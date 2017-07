El proceso cataln en el contexto de los movimientos secesionistas recientes en el mundo

El proceso independentista en Catalua se puede analizar en el contexto de los movimientos secesionistas mundiales recientes, dado que en el ltimo cuarto de siglo se han venido produciendo otros procesos que han afectado especialmente a dos zonas situadas en los antiguos espacios sovitico y yugoslavo, pero tambin a otras partes del mundo. Como consecuencia de ello, y como se ver a continuacin, se puede apreciar una variedad de situaciones y posicionamientos internacionales cuyo carcter contradictorio deriva simplemente de los intereses geoestratgicos defendidos por los distintos Estados. El anlisis siguiente tiene por objeto poner en evidencia el relativismo de las diferentes posturas sobre el apoyo o el rechazo a los procesos de independencia que han tenido lugar, y aunque se har mencin a procesos que son ms antiguos, pero persisten en la actualidad, sin embargo, el foco principal se centrar en los que han aparecido aproximadamente en este ltimo cuarto de siglo como demandas que han pasado de un estado latente a otro de intensa actividad con impacto en la alteracin de fronteras entre Estados.

Los principales parmetros que diferencian a estos procesos estn relacionados con la celebracin o no de referndums sobre la secesin, la existencia o no de acuerdos previos sobre su celebracin y resultados, la presencia de violencia antes, durante o despus del proceso, y la actitud de la comunidad internacional ante ellos.

Si hacemos referencia a la situacin geogrfica de estos procesos de secesin, el puesto principal lo ocupa el antiguo espacio sovitico, dnde adems de la independencia de diferentes Estados con la implosin de la Unin Sovitica, y que se concentran alrededor de 1991, hay que sumar los procesos de secesin posteriores a ese momento inicial, la mayora de los cuales siguen sin encontrar una solucin, como el de Chechenia, Abjasia, Nagorno Karabaj, Transnitria, Osetia del Sur, Crimea, Donetsk o Lugansk. Le sigue en nmero de casos secesionistas el antiguo espacio yugoslavo, en el que igualmente, tras la primera implosin de Yugoslavia en diferentes Estados, en medio de la guerra civil, le siguieron otros procesos secesionistas como el de Montenegro y Kosovo. En tercer lugar por concentracin de casos de demandas de secesin se encuentra la UE con los casos de Escocia, Catalua como los ms activos, sin olvidar otros casos menos activos pero latentes en la mayora de sus Estados miembros. Y finalmente existen otras regiones del mundo dnde igualmente aparecen reivindicaciones de cambios de estatus territorial como en frica con los casos de Sudn del Sur, Eritrea, el Sahara, Somalilandia, Camern Meridional o la Repblica de Cabinda; en Asa con los casos del Kurdistn, Yemen del Sur, Palestina, Tbet, o Cachemira; o en Amrica con Quebec, o la situacin de Puerto Rico.

En la gran mayora de los casos se trata de territorios pequeos que daran lugar a la creacin de mini Estados; en otros se trata de un proceso secesionista para unirse a un Estado ms grande con el que sienten ms afinidad, como son los casos de Crimea, Donetsk, Lugansk, Abjasia respecto a Rusia; un tercer tipo se trata de un reagrupamiento de una nacionalidad dividida entre varios Estados actuales para dar lugar a un nuevo Estado que, en caso de lograrlo, dara lugar a un nuevo Estado importante, como es el caso del Kurdistn; el cuarto modelo es de las demandas secesionistas en Estados europeos que ven su futuro garantizado con su adhesin a la UE, como son los casos de Escocia, Catalua o Montenegro.

