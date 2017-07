Los fascistas (fachas) denigran la placa homenaje a los maestros de la Repblica en Gijn

Con una pintada sobre la placa existente en la fachada del Colegio Pblico Jovellanos de Gijn, los fascistas han pretendido denigrar la memoria de los maestros de la Repblica.

El concejal del Ayuntamiento de Gijn, portavoz de XSP y ex director del centro, Mario Surez del Fueyo, ha denunciado la pintada de tinte fascista con las letras AES en rojo, acrnimo de Arriba Espaa.

Surez del Fueyo ha declarado que promover una declaracin institucional en el prximo pleno del Ayuntamiento de Gijn.

Esta pintada es una muestra ms de la ideologa y del nivel de democracia de los grupos fascistas que an aoran el golpe de estado que sus mayores dieron el 18 de julio de 1936. As conmemoran el 18 de julio de este ao.

Son esencialmente responsables las autoridades que an siguen homenajeando a los golpistas y amparan y defienden directa e indirectamente a estos grupos de fascistas, tan fachas como ellos mismos.

La transicin no ha existido para toda esta derecha y ultraderecha, y la pretendida izquierda as se lo consinti y facilit a lo largo de todos estos ltimos aos. Los smbolos y homenajes a los golpistas siguen perpetundose cada da en buena parte de pueblos, ciudades y actos pblicos. Instituciones y cargos pblicos hacen apologa del golpismo sin que ello tenga consecuencias penales.

Son Instituciones y cargos pblicos, la Iglesia Catlica, miembros del Ejrcito, alcaldes, Delegados del Gobierno, fiscales, jueces, etc., que no solo no han condenado el golpe sino que consienten este tipo de celebraciones y de insultos cuando no participan en ellos directamente.

Para estos fascistas el generalsimo Francisco Franco y sus secuaces siguen siendo sus lderes.

