinador, frente al malestar que gener entre los usuarios del transporte pblico la medida de fuerza, que se extendi por ms de una semana. Los videos en los que se ven a las operadoras de trolebuses bailando cuarteto se viralizaron y replicaron en pginas web y canales de noticias con clara intencin de estigmatizarlas y desautorizarlas. Cuando es el presidente Mauricio Macri quien baila en un acto oficial o en la inauguracin de alguna fiesta regional, esos mismos medios no lo cuestionan: lo celebran. Pero para el imaginario social, mujeres que menean la cola al ritmo de una batucada, quieren joda. Y si reclaman demandas salariales, no pueden adems-, divertirse o son poco serias.

Los trolebuses llegaron a la ciudad de Crdoba en 1989 de la mano de otro intendente radical, Ramn Bautista Mestre, padre del actual, que sorprendi al incorporar al sistema de pasajeros local siempre desbordado--, una flota de enormes vehculos elctricos importados de Rusia, y anunciar que seran operados por mujeres. Toda una innovacin, en un gremio -la UTA donde los varones son mayora y a ellas les cuesta tanto acceder a un puesto de trabajo. Un caso testigo es el de Mirtha Sisnero, enSalta: fue la primera mujer que pele, desde el 2008, por lograr ser colectivera en el transporte pblico de esa capital provincial, concesionado por el municipio a siete empresas, donde el personal femenino estaba excluido al frente del volante. Su demanda lleg a la Corte Suprema, que le dio la razn y confirm que efectivamente la discriminaban laboralmente por ser mujer, pero a pesar del fallo supremo y que su batalla le abri la puerta a otras choferes, ella sigue sin conseguir un empleo como conductora de colectivo. A Mirta tambin la sancionaron impidindole trabajar y la aleccionaron por patear el tablero para reclamar trabajo en un coto masculino.

Cuando llegaron los trolebuses a Crdoba, una de las condiciones para tomar a mujeres fue que no se afiliaran al sindicato, record Viviana. Ella lleg a la empresa en 1992, tres aos despus de la inauguracin del servicio, con 22 aos: se acababa de morir su primera hija, recin nacida por causas mdicas, y el nuevo empleo la ayud a transitar mejor el duelo. Me enamor desde el primer momento que salieron los trolebuses y quise trabajar ah. Present mi CV y me llamaron, cont. Hoy es madre de dos hijas de 16 y 22 aos y tiene 2 nietos, de 6 y 2 aos, que ayuda a criar. Las operadoras del trolebs, finalmente, se fueron incorporando a la UTA, a pesar de aquella ilusin originaria.

En la carpa blanca, frente al edificio municipal, viven desde el 14 de julio Graciela Caliva, de 47 aos madre de cinco hijos, el ms pequeo de 6 aos, y nico sostn de su hogar; Susana Cardoso, de 54 aos y con cinco hijos, el menor de 21; Sandra Mrquez, de 50 aos con un hermano discapacitado y su madre a cargo; Viviana Gmez, de 47 aos, cuyos padres tambin dependen econmicamente de ella, y Viviana Chiatti. Las cinco tienen entre 22 y 25 aos de servicio en TAMSE.

Graciela aprendi a manejar con el camin de su ex marido. Manej camin y colectivo antes de llegar al trolebs. Me encanta mi trabajo, dice a Pgina 12. Haca el turno maana de la Lnea B. Est divorciada. No solo qued sin trabajo. Tambin me qued en la calle. Se me acab el contrato del alquiler el mismo da que me echaron. Es muy inhumano el intendente. No le importan nuestras familias. Atrs de cada compaera hay nios que tienen hambre, que quieren el pan de cada da, hay chicos con discapacidad en algunas familias, las madres estn desesperadas, describe y los ojos se le humedecen. Lleva 12 das de ayuno. Por tres meses tienen obra social, el plan bsico pero despus de ese plazo se la cortan. A una de las trolebuseras, que tiene un hijo con sndrome de Down, le cortaron la maestra integradora. Humanidad, le piden a Mestre.

El conflicto que deriv en el despido de un total de 182 empleados de las tres empresas privadas de transporte y la municipal TAMSE comenz a principios de junio, cuando se conoci la paritaria acordada a nivel nacional por el sindicato: 21 por ciento, fraccionado en 3 partes. Pero hasta el 31 de diciembre solo cobrarn el 8 por ciento, apunt a este diario el tcnico electromecnico Luis Almada, delegado de trolebuses de la UTA. Almada tambin acompaa el acampe de las cinco guerreras. Rechazamos la forma en que se aplicaba la paritaria. Decidimos el paro en asamblea, con las bases. Fueron 9 das en total y termin con 182 despidos, con causa y hasta con el descuento de los das de huelga. El 9 de junio se firm un acta acuerdo con las empresas: como representante del gremio la suscribi el secretario de Interior de UTA nacional, Jorge Kiener. El lunes 12 nos llaman para que levantramos el paro y todos los trabajadores quedaban adentro. Al da siguiente se levant. La UTA nacional junt firmas para desaforar a los delegados, utiliz a los despedidos para sacarnos los fueros, relat Almada, la secuencia del conflicto. Por entonces, Mestre estaba sacando a la calle el servicio de transporte con gendarmes, inspectores y choferes nuevos con carnets express. Y ninguno de los cesanteados entre ellos las 57 trolebuseras fue reincorporado.