Igualmente en todos estos casos encontramos modelos diferentes de acceder a la independencia. De un lado se encuentran aquellos procesos que se han encontrado atravesados por algn tipo de situacin violenta, como una guerra civil con el Estado con el que quieren obtener la independencia, son los caos de Abjasia y Osetia del Sur respecto a Georgia, Nagorno Karabaj respecto a Azerbaiyn, Transnitria con respecto a Moldavia, Donetsk y Lugansk con respecto a Ucrania, Chechenia respecto a Rusia, los kurdos respecto a Irn, Irak, Turqua y Siria, el Tibet respecto a China, Sudn del Sur respecto a Sudn o Eritrea respecto a Etiopa. Esto no quiere decir que a pesar de estas situaciones de violencia no se haya recurrido al referndum, aunque se trata de referndums unilaterales o celebrados tras una victoria militar de los independentistas, como manera de buscar legitimidad por parte de los secesionistas, este fue el caso de Nagorno Karabaj en 1991, Eritrea en 1993, Transnitria en 2006, Donetsk, Lugansk y Crimea en 2014.

Un modelo opuesto es aquel en que ha existido un acuerdo entre los independentistas y el Estado del que desean separarse para consultar a la poblacin y aceptar el resultado de la consulta con diferentes tipos de condiciones. A este modelo pertenecen casos como el de Quebec, dnde se han celebrado dos referndums pactados en 1980 y 1995 en los que resultaron derrotados los independentistas, y dnde se exiga una mayora simple. Similar proceso y resultado fue el acontecido con el referndum de Escocia en 2014 dnde tambin se exiga una mayora simple. Por el contrario Montenegro consigui su independencia de Serbia en 2006 con un referndum con mayores exigencias, pues debera votar al menos el 50% del electorado y el s debera obtener como mnimo el 55% de los votos emitidos, el mecanismo de secesin estaba contemplado en la Constitucin de la Unin de Serbia y Montenegro resultante de la desmembracin de Yugoslavia. Tambin Sudn del Sur consigui su independencia en 2011 tras un referndum pactado en que se exiga para su validez una participacin mnima del 60%. La diferencia entre estos cuatro casos, es que el acuerdo en los dos ltimos estuvo precedido por aos de guerra civil, mientras que en los dos primeros no.

Esta variedad de situaciones han tenido consecuencias diferentes, en algunos casos se ha llegado a una independencia plena y reconocida internacionalmente sin problemas como han sido los casos de Montenegro, Sudn del Sur, o Timor Oriental (aunque en este caso su decisin provoc una ola de violencia por parte del ejrcito indonesio y sus milicias), es decir, aquellos en que hubo algn tipo de acuerdo para celebrar un referndum sobre la independencia y aceptar los resultados, y ste fue favorable a la secesin y la creacin de un nuevo Estado.

Pero en otros casos, sin embargo, se trata de procesos congelados, con la amenaza de recurrir a la violencia en cualquier momento, dnde se han llegado a producir declaraciones unilaterales de independencia reconocidas solamente por una parte de la comunidad internacional en funcin de los intereses estratgicos en juego. Esto es la norma habitual en los territorios an en disputa en el antiguo espacio sovitico, dnde Rusia intenta recuperar parte de sus antiguos territorios desmembrando otros Estados vecinos como Georgia o Ucrania para anexionarles directamente (Crimea) o mantenerles en su rbita de control, tal como son los casos de Donetsk, Lugansk, Osetia del Sur y Abjasia, dnde las fuerzas militares rusas han apoyado a los independentistas directa o indirectamente. La consecuencia es que solamente Rusia y algunos otros pases aliados como Venezuela o Nicaragua les han reconocido como Estados independientes. Pero esta situacin anmala de un Estado sin apenas reconocimiento internacional no es un problema para estos territorios que funcionan como satlites rusos. Casos similares son los de Nagorno Karabaj, dnde se enfrentan Azerbaiyn y Armenia, y Transnitria respecto a Moldavia, que no son reconocidos como Estados independientes por la comunidad internacional.

