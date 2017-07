Amrica Latina

Generaciones vencidas

Amrica Latina, con sus multicolores, su fecundidad, sus Pueblos Originarios y sus mrtires, es una tierra de contradicciones, entre stas las generaciones vencidas; acomodadas en la sombra del descaro, el oportunismo y la indolencia. Generaciones que se niegan a una identidad propia y que pisotean todo rastro de memoria y dignidad.Generaciones ineptas, adormecidas, incapaces de valerse por s mismas. Incapaces de atreverse a crear, a cuestionar, a formular un anlisis propio, que se acostumbraron a copiar y pegar; a esconderse atrs de las palabras y acciones de otras personas porque hacerlo no exige responsabilidad alguna por los actos propios. Son pues, las marionetas con las que se burla un sistema de dominacin, que cada vez se cimienta ms sobre la raz inerte de los que olvidan con facilidad, porque viven flotando en una burbuja de indolencia e individualismo.Incapaces de evidenciar y transformar polticamente el tiempo en el que les ha tocado vivir, estas generaciones se convierten en los escalones slidos por donde trepan las clicas criminales que nos gobiernan.Para no tomar compromiso se hamaquean en frases que repiten con fervor profundo de mojigatos en procesin de Semana Santa y, recitan pretextos con la seriedad de los cobardes. Generaciones que hacen de la poesa el peor de los ultrajes. Porque fcil es pretender no entender, carecer de conocimiento, jugar a ignorar; porque fcil es vivir de las explotacin de otros.Porque pensar por s mismo es toda una revolucin, porque expresar el pensamiento propio es una afrenta al sistema, porque analizar no es lo mismo que copiar y pegar; porque cuestionar lo que es injusto requiere sangre en las venas, porque actuar contra el abuso no es cosa de pusilnimes. Porque se pone en juego la comodidad, los favores, los contactos y los beneficios obtenidos del silencio y el encubrimiento. De la deslealtad.Una Amrica Latina fragmentada y mancillada por generaciones de apocados que se dejaron marcar el camino, que fueron incapaces de explorar, que se dejaron enclaustrar en un mundo de apariencias, corrupcin, sobornos, abuso, asalto y consumismo. Generaciones que se negaron a s mismas la oportunidad de diferir y la responsabilidad de objetar. Que se dejan arrastrar por una corriente de aguas negras que las deja pestilentes a sumisin.Tan vencidas que son incapaces de reconocer y por el contrario mancillan la memoria de tantos que a lo largo de la historia les arrancaron la vida como pago por el sueo de una tierra libre y fecunda. Tan vencidas que prefieren aparentar no ver, porque observar obliga a cuestionar, a denunciar y a exigir. Tan vencidas que han tenido la capacidad de agachar la mirada o voltear a otro lado: cuando el abusador golpea, asesina y desaparece a quienes con agallas y amor han levantado la voz por los oprimidos.Generaciones que jams hicieron un intento por recuperar su identidad, su dignidad y su libertad. Que estn tan vencidas que seguirn recibiendo migajas y creyendo todo lo que les digan quienes fabrican el sistema de dominio actual, es la verdad absoluta y la aprendern como un hbito y un patrn que seguirn pasando a las siguientes generaciones. Haciendo de Amrica Latina la tierra perfecta para la mancilla y la desmemoria. Mientras son cmplices y responsables de la opresin a sus pueblos, estas generaciones ignoran o pretenden ignorar que ellas tambin fueron mutiladas y que han perdido mucho ms, porque sin dignidad la vida es un bagazo.Son recuperables estas generaciones? S. Pero, es apostarle al delirio y se necesitan agallas de locos soadores para recuperar la semilla y que germine.En la locura no cabe la idea de que una golondrina no hace verano. En la resistencia habita el verde esperanza.Audio: https:// cronicasdeunainquilina.files. wordpress.com/2017/07/ generaciones-vencidas.m4a Blog de la autora: https:// cronicasdeunainquilina.com/ 2017/07/24/generaciones- vencidas/ Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado contacto@ cronicasdeunainquilina.com