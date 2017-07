Entrevista a Ervand Abrahamian, profesor de historia y escritor

"Los documentos demuestran la magnitud de la injerencia de la Embajada estadounidense en los asuntos internos iranes"

Democracy Now!

Documentos recientemente desclasificados del Departamento de Estado de EE.UU. muestran el rol clave que tuvieron los contratos petroleros en el golpe de Estado iran en 1953, que cont con el apoyo de EE.UU. para derrocar al primer ministro democrticamente electo, Mohammad Mosaddegh. "Los documentos demuestran la importancia que tuvo el petrleo en el golpe de Estado", dice el profesor Ervand Abrahamian. "Comnmente se cree que el golpe fue motivado por la Guerra Fra y el miedo al avance del comunismo, sin embargo, lo que se revela -solo ocasionalmente, cuando Eisenhower interviene en una discusin- es que [el golpe] fue por los contratos petroleros y porque la nacionalizacin [del petrleo] afectara a todo el marco internacional y supondra una amenaza para los intereses petroleros de Estados Unidos en el mundo entero".

Para ampliar esta informacin hablamos con Ervand Abrahamian, profesor de historia jubilado del Baruch College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y autor de varios libros, entre ellos: The Coup: 1953, the CIA , and the Roots of Modern U.S.-Iranian Relations (El golpe: 1953, la CIA y las races de las relaciones modernas entre EE.UU. e Irn).

JUAN GONZLEZ: Por supuesto, el petrleo ha sido siempre un asunto central de la poltica occidental hacia Irn. Usted ha escrito sobre algunos documentos recientemente publicados de la poca del golpe de Estado de 1953...

ERVAND ABRAHAMIAN : S.

JUAN GONZLEZ: organizado por la CIA contra el lder democrticamente electo de Irn.

ERVAND ABRAHAMIAN : S.

JUAN GONZLEZ: Podra hablar de eso y tambin de por qu se ha tardado tanto en publicar estos documentos?

ERVAND ABRAHAMIAN : Bueno, como usted dice, esto ocurri hace mucho tiempo. Y en realidad, existe una norma de acuerdo a la cual deben pasar 30 aos antes de que se hagan pblicos los documentos clasificados. Estos han tardado ms de tres dcadas en ser desclasificados por el Departamento de Estado. Ha sido un proceso largo y penoso para conseguirlos. Y la razn, bueno, en realidad hay dos razones: Primero, los documentos demuestran la importancia que tuvo el petrleo en el golpe de Estado. Comnmente se piensa que el golpe fue motivado por la Guerra Fra y el miedo al avance del comunismo, sin embargo, lo que se revela -solo ocasionalmente, cuando Eisenhower interviene en una discusin- es que [el golpe] fue por los contratos petroleros y porque la nacionalizacin [del petrleo] afectara a todo el marco internacional y supondra una amenaza para los intereses petroleros de Estados Unidos en el mundo entero. Segundo, y creo que esta fue la razn principal por la que han sido tan reacios a publicar estos documentos, es porque demuestran la magnitud de la injerencia de la Embajada de Estados Unidos y del embajador estadounidense en los asuntos internos iranes. Revelan el accionar de una potencia imperial en una situacin semicolonial. El embajador acta bsicamente como un virrey, involucrndose asiduamente en varias medidas de poltica interna. A menudo dice: "Por supuesto, no es asunto mo involucrarme en la poltica interna". Pero hace lo contrario y, de hecho, se involucra. Lo que ms me sorprendi es cmo la CIA estuvo involucrada en las elecciones que se celebraron en 1952, durante el perodo de Mosaddegh; y su estrategia para socavar a Mosaddegh a travs del Parlamento. Y cmo EE.UU. gast un montn de dinero bsicamente para ganarse a aquellos candidatos electos que la CIA pensaba que seran ms favorables. Esto no lo sabamos antes. Esto tambin se ve cuando EE.UU. plantea la necesidad de deshacerse de Mosaddegh, y analiza cul de los 18 candidatos posibles sera el adecuado para ser el prximo...

AMY GOODMAN : Usted es un profesor, y habla de lo que no se saba, pero la mayora de la gente ni siquiera conoce lo que s se saba: la profunda participacin de EE.UU y la CIA con Allen Dulles, jefe de la CIA, hermano de John Foster Dulles...

