Realmente debemos la modernidad al capitalismo?

La​ narratura del capitalismo​

​​Una de las afirmaciones que los apologistas del capitalismo ms repiten y menos se cuestiona es aquella que afirma que este ha sido el sistema que ms riqueza y ms progreso ha creado en la historia. Le debemos Internet, los aviones, YouTube, las computadoras desde la que escribimos y todo el adelanto mdico y las libertades sociales e individuales que podemos encontrar hoy.

El capitalismo no es el peor ni el menos criminal de los sistemas que hayan existido, pero esta interpretacin arrogante es, adems, un secuestro que la ignorancia le hace a la historia.

En trminos absolutos, el capitalismo es el perodo (no el sistema) que ha producido ms riqueza en la historia. Esta verdad sera suficiente si no consideramos que es tan engaosa como cuando en los aos 90 un ministro uruguayo se ufanaba de que en su gobierno se haban vendido ms telfonos mviles que en el resto de la historia del pas.

La llegada del hombre a la Luna no fue simple consecuencia del capitalismo. Para empezar, ni las universidades pblicas ni las privadas son, en sus fundamentos, empresas capitalistas (excepto algunos pocos ejemplos, como el fiasco de Trump University). La NASA tampoco fue nunca una empresa privada sino estatal y, adems, se desarroll gracias a la previa contratacin de ms de mil ingenieros alemanes, entre ellos Wernher von Braun, que haban experimentado y perfeccionado la tecnologa de cohetes en los laboratorios de Hitler, quien invirti fortunas (cierto, con alguna ayuda econmica y moral de las grandes empresas norteamericanas). Todo, el dinero y la planificacin, fueron estatales. La Unin Sovitica, sobre todo bajo el mando de un dictador como Stalin, gan la carrera espacial al poner por primera vez en la historia el primer satlite, la primera perra y hasta el primer hombre en rbita doce aos antes del Apollo 11 y apenas cuarenta aos despus de la revolucin que convirti un pas atrasado y rural, como Rusia, en una potencia militar e industrial en unas pocas dcadas. Nada de eso se entiende como capitalista.

Claro, el sistema sovitico fue responsable de muchos pecados morales. Crmenes. Pero no son las deficiencias morales las que distinguan al comunismo burocrtico del capitalismo. El capitalismo slo se asocia con las democracias y los Derechos Humanos por una narrativa, repetitiva y abrumadora (teorizada por los Friedman y practicada por los Pinochet), pero la historia demuestra que puede convivir perfectamente con una democracia liberal; con las genocidas dictaduras latinoamericanas que precedieron a la excusa de la guerra contra el comunismo; con gobiernos comunistas como China o Vietnam; con sistemas racistas como Sud frica; con imperios destructores de democracias y de millones de habitantes en Asia, frica y Amrica latina, como en los siglos XIX y XX lo fueron Inglaterra, Blgica, Estados Unidos, Francia, etc.

La llegada a la Luna como la creacin de Internet y las computadoras que se atribuyen al capitalismo fueron bsicamente (y, en casos, nicamente) proyectos de gobiernos, no de empresas como Apple o Microsoft. Ninguno de los cientficos que trabajaron en esos revolucionarios programas tecnolgicos lo hizo como empresario o buscando hacerse ricos. De hecho, muchos de ellos eran ideolgicamente anticapitalistas, como Einstein, etc. La mayora eran profesores asalariados, no los ahora venerados entrepreneurs.

A esta realidad hay que agregar otros hechos y un concepto bsico: nada de esto surgi de cero en el siglo XIX o en el siglo XX. La energa atmica y las bombas son hijas directas de las especulaciones y los experimentos imaginarios de Albert Einstein, seguido de otros genios asalariados. La llegada del hombre a la Luna hubiese sido imposible sin conceptos bsicos como la Tercera ley de Newton. Ni Einstein ni Newton hubiesen desarrollado sus maravillosas matemticas superiores (ninguna de ellas debidas al capitalismo) sin una pltora de descubrimientos matemticos introducidos por otras culturas siglos antes. Alguien se imagina el clculo infinitesimal sin el concepto del cero, sin los nmeros arbigos y sin el algebra (al-jabr), por nombrar unos pocos?

Los algoritmos que usan las computadoras y los sistemas de internet no fueron creados ni por un capitalista ni en ningn perodo capitalista sino siglos atrs. Conceptualmente fue desarrollado en Bagdad, la capital de las ciencias, por un matemtico musulmn de origen persa en siglo IX llamado, precisamente, Al-Juarismi. Segn Oriana Fallaci, esa cultura no dio nada a las ciencias (irnicamente, el capitalismo nace en el mundo musulmn y el mundo cristiano lo desarrolla).

Ni el alfabeto fenicio, ni el comercio, ni las repblicas, ni las democracias surgieron en el periodo capitalista sino decenas de siglos antes. Ni siquiera la imprenta en sus diferentes versiones alemanas o china, un invento ms revolucionario que Google, fueron gracias al capitalismo. Ni la plvora, ni el dinero, ni los cheques, ni la libertad de expresin.

Aunque Marx y Edison sean la consecuencia del capitalismo, ninguna gran revolucin cientfica del Renacimiento y la Era Moderna (Averroes, Coprnico, Kepler, Galileo, Pascal, Newton, Einstein, Turing, Hawking) se debi ese sistema. El capitalismo salvaje produjo mucho capital y muchos Donad Trump, pero muy pocos genios.

Por no hablar de descubrimientos ms prcticos, como la palanca, el tornillo o la hidrosttica de Arqumedes, descubiertas hace 2300 aos. O la brjula del siglo IX, uno de los descubrimientos ms trascendentes en la historia de la humanidad, por lejos ms trascendente que cualquier telfono inteligente. O la rueda, que se viene usando en Oriente desde hace seis mil aos y que todava no ha pasado de moda.

Por supuesto que entre la invencin de la rueda y la invencin de la brjula pasaron varios siglos. Pero el tan vanagloriado vertiginoso progreso del periodo capitalista no es ninguna novedad. Salvo periodos de catstrofe como lo fue la peste negra durante el siglo XIV, la humanidad ha venido acelerando la aparicin de nuevas tecnologas y de recursos disponibles para una creciente parte de la poblacin, como por ejemplo lo fueron las diferentes revoluciones agrcolas. No es necesario ser un genio para advertir que esa aceleracin se debe a la acumulacin de conocimiento y a la libertad intelectual.

En Europa, el dinero y el capitalismo significaron un progreso social ante el esttico orden feudal de la Edad Media. Pero pronto se convirtieron en el motor de genocidios coloniales y luego en una nueva forma de feudalismo, como la del siglo XXI, con una aristocracia financiera (un puado de familias acumulan la mayor parte de la riqueza en pases ricos y pobres), con duques y condes polticos y con villanos y vasallos desmovilizados.

El capitalismo capitaliz (y los capitalistas secuestraron) siglos de progreso social, cientfico y tecnolgico. Por esa razn, y por ser el sistema global dominante, fue capaz de producir ms riqueza que los sistemas anteriores.

El capitalismo no es el sistema de algunos pases. Es el sistema hegemnico del mundo. Se pueden mitigar sus problemas, se pueden desmantelar sus mitos, pero no se puede eliminarlo hasta que no entre en su crisis o declive como el feudalismo. Hasta que sea reemplazado por otro sistema. Eso en caso de que quede planeta o humanidad. Porque tambin el capitalismo es el nico sistema que ha puesto a la especie humana al borde de la catstrofe global.

