Macri no tolera ninguna opinin disidente pero la crisis se siente fuerte

Finalmente, el gobierno macrista avanz contra el nico director opositor del Banco Central, el jurista Pedro Biscay y el mircoles 27 de julio oficializ su remocin por "mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario pblico".

Obviamente, el objetivo de su salida forzada fue la de silenciar e invisibilizar su opinin sobre la poltica monetaria y cambiaria, la que haba cuestionado pblicamente por su alto nivel de endeudamiento en detrimento del empleo y desarrollo econmico con equidad social. No estn dispuestos a tener una voz crtica en el directorio del banco", afirm Biscay.

La remocin de Biscay refleja la falta de pluralismo y las actitudes antidemocrticas del gobierno de Macri, que en plena campaa para elecciones parlamentarias, el da antes haba perdido una dura batalla en el Congreso al no lograr la expulsin del diputado Julio de Vido, exministro de Planificacin del gobierno kirchnerista.

Pensamiento nico, mensaje nico

El decreto lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Pea, y del ministro de Hacienda, Nicols Dujovne. El mismo, elimina el imprescindible control social democrtico de una entidad clave para la sociedad, como es el banco Central y es interpretado por los analistas argentinos como una muy seria persecucin poltica e ideolgica

La decisin con tiene falsedades y refleja el autoritarismo con que se maneja Macri y su gabinete. En la Reserva Federal de EEUU y en los bancos centrales europeos, los Directores hacen pblicas sus opiniones, muchas veces disidentes respecto a las polticas a seguir.

El mal desempeo no es de Biscay sino de quienes con sus polticas a partir de diciembre de 2015 han aumentado la inflacin , provocando inestabilidad monetaria y financiera, generando una recesin, aumentado el desempleo y la exclusin social, en abierta violacin al artculo 3 de la Carta Orgnica del Banco Central, seal el anterior presidente del mismo, Alejandro Vanoli.

Precisamente, el ministro Dujovne inform a la Oficina Anticorrupcin que posee un patrimonio de 97 millones de pesos, de los cuales 74 millones estn afuera del pas, pero pareciera no tener inters en retornarlos, en medio del "clima de confianza" que segn l impera en la Argentina a partir de las polticas macristas. El 10% de su patrimonio (alrededor de 600 mil dlares), dice la Agencia Paco Urondo, son ganancias de su compras de dlar a futuro y las devaluaciones producidas por su gobierno.

Biscay, abogado de 38 aos, haba sido designado en agosto de 2014 por el Congreso y tena mandato hasta 2019. Acallando a Biscay, el gobierno pretende tener una voz monocorde (un mensaje nico) . "Mala conducta tienen aquellos que no defienden los destinos de la patria", afirm Biscay, quien sostuvo que "no hay pruebas que determinen el mal desempeo".

Anteriormente, el jurista fue coordinador del rea Fraude Econmico y Bancario de la Procuradura de Criminalidad Econmica y Lavado de Activos (Procelac) y es reconocido como uno de los ms serios expertos en la materia en Latinoamrica.

Biscay - nico Director en ejercicio elegido por el Senado de su pas y con un mandato hasta septiembre de 2019- adelant que iniciar una demanda por entender que "hay una interferencia manifiesta de la independencia del Banco Central" donde dijo que "la gestin del presidente del Central (Federico Sturzenegger) es totalitaria".

El gobierno acus a Biscay de realizar "afirmaciones que ponen en riesgo los objetivos establecidos" en la Carta Orgnica del Banco, "particularmente en lo que se refiere a la estabilidad financiera en un sistema bancario de encajes fraccionarios y en el marco de un pas que ha atravesado mltiples crisis cambiarias y bancarias en las ltimas dcadas".

En los ltimos meses, el abogado haba publicado una serie de artculos en los que analizaba la poltica econmica y monetaria del gobierno y adverta la posibilidad de una crisis, que vive ya el pas, cuando el valor del dlar alcanz su mximo histrico y la inflacin sigue avanzando.

"Esta situacin demuestra que el pas atraviesa una etapa de agudo avasallamiento a las instituciones y a las bases republicanas y democrticas nunca antes visto en gobiernos constitucionales. Estamos viviendo en un estado cercano a la excepcin, donde la ley deja de ser la pauta de actuacin de los servidores pblicos. Y pone en serio riesgo la estabilidad del Estado de Derecho y el conjunto de bienes jurdicos que deben ser promovidos y protegidos en una sociedad democrtica".