Un caso especial es el de Kosovo, provincia serbia que hasta 2008, en que se realiza la declaracin unilateral de independencia, estaba administrada por la ONU despus de la derrota serbia en la guerra de Kosovo. La declaracin unilateral de independencia la realiz el parlamento kosovar. Este parlamento elegido en 2007 era de mayora kosovar, pues la poblacin serbia boicote su eleccin y la participacin rond sobre el 40%-45% del cuerpo electoral. Dado su carcter unilateral, el nuevo Estado independiente volvi a fragmentar a la comunidad occidental como en los casos antes citados, pero en sentido inverso, ahora reconocieron la independencia las potencias occidentales como Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran Bretaa, en tanto la rechazaron Rusia, Serbia y algunos Estados europeos como Espaa y Grecia.

La disputa continu a nivel internacional en torno a si el caso kosovar serva de precedente para todos los otros casos congelados, posicin sostenida por Rusia, o era un caso especial, posicin defendida por las potencias occidentales. En octubre de 2008, y a peticin de Serbia, la Asamblea General de la ONU se dirigi a la Corte Internacional de Justicia para que dictaminara sobre la legalidad internacional de la declaracin de independencia kosovar, la sentencia se emiti en julio de 2010 con la conclusin de que la independencia no violaba el derecho internacional.

Otro caso especial es el del Kurdistn, dado su fragmentacin dentro de cuatro Estados diferentes, dos de ellos, Siria e Irak, dislocados por guerras internas de carcter sectario, que han ofrecido una oportunidad a los kurdos para avanzar hacia su independencia tras controlar sus fuerzas militares el territorio donde habitan. En este sentido, los kurdos iraques tienen convocado un referndum independentistas para el 25 de septiembre de 2017 al que se opone Bagdad alegando la grave situacin del pas en su lucha contra el ISIS, independencia que tambin rechazan los otros tres pases de la regin con minoras kurdas en su seno, Irn, Turqua y Siria. En este ltimo pas, los kurdos se han declarado entidad federal con autonoma respecto a Damasco.

Los casos occidentales de procesos independentistas son mucho ms pacficos, en principio porque hasta ahora cuando se han celebrado referndums lo han sido de manera pactada previamente, y tambin porque en los dos casos de Quebec y Escocia, el resultado fue el de rechazar la independencia. Igualmente es llamativo que cuando estos procesos se dan en el interior de Estados desarrollados y sin grandes tensiones internas las fuerzas independentistas no logran las mayoras suficientes para sus objetivos, no solo por el ejemplo de los dos casos citados, sino tambin por el de Puerto Rico dnde el ltimo plebiscito no vinculante arrojo una mayora abrumadora favorable a la anexin a Estados Unidos.

Por eso el proceso cataln se convierte en una anomala. Primero, porque debera, por su situacin geogrfica, haber conocido un acuerdo para celebrar el referndum de independencia, pero la cerrazn del gobierno del PP ha bloqueado esa solucin. Segundo, porque ante ese bloqueo el gobierno cataln se propone una va unilateral de independencia, con referndum incluido, que le situara dentro de los casos conflictivos que hemos analizado y, en esas condiciones, sera muy difcil que, de llevarse a cabo esa declaracin unilateral de independencia, fuese reconocido por la comunidad internacional como Estado independiente.

Hemos visto que los referndums se han celebrado en muy diversas condiciones de los que se han derivado consecuencias diferentes, siendo unos pactados y, por lo tanto, teniendo sus resultados efectos jurdicos plenos tanto en el mbito interno como en el internacional. En este caso se encuentran Montenegro y Sudn del Sur, cuyo desenlace fue la independencia reconocida, en tanto que Quebec y Escocia fracasaron en sus intentos de obtener una mayora. Este modelo no parece ser hoy el seguido por Catalua ante la negativa del gobierno espaol de celebrar un referndum pactado, solucin en la que sigue insistiendo la mayora de la izquierda espaola.

