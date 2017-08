Es bueno prestar atencin al ex ministro y ex presidente de la Cmara Aldo Rebelo, quien acaba de publicar un manifiesto suprapartidista por la unin nacional con el que pretende recoger firmas por todo el pas. Afiliado al Partido Comunista do Brasil (PCdoB), ex ministro de Lula y de Dilma Rousseff, Aldo consigue la proeza de ser respectado tambin por gentes de la derecha. Es amigo del diputado Rodrigo Maia y particip en la maniobra que le permiti a Maia llegar a la presidencia de la Cmara, lo que le convierte en sucesor temporal y tal vez definitivo de Michel Temer.Aldo ocup puestos importantes, que le permitieron articular la poltica deportiva de Lula en la poca de la Copa. Fue leal a sus jefes y torpedeado por los petistas en el gobierno. No consigui tampoco el apoyo de Planalto para ser nombrado por la Cmara para ocupar una vacante en el Tribunal de Cuentas de la Unin (TCU). Pero sali indemne de la operacin Lava Jato y hoy es uno de los integrantes del viejo rgimen que est disponible y preparado para formar parte del nuevo, al que puede contribuir con su experiencia.Ahora bien, qu es lo que dice el manifiesto de Aldo, ms all de llamar a una necesaria y urgente unin de las fuerzas polticas y de la sociedad en torno a un proyecto para el pas? El texto, aunque genricamente, constituye una plataforma de gobierno. Conserva, si bien algo atenuado, un cierto sesgo nacionalista al estilo del PCdoB, incide en cuestiones prioritarias para la izquierda, como el combate a la inmensa e injusta desigualdad social, pero hace guios a todos los sectores polticos, incluso a la derecha.Una muestra: [el proyecto de construccin nacional implica el abandono] de cualquier prejuicio ideolgico y de los maniquesmos, que impiden comprender la situacin actual. Pero, ante todo, es necesario abandonar la engaosa dicotoma entre Estado y Mercado, que tan slo sirvi para disimular el sometimiento de las estructuras del Estado por coaliciones de intereses particulares, substituyndola por una eficiente cooperacin entre el poder poltico y la iniciativa privada, en pro del bien comn, como ocurri y ocurre en todos los pases que consiguieron enfrentarse a retos semejantes en el camino del desarrollo duradero y sostenible.Aldo dijo a sus interlocutores que el lanzamiento del manifiesto no tiene nada que ver con el cada da ms posible nombramiento de Rodrigo Maia como presidente ni con los rumores que dicen que el ex ministro sera el preferido de Maia para acompaarlo como vice en la frmula presidencial en unas elecciones indirectas. Aldo Rebelo afirma que la propuesta de unin tiene la vista puesta en 2018, cuando por lo menos el campo ms progresista tendra que estar unido. No obstante, el movimiento, dependiendo de su receptividad, puede tener mil y una utilidades.Fuente: https://osdivergentes.com.br/helena-chagas/o-manifesto-de-aldo-o-amigo-esquerda-de-maia/