ERVAND ABRAHAMIAN : S.

AMY GOODMAN : ...John Foster Dulles, el secretario de Estado, y luego, por supuesto, estaba Eisenhower...

ERVAND ABRAHAMIAN : S.

AMY GOODMAN : ...y los dems que disearon este golpe usando al nieto de Teddy Roosevelt, Kermit Roosevelt...

ERVAND ABRAHAMIAN : S.

AMY GOODMAN : ...como el tipo de las bolsas, el tipo que va con las bolsas de dinero y logra derrocar a Mohammad Mosaddegh, el lder democrticamente elegido.

ERVAND ABRAHAMIAN : S. Pero en realidad, incluso acerca de eso, comnmente se piensa que fue despus del gobierno de Truman, con Eisenhower, cuando la maquinaria se puso en marcha para el golpe, que fue el gobierno de Eisenhower, con Kermit Roosevelt y Dulles, los que lo hicieron. Pero lo que estos documentos muestran, que es asombroso, es que antes de Eisenhower, bajo el gobierno de Truman, ya exista un "Estado en la sombra" (Deep State). Y el "Estado en la sombra" en la CIA eran exactamente Dulles y Kermit Roosevelt. Ellos estaban a cargo de la oficina sobre Irn de la CIA desde 1951. Mucho antes de Eisenhower. As que estaban presionando por una intervencin en Irn antes de que Eisenhower llegara a la presidencia. Y trabajaban muy de cerca con los britnicos previo al gobierno de Eisenhower.

AMY GOODMAN : Y en 1954, un ao despus, trataron de convencer a Kermit Roosevelt de hacer lo mismo en Guatemala. Roosevelt se neg, pero lo hicieron de todos modos y derrocaron el lder democrticamente electo de Guatemala, [Jacobo] rbenz.

ERVAND ABRAHAMIAN : S, s.

AMY GOODMAN : Y cuando escuchamos las discusiones actuales sobre la interferencia de Rusia en nuestras elecciones, creo que es muy importante que la gente entienda la historia de Estados Unidos.

ERVAND ABRAHAMIAN : As es.

AMY GOODMAN : Djeme hacerle una ltima pregunta sobre The New York Times, que el mes pasado dio el nombre del llamado "Prncipe Oscuro" que maneja las operaciones con Irn; sealando su postura de "ala dura". The New York Times revel que Michael DAndrea dirige actualmente las operaciones de la CIA en Irn. DAndrea haba supervisado la bsqueda de Osama bin Laden y la campaa de ataques con drones de EE.UU., que mat a miles de militantes islamistas y cientos de civiles. Qu piensa sobre esto y sobre el gran enfado del gobierno de Trump al saber que el rol de D'Andera haba sido revelado?

ERVAND ABRAHAMIAN : Realmente no conozco las polticas detrs de eso. Creo, repito, que estn muy confundidos sobre los pasos a tomar respecto a Irn -y esto es un reflejo de ello.

JUAN GONZLEZ: Me pregunto si en los documentos -nos quedan 30 segundos- usted pudo ver el nombre de Donald Wilhelm, que era el hombre de la CIA que fue a Irn despus del derrocamiento de Mosaddegh. Y que curiosamente era to del [actual] alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

ERVAND ABRAHAMIAN : S, y que escribi annimamente las memorias del Shah.

JUAN GONZLEZ: S.

ERVAND ABRAHAMIAN : Sera interesante saber algo ms sobre su historia familiar. No creo que haya muchas discusiones polticas entre las diferentes partes de la familia. Wilhelm era una especie de acadmico de la CIA .

AMY GOODMAN : Bueno, lo tenemos que dejar aqu. Ervand Abrahamian, muchas gracias por estar con nosotros; [Nuestro invitado es] profesor de historia jubilado de Baruch College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

Traducido por Rubn Gmez. Editado por Igor Moreno y Democracy Now! en Espaol.

Versin de rebelion.org editada por Silvia Arana.

Fuente: http://www.democracynow.org/2017/7/24/newly_declassified_documents_confirm_us_backed