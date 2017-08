El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) est demostrando disposicin para la lucha y claridad al ocupar fincas que son propiedad del ministro de Agricultura Blairo Maggi, del coronel Joo Baptista Lima, amigo del putrefacto Michel Temer, del perseguido por la Interpol Ricardo Teixeira, una figura marcada por su involucracin en casos de corrupcin en el futbol y una hacienda del senador y presidente nacional del Partido Progresista (PP), Ciro Nogueira (Piau), en Teresina. Con esta accin, desarrollada durante la Jornada Nacional de Luchas con la que celebran el Da de los Trabajadores Rurales, el MST demuestra concretamente que la nica forma de alcanzar el objetivo de la reforma agraria es mediante las movilizaciones populares.Un ejemplo que debe estimular a otros sectores de la sociedad que estn sufriendo las consecuencias de las medidas adoptadas desde la llegada del putrefacto presidente Michel Temer. Ya que esa es la nica manera de que la oligarqua que ocupa ilegitimamente el gobierno brasileo se entere de las justas pretensiones de movimiento popular.Maggi, Lima, Teixeira e Nogueira son ejemplos concretos de cmo el poder protege a sus oligarcas y de cmo ellos hacen lo que bien les parece sin importarles lo ms mnimo las consecuencias de sus actos.En un momento en que Brasil cuenta con un Congreso que ejecuta las rdenes del gobierno ilegtimo a cambio de favores, el llamado toma y daca, es fundamental que los perjudicados se hagan presentes mediante acciones como las realizadas por los integrantes del MST.Por lo dems, merece la pena destacar que si no se hace nada, el gobierno usurpador continuar actuando de forma perjudicial para la mayora del pueblo brasileo, que siente en sus propias carnes el retroceso social. Con acciones como las realizadas por el MST el gobierno golpista se lo pensar dos veces antes de continuar con las polticas de recortes, a pesar de que cuenta con el apoyo incondicional de los medios de comunicacin conservadores, que probablemente estampar en los titulares de los peridicos duras condenas a los movimientos de legtima defensa de los intereses del pueblo. Lo mismo ocurrir en los telediarios de los canales de televisin, cuyo objetivo es predisponer a la opinin pblica en contra de los movimientos populares.Ciertamente, Brasil pasa por un momento crucial y es importante que haya protestas en contra de las actuaciones del gobierno actual, que no tiene ninguna legitimidad y que se impuso despus de un golpe parlamentario, meditico y judicial que tena por objetivo defender los intereses de una minora como la representada por Blairo Maggi, Ricardo Teixeira y el coronel Joo Baptista Lima, amigo del putrefacto Michel Temer.nicamente est en contra de ese tipo de acciones quien se beneficia de los favores de un gobierno que en menos de un ao es responsable de uno de los mayores retrocesos sociales de la historia brasilea. En unos aos, cuando se cuente la historia de estos tiempos, Temer y sus protegidos ocuparn el mismo lugar que los responsables de los 21 aos de dictadura vigente en Brasil, es decir, la basura de la historia.Para dejar ms claro lo que est sucediendo, este ltimo fin de semana (22/23 de julio), el golpista putrefacto Michel Temer se reuni durante varias horas con el ministro de Hacienda de pasados gobiernos dictatoriales, Delfim Neto, una figura que sigue teniendo un sitio en los medios de comunicacin a pesar de lo que hizo en aquellos aos sombros, como los que atraviesa Brasil en la actualidad.Por otra parte, segn la, el presidente de la Cmara de los Diputados, Rodrigo Maia, estuvo por So Paulo, donde se reuni con el gobernador Geraldo Alckmin y con varios banqueros y empresarios, sus simpatizantes y promotores. Se puede suponer de que se habl en esas conversaciones.Fuente: https://www.brasildefato.com.br/2017/07/26/mst-da-o-recado-para-a-oligarquia-defendida-pelo-governo-golpista/