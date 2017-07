Las razones histricas de una pasin incendiaria

Felipe Gonzlez llama al golpe en Venezuela

Canarias Semanal

El ex presidente del gobierno socialdemcrata espaol,expres, en unas declaraciones realizadas al canal espaol de televisinque el ejrcito venezolano est legitimado para dar uny derrocar al presidente. Segna pesar de que todos los pasos que se han dado para su reforma se han realizan ajustndose a lo que prev la propia constitucin del pas latinoamericano.

De acuerdo con las declaraciones de Gonzlez, en Venezuela actualmente slo existen tres opciones:

A) Que Maduro cancele la Constituyente, libere a los "presos polticos" y acceda a negociar un calendario electoral. B) Que siga adelante y ejecute su "golpe de Estado continuado", con una Asamblea Constituyente, donde "todos los candidatos son suyos", y que desplace al legislativo desalojando a la Asamblea Nacional. C) Que las Fuerzas Armadas optaran por la "desobediencia". Gonzlez manifest que, en su opinin, esta opcin podra estar legitimada dada la situacin actual. Gonzlez dice que el poder de Maduro consiste en que " las Fuerzas Armadas lo toleran pero, en opinin del hombre que organiz el terrorismo de Estado en Espaa, "muchos" piensan que los militares podran dejar de apoyar unas iniciativas que no son constitucionales.

Gonzlez asegur que la Constituyente prevista para el prximo domingo se le parece a la democracia orgnica de Franco.

La larga historia de amistades y negocios de Felipe Gonzlez en Venezuela

Sin embargo, las "preocupaciones" de Felipe Gonzlez por Venezuela no son recientes. Tampoco son nuevos sus negocios, sus injerencias y sus actividades conspirativas en ese pas caribeo.

Ya en el curso de las dcadas de los 70, 80 y 90 del siglo pasado, Felipe Gonzlez haba establecido una relacin personal y poltica con uno de los personajes ms corruptos de la poltica de ese pas, Carlos Andrs Prez. Prez haba sido presidente de Venezuela, en un primer mandato, durante los aos 1974 y 1979. Pero, adems, simultaneaba la presidencia de su pas con la vicepresidencia de la Internacional socialista, institucin socialdemcrata a la que tambin perteneca el PSOE.

A la hora de desentraar la relacin entre estos dos funestos personajes, conviene no perder de vista que durante aquellos aos se estaba gestando en Espaa una operacin de alto calado poltico, la llamada "Transicin", cuyo objetivo consista en preparar el recambio sustitutorio de la dictadura franquista.

Hoy se puede constatar, a travs de toda la documentacin existente - incluida la hecha pblica por el Departamento de Estado de los EE.UU.- en qu consisti el papel desempeado por Gonzlez en aquella delicada operacin poltica en favor de los intereses occidentales. Conviene, igualmente, recordar que el inmediato superior de Carlos Andrs Prez en la Internacional Socialista era el alemn Willy Brandt, el gran patrocinador del PSOE en Espaa y el hombre que hizo posible que un grupete sevillano de amigos de excursiones dominicales, se convirtieran, de repente, junto con los herederos del aparato franquista, en albaceas del legado institucional de la dictadura franquista.

De la operacin "Transicin" al vrtigo del mundo de los negocios

Brandt prest al PSOE todo tipo de ayudas y potentes refuerzos econmicos. Detrs de esos soportes se encontraba tambin el vicepresidente de la Internacional Socialista, el venezolano Carlos Andrs Prez. Aquel vnculo fue, en efecto, el inicio de una gran amistad entre Felipe Gonzlez y Prez.

Posteriormente, y coincidiendo con la presidencia de Felipe Gonzlez en Espaa, y la de Carlos Andrs Prez en Venezuela, PRISA, la empresa propietaria de un poderoso consorcio meditico del que forma parte el peridico "El Pas", irrumpi como si de un vendaval se tratara, en las redes comunicacionales venezolanas, as como en su agitado mundo de los negocios.

Cuando los muertos no conmueven

Mientras, la corrupcin econmica devoraba vertiginosamente toda la economa venezolana. Fue aquella la poca trgica en la que el Fondo Monetario Internacional presionaba a los gobiernos latinoamericanos para que convirtieran sus empresas pblicas en retales destinados a alimentar la codicia insaciable de las grandes multinacionales, entre las que, naturalmente, se encontraban las espaolas.