El poder fctico local se subordina al gobierno global de las multinacionales. No admite oposicin parlamentaria o en algn organismo del Estado; la aspiracin del gobierno es avanzar en una nueva enajenacin de empresas pblicas de carcter estratgico, entre ella la industria satelital y nuclear.

Tambin van a sancionar a la OCDE?

El Jefe de Gabinete, Marcos Pea, uno de los firmantes de la destitucin, seal que no hay ninguna cuestin rara, con lo cual no hay ninguna razn para la victimizacin que tanto les gusta. El presidente de la comisin de Finanzas de Diputados, el macrista Eduardo Amadeo , asegur que la libertad de expresin es absoluta, y seal que el ex funcionario fue extremadamente imprudente con sus declaraciones: Habla de crisis todo el tiempo, del dlar, ha sido extremadamente imprudente, asever.



El propio Pea sera responsable por no denunciar oportunamente las expresiones poco prudentes de Biscay, ya que as lo establece clara,mente la ley 25.188 de tica pblica y sus normas complementarias. Es Pea quien pone en evidencia que la crticas hechas por Biscay son veraces y no sus falsas repetidas afirmaciones de que "no hay nada que preocuparse" con la escapada del dlar en los ltimos das.

El reconocimiento pblico de Pea es que han sido muy sensibles" las crticas hechas por el removido funcionario ya que "Argentina que tiene tanta memoria de las crisis, la gente siempre est mirando el dlar y las tasas de inters, Si el decadente funcionario est tan seguro de la "excelente" gestin de Sturzenegger al frente del Banco Central. por qu teme tanto a las opiniones de Biscay?

El destituido funcionario no ha hecho sino en poner en evidencia (en cumplimento de su deber como funcionario pblico) los gigantescos desequilibrios provocados por la poltica de endeudamiento y tasas especualtivas del BCRA.

Pero no es slo Biscay quien denuncia la falta de transparencia de Sturzenegger y su BCRA: l a Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE) afirm que "El Banco Central carece de independencia formal y le falta claridad a su mandato. Esto disminuye la efectividad de la poltica monetaria". Exigir Pea sanciones para los directivos de esta organizacin del establishment internacional? Es la OCDE la que seala que el camino macrista es oscuro e incorrecto.

Buena conducta es entregar las Malvinas y Tierra del Fuego

Para no tener mala conducta hay que opinar lo mismo que Macri. As lo hace el vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, quien afirm en las redes sociales: Yo entregara no slo las Falklands sino todo Tierra del Fuego a England, as nos sacamos ese apndice que le encarece la vida al pueblo".

Es ms o menos lo que opinaba la excanciller Susana Malcorra y quiz lo que opine el Presidente. Tras viralizarse el tuit, funcionario decidi borrarlo, pero eso no evit las cataratas de crticas en su contra. Obvio, no se trata de mala conducta sino apenas de traicin a la patria. A la par que los errores que se suman en los mapas oficiales y en negociaciones secretas con la cancillera britnica para la eventual explotacin petrolera en aguas del Atlntico Sur.

El futuro tan temido

Cuando la bicicleta financiera se termine, la deuda consolidada va a ser de tal magnitud que empujar a severos planes de ajustes primero, y de nuevo las privatizaciones de YPF, la petrolera estatal (los campos de Vaca Muerta incluidos), de las empresas ms redituables del Estado y del sistema previsional.

La bicicleta financiera relaciona la tasa de ganancia financiera en moneda dura con el resto del mundo mediante tasas positivas de inters, atrasar el tipo de cambio, reducir aranceles y/o desproteger el sector externo permitiendo sustituir la produccin local por la extranjera. En lugar que el tipo de cambio lo fije la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, lo fija la Cuenta de Capital atrada por la perniciosa combinacin de atraso cambiario y altas tasas de inters, base de la inconsistencia del modelo macrista.

La administracin de Macri trata de frenar la inflacin con endeudamiento (externo e interno) y Letras del Banco Central (Lebac) y pases a tasas astronmicas, incrementando exponencialmente la deuda externa e interna del Estado. Conscientes que esto no lo pueden repetir permanentemente, se preparan para realizar un fuerte ajuste de las cuentas pblicas y consolidar la deuda de corto plazo en un bono (similar al 9 de Julio de Julio Alsogaray en la dcada de 1960).

El dlar al cambio oficial alcanz su mximo histrico. Lo nico que falta es que alguien diga que la culpa es de Biscay