Aquellos que no fueron pactados no sirvieron para solucionar el conflicto, que sigue enquistado en posiciones de fuerza y ausencia de reconocimiento internacional, como fueron los casos de Osetia del Sur, Nagorno Karabaj, Transnitria, Donetsk, Lugansk y Crimea, situados en el antiguo espacio sovitico, y condicionados tanto por el conflicto geoestratgico como por la presencia de importantes poblaciones identificadas con un Estado diferente, en la mayora Rusia. Finalmente, est el caso kosovar, con una declaracin de independencia unilateral de un parlamento elegido con baja participacin y sin mediar referndum que, a partir del reconocimiento de una parte importante de la comunidad internacional, termino siendo reconocido legalmente por una sentencia de la Corte Internacional de Justicia.

Si en Catalua las fuerzas independentistas consiguiesen celebrar un referndum unilateral y al margen de la legalidad vigente en el Estado espaol, o procediesen a una declaracin unilateral de independencia, es difcil creer que esta situacin fuese reconocida por la comunidad internacional, con la posible excepcin de los Estados que quisieran utilizar este caso para reforzar sus propios contenciosos, como sera el caso de Rusia y, tal vez, algn aliado. Pero es prcticamente imposible que diese su reconocimiento la UE o alguno de sus Estados miembros, primero porque estaran reconociendo la quiebra de la legalidad de un Estado miembro y, en segundo lugar, porque son conscientes de que con la excepcin de cinco Estados de la UE, el resto estn atravesados por distintos casos de nacionalidades que reivindican su independencia. Pero la mayora de los independentistas catalanes hacen su apuesta contando con convertirse en un Estado independiente dentro de la UE, como la hicieron en Escocia o Montenegro, o como lo hacen en el antiguo espacio sovitico los casos independentistas que aspiran a unirse a Rusia o a vivir como satlites suyos.

Despus de este rpido repaso sobre la situacin de algunos de los principales procesos independentistas activos en el ltimo cuarto de siglo a lo largo del mundo, la leccin que tal vez se puede extraer para el caso de Catalua ahora mismo es la de que la opcin que han tomado los independentistas, ante la situacin de bloqueo del gobierno central, de inclinarse por la va unilateral de referndum y declaracin de independencia seguramente lleve a un agravamiento de la tensin poltica y social en Catalua especialmente, pero tambin en el resto de Espaa, y a un aumento de las actitudes nacionalistas, tanto catalanistas como espaolistas, pero no al reconocimiento y despliegue de un nuevo Estado independiente. La nica va realista tanto para alcanzar un referndum vinculante y jurdicamente eficaz tanto interna como internacionalmente, que site al caso cataln en los parmetros occidentales como los de Quebec o Escocia, es apostar por un cambio de correlacin de fuerzas en el Estado espaol que desemboque en una reforma constitucional que permita tanto el referndum pactado como la posibilidad de un Estado federal o confederal en Espaa al que puedan adherirse libremente sus distintas nacionalidades.

Los independentistas catalanes imbuidos por un sentimiento de urgencia y de oportunidad - debido a la masa social crtica acumulada, que no es mayoritaria en Catalua, segn los datos de la ltimas elecciones autonmicas celebradas, en las que obtuvieron un 47,8% de votos - rechazan trabajar por ese cambio de correlacin de fuerzas en Espaa por considerarlo poco posible en estos momentos y como una apuesta a largo plazo incierta. Sin embargo su apuesta por la va unilateral, tal como demuestran los casos analizados, suponen situaciones de intensa tensin social y poltica, incluso de violencia, con an menos garantas de que puedan alcanzar su objetivo de un Estado independiente. Pero los nacionalismos, como las religiones, no suelen funcionar con parmetros muy racionales, con clculos polticos a medio o largo plazo sobre posibilidades y consecuencias, sino con la movilizacin de intensos sentimientos de masas que, llegados a un cierto punto, ya nadie puede controlar.

Se pueden consultar otros artculos y libros del autor en el blog: http://miradacrtica.blogspot.com/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.