Pocas cosas son tan patticas, y a la vez tan reveladoras, como las que vive Brasil en estos tiempos de tinieblas. Tenemos a un presidente ilegtimo, un traidor vil que sirvi de elemento esencial para que el gran capital y el neoliberalismo ms fundamentalista lograsen lo que las urnas electorales les haba negado desde 2003: el poder.Figura de estatura nfima en todos los sentidos, de la poltica a la moral, Michel Temer representa, a la vez, uno de los ms graves equvocos de Lula da Silva y del PT, que determinaron que semejante tipo fuese el compaero de frmula electoral de Dilma Rousseff.Por qu? Porque la legislacin electoral en Brasil es absurda. Existen hoy como 28 partidos con representacin parlamentaria, lo que hace imposible que el presidente electo llegue con mayora en el Congreso. Pactar es inevitable. El problema, entonces, es otro: pactar con quin? Pues con el que pueda asegurar esa mayora. Alianzas espurias, desde luego, pero al fin y al cabo, alianzas. Y Temer, slido corrupto y conocedor de los vericuetos de la compra y venta de diputados, pareca el tipo indicado.Es en este punto especfico que aparece el peligro: cuando se convive, como ha sido el caso de Dilma Rousseff en su segundo y frustrado mandato, con la peor, en todos los aspectos moral, tico, ideolgico, legislatura en dcadas, es casi inevitable que esa alianza se d con canallas. Todos sometidos al poder del entonces vicepresidente, Michel Temer, y todos, claro, dispuestos a traicionar a cambio de diez porotos.Si a ese cuadro se suma una presidenta sin carisma popular y de escassimo talento para la negociacin, se tiene completo el cuadro de antecedentes que llev Brasil al callejn sin salida en que se encuentra.Luego de la cuarta derrota electoral consecutiva frente al PT, el gran capital, las multinacionales, los medios hegemnicos de comunicacin y esa sacrosanta e inasible entidad llamada mercado se dieron cuenta de que ya era hora de terminar con la fiesta. Y as naci el golpe armado y estructurado por el senador Acio Neves (luego grabado cometiendo altos actos de corrupcin), ejecutado por el entonces presidente de la Cmara de Diputados Eduardo Cunha (ahora en la crcel), avalado por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (que trata de armar escudos contra denuncias), y llevado a cabo por un Congreso en el que ms de un tercio de los diputados y senadores se encuentran bajo investigacin o fueron denunciados por corruptos.Pasado ms de un ao desde la destitucin de Dilma Rousseff y sus 54 millones 500 mil votos, lo que se ve es un pas devastado. Los ltimos sondeos indican que el gobierno ostenta el respaldo de alrededor del cinco por ciento de los brasileos.Mientras llueven fundadas denuncias contra Temer y sus asesores ms directos y poderosos, los medios hegemnicos de comunicacin que fueron fundamentales para el golpe abandonan al nufrago, en especial Globo, principal responsable de que se llegara donde se lleg. Tambin las federaciones patronales no ocultan su malestar por la demora en implantar reformas que benefician al capital y destrozan derechos laborales y sociales, y por la inmensa incapacidad del gobierno para impedir que la recesin no solo persista como se profundiceLos neoliberales del PSDB del ex presidente Cardoso estn divididos entre los que defienden mantenerse en el gobierno y los que exigen la salida. Involucrados en sus propios escndalos, no quieren ver los de Temer y su pandilla sumado a los suyos.La economa desangra y hay amenaza de colapso: varios sectores pblicos disponen de presupuesto solamente hasta septiembre, y no se sabe de dnde sacar lo que falta. Los cortes drsticos de recursos en educacin, salud pblica, seguridad, hicieron que ya no haya de dnde amputar ms.Frente a ese cuadro drstico, qu hace el gobierno? Trata de sobrevivir a cualquier precio e impedir que Temer sea defenestrado, lo que provocara una fuerte presin popular para que se anticipen las elecciones previstas para octubre del ao que viene. Adems, destituidos, Temer y su grupo iran a parar directamente a la justicia comn.Para resistir, el gobierno aumenta de manera espectacular los gastos con publicidad intil y distribuye ocanos de dinero para comprar los votos de diputados para impedir que la Corte Suprema lo investigue.El temor de Temer, sin embargo, no est solamente en que lo catapulten por corrupcin: es que aunque la escandalosa compra de diputados resulte, l podr ser expelido por inviable a los intereses del mercado. Ya qued claro que el dficit fiscal previsto en astronmicos 139 mil millones de reales (unos 44 mil millones de dlares) no ser alcanzado. Se prev al menos unos siete mil millones de dlares ms.No hay la ms nfima perspectiva de retorno de inversiones, ni para que se recupere parte significativa de puestos laborales a mediano plazo. El consumo, mientras tanto, est por los suelos, y la tendencia es que se hunda cada vez ms.Para evitar ser juzgado, Temer distribuye alegremente miles de millones mientras su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, insiste en cortar gastos bsicos (hasta la emisin de pasaportes fue suspendida) en defensa del tan ambicionado equilibrio fiscal.Por si todo eso fuera poco, ahora se supo que Meirelles, el nio mimado del mercado, gan nada menos que 86 millones de dlares como consultor. Es una cifra capaz de provocarle surtos de envidia en consultores, digamos, del porte de Henry Kissinger.Sobran razones para sospechar que esa montaa de dinero no vino exactamente de consultoras, sino de algo ms. El dinero, claro, fue depositado en el exterior.Cada vez que uno cree que no hay ms cmo hundir al pas, aparece algo nuevo para indicar que el pozo no tiene fondo.Fuente: https://www.pagina12.com.ar/52873-sobrevivir-a-cualquier-precio