Ese tipo de polticas implacables terminaron por provocar en Venezuela una asonada popular conocida con el nombre de "El caracazo", que sera reprimida por Carlos Andrs Prez, el amigo de Gonzlez, con una violencia extrema. Segn fuentes tan conservadoras como la BBC de Londres (ver aqu) ms de 3.000 personas murieron en las masacres ordenadas por el presidente Carlos Andrs Prez. No deja de resultar curioso que hoy, 30 aos despus de aquellos acontecimientos, Gonzlez adjudique al gobierno bolivariano la muerte de 90 venezolanos, la mayora de ellos ideolgicamente afines al gobierno elegido democrticamente-, muertos en confrontaciones de violencia armada a manos de la oposicin derechista. Se imaginan por un instante que aquellos dramticos acontecimientos que tuvieron lugar durante el gobierno de Carlos Andrs Prez se hubieran producido hoy bajo el gobierno de Maduro? Qu no habra dicho el ex presidente espaol?. Sin embargo, en aquella ocasin mantuvo un silencio cmplice.

Felipe Gonzlez, un hacendado hombre de negocios que imparte sermones polticos

Durante aquellos siniestros aos del mandato de Carlos Andrs Prez, a Felipe Gonzlez le importaban poco la miseria de los venezolanos y los miles de muertos que se haban producido como consecuencia de la represin ordenada por su amigo. El sinvergenza que habia organizado en Espaa una red macabra de terrorismo de Estado, estaba acostumbrado a que esos hechos luctuosos no le contrajeran sus esfnteres. Y tena fuertes razones para ello. Carlos Andrs Prez no slo era un entraable amigo que le haba ayudado a que la operacin "Transicin" le saliera bien al PSOE y a l personalmente, sino que adems era un mandatario que facilitaba los negocios rpidos a travs de sus extensas tramas corruptas.

A principio de la dcada de los 80 se inici una suerte de "toma y daca" mercantil entre Prez y Gonzlez. En el ao 83, el gobierno socialdemcrata expropi Galeras Preciados, as como el conglomerado empresarial Rumasa al que perteneca.

En 1984, Galeras fue vendida al multimillonario venezolano y tambin amigo del tndem Prez-Gonzlez, Gustavo Cisneros, por la insignificancia de mil quinientos millones de ptas. Sin embargo, en una operacin magistral, el millonario venezolano no tuvo que pagar nada ms que el valor de un plazo, es decir, 750 millones. El pago restante de los otros 750 millones fue aplazado mediante un depsito en Citibank Espaa.

Pero en 1983, la empresa Rumasa, despus de ser expropiada por el Estado por orden del Gobierno de Gonzlez, renunci a cobrarle a Cisneros los 750 millones restantes. Y cinco aos despus, en 1988, el venezolano Gustavo Cisneros vendi Galeras Preciados al grupo britnico Mountleigh por la friolera de 30.600 millones. Todo un fabuloso negocio.

Pero an hay ms. En el nterin, la Administracin espaola, con el pretexto de proceder al saneamiento de Galeras Preciados, inyect en ella la friolera de 11.500.000.000 de ptas, en concepto de subvenciones.

Cada en desgracia del amigo del alma

Sin embargo, la corrupcin ligada al gobierno de Carlos Andrs Prez lleg a tales extremos que el propio Congreso venezolano se vio obligado a incoar en su contra una causa judicial para poderlo someter a juicio. Prez no slo tuvo que abandonar la presidencia del pas, sino que, adems, se vio obligado a exilarse en la Repblica Dominicana.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos conden, igualmente, a Carlos Andrs Prez. Felipe Gonzlez, amigo de sus amigos, no dej de ejercer por ello internacionalmente sus "buenas artes" en defensa del viejo correligionario.

Pero en 1998, cuando Hugo Chvez obtuvo un triunfo arrollador en las elecciones, Gonzlez emprendi una batalla militante contra su nuevo gobierno, cuyo ejemplo amenazaba con convertirse en una referencia en Amrica Latina. Con la llegada de Chvez, parecan haberse acabado los aos dorados de las "vacas gordas". Chvez no era, evidentemente, un bolchevique, pero su fuerte ideario antiimperialista pona en solfa los intereses que a Gonzlez le tocaba defender.

Aunque Felipe Gonzlez no era ya presidente del gobierno en 1999 cuando Chvez accedi al Gobierno de su pas, haba empezado ya a recoger una cosecha" sembrada laboriosamente a lo largo de dos decenios. Fue esa, y no otra, la razn por la que Felipillo, como despectivamente se le conoce en Latinoamrica, se puso, ya sin ningn tipo de disimulos, al servicio de los grandes oligarcas latinoamericanos: Carlos Slim, el propio Gustavo Cisneros y una larga ristra de grandes empresas latinoamericanas, de las que se convirti en eficaz recadero poltico y amaado asesor. Haba llegado la hora de los dividendos, y no se poda permitir que los "zarrapastrosos" vinieran ahora a estallar la burbuja de aquel merecido El Dorado.

Es en esos parmetros donde hay que encontrar las razones del llamamiento al golpe militar que el ex presidente Gonzlez reclama ahora del ejrcito venezolano.



