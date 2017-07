Cinematografa latinoamericana

Todos los caminos conducen al Festival de Locarno

El cine latinoamericano est en un buen momento, subraya el director de la muestra Carlo Chatrian en entrevista exclusiva con este corresponsal. Diagnstico que explica que sobre los casi 4 mil filmes que vision junto con su Comisin de Seleccin, una seleccin interesante de obras provenientes de ese continente animar las pantallas de la convocatoria locarnesa que en las ltimas ediciones convoc ms de 160 mil espectadores cada ao.No tomamos en cuenta el criterio geogrfico para seleccionar las pelculas, explica Chatrian. Deben gustarnos y estar en sintona con lo que busca Locarno. Y aunque la seleccin siempre es parcial, este ao presentaremos obras que desde lo fantstico hablan de la situacin poltica.A 70 aos de existencia, Locarno se mueve entre conservar lo conquistado y ampliar los desafos de futuro, entre la continuidad y la innovacin, explica.Locarno, reflexiona Chatrian, se encuentra entre los grandes festivales del mundo; su historia lo prueba, como lo prueban las decenas de miles de filmes y los invitados que pasaron por aqu para presentar sus obras ante millones de ojos que los han visto.Al mismo tiempo, es un festival que no se para nunca, que se reconfigura ao tras ao, incorporando iniciativas, y adaptando su programacin. Este ao habr nuevas salas construidas y remodeladas (PalaCinema y GranRex); un espacio para discutir (Locarno Talks), una ventana abierta a los ms jvenes (Locarno Kids) y un concurso digital ( # movieofmylife), subraya el director artstico.Dos de las 18 pelculas que competirn por el Leopardo de Oro, el mayor galardn, provienen de Amrica Latina. La primicia mundial brasilerade Juliana Rojas y Marco Dutra y la chilena, de Ral Ruiz y Valeria Sarmiento. Un film sorprendente, un film nunca visto, nico por su lucidez y su perfil visionario. Este objeto que nos viene del pasado nos cuenta mejor que nadie el presente: de la invasin de imgenes a un mundo de seres que hablan del vaco en el vaco, explica con entusiasmo Carlo Chatrian.Durante 25 aos las bobinas de la primera pelcula que Ruiz film en 1990 al regresar a Chile luego del restablecimiento de la democracia estuvieron repartidas entre Estados Unidos, Pars y la capital chilena. Y su viuda, la realizadora Valeria Sarmiento, trabaj para terminarla y poder traerla a Locarno en primicia mundial, explica con cierto orgullo Carlo Chatrian. Es un gran regalo para nuestro Festival, enfatiza el director artstico que considera a Ruiz -ganador del Leopardo de Oro en 1969 con- como uno de los ms grandes cineastas no solo de Chile sino a nivel internacional, un gran maestro del surrealismo.Por otra parte, la pelculadel director brasilero Felipe Hirsch (coproduccin Brasil/Uruguay) disputar junto con otras 15 producciones en Cineastas del Presente, segunda seccin en importancia en la cita locarnesa.En tanto en la competicin internacional Pardos del Maana (Pardi de Domani) que promueve los nuevos talentos se exhibirn las pelculas cubanasde Corey Hughesde Rafael Ramrez, as comodel colombiano Sebastin Pinzn Silva.del dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias ydel brasileroanimarn la sesin Signs of Life.Un espacio privilegiado para la prensa especializada que cubrir la edicin 70 de Locarno lo constituye la Semana de la Crtica, sesin especial independiente organizada por la Asociacin Suiza de Periodistas Cinematogrficos. Dos primicias latinoamericanas se encuentran entre los siete filmes seleccionados:, de la realizadora argentina Mara lvarez ydel director colombiano Rubn Mendoza.La representacin flmica que llega de Amrica Latina al Locarno Festival asegura un espacio ganado por mrito propio. Las elegimos porque nos han gustado y porque son muy buena pelculas, enfatiza a nivel de conclusin el director Carlo Chatrian. Pasada la frontera de la pre-seleccin ser al pblico y a los jurados de dar, entre el 2 y el 12 de agosto, su propio veredicto. El ms importante, el de los aplausos y, eventualmente, el de la distribucin ms amplia en otras salas y espacios culturales europeos.

