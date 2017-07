China

Sun Zhengcai: caso verdadero o chivo expiatorio?

Segn la versin ofrecida por la agencia oficial Xinhua ms de una semana despus de producirse la noticia de su fulminante cese, el ex secretario del Partido Comunista de China en Chongqing, Sun Zhengcai, est sometido a una investigacin por serias infracciones a la disciplina que no detalla. La nota abunda en que el ya caso Sun Zhengcai responde a la exigencia de una autogobernacin estricta del Partido y a la premisa de que todos son iguales ante la ley de modo que nadie tiene el privilegio de no observarla, sin excepciones.

Lo llamativo del caso es su contexto. En tres aspectos. Primero, que el hecho se produzca a escasos meses del XIX Congreso del PCCh, previsto para otoo, en el cual debe procederse a un reajuste importante de los mximos rganos de direccin del Partido. Segundo, que Sun no es una figura menor: se trata de un firme candidato al Comit Permanente del Bur Poltico y sealado por muchos como probable sustituto del primer ministro Li Keqiang a partir de 2023. Exponente de la sexta generacin de dirigentes, Sun gozaba de prestigio por un talento reconocido a travs del ejercicio de numerosos cargos de mxima responsabilidad a edad temprana, incluyendo su condicin de miembro ms joven del actual Bur Poltico. El principal hndicap de su carrera poltica es la proximidad al ex primer ministro Wen Jiabao (as como a Jia Qinglin o Liu Qi) y la falta de afinidad con Xi Jinping, el actual secretario general del PCCh, aunque este alab en alguna ocasin su labor. Tercero, el sustituto de Sun es Chen Min`er, igualmente talentoso pero con el aadido de una virtud iluminadora, su afinidad con Xi.

Versiones no oficiales sugieren que la investigacin de Sun est relacionada con la comisin de errores polticos, en concreto, con su actitud ambigua a la hora de erradicar la influencia y los vestigios lase, sobre todo, los cargos sobrevivientes- del periodo de Bo Xilai en Chongqing. Recurdese que Bo fue objeto de un escandaloso caso previo al XVIII Congreso (noviembre de 2012). Esta laxitud de Sun afectara a figuras como He Ting, al frente de la polica, o al antiguo alcalde Huang Qifan. Otras fuentes van ms all y relacionan la investigacin con su esposa, Hu Ying, bien relacionada con las esposas de procesados como Su Rong o Ling Jihua con proyecciones en la banca Minsheng, aquejada de una gestin ms que dudosa.

Sea cual fuere la causa, la investigacin de Sun es una advertencia clara de Xi a sus rivales en vsperas del cnclave de otoo. Xi reclama manos libres para hacer y deshacer a su antojo y la defenestracin de Sun es el mensaje con el que aspira a neutralizar a sus oponentes, evocando la posibilidad de saltarse las reglas al uso en materia de sucesin en el seno del PCCh. No obstante, la destitucin pudiera abrir la caja de Pandora de la lucha de clanes si sus adversarios no se dejan intimidar, alentando las luchas internas.

El principal ariete de la estrategia de Xi es la comisin de disciplina y su titular y aliado, Wang Qishan. El mandato de Wang debe expirar este ao atendiendo a razones de edad y uno de los caballos de batalla del prximo congreso ser su continuidad o no. Est por ver igualmente cmo le pueden afectar a Wang y otros dirigentes las denuncias del magnate financiero fugitivo Guo Wengui, que asegura disponer de informacin comprometedora y que afectara de lleno al propio Wang por sus vnculos anteriores con el sector financiero (Wang fue viceprimer ministro en la etapa de Wen Jiabao) . Las normas relativas a la censura se estn intensificando hasta niveles nunca conocidos al igual que la persecucin de Guo en el exterior.

Xi y Wang se plantean el congreso de otoo como la oportunidad para consolidar posiciones de sus redes de fieles con la lealtad ideolgica y personal como fundamentos principales de la promocin pasando la meritocracia a segundo plano. Sobre esa base, en los ltimos aos, el tndem Xi-Wang ha avanzado posiciones muy amplias en los escalones del poder provincial y tambin en el central, desde los ministerios al aparato de seguridad y militar. Con tal nivel de poder acaparado podrn condicionar la sucesin en la prxima dcada y hasta imponer un inusual tercer mandato del propio Xi.

Paradjicamente, la esencia de la tan alabada propuesta de gobernanza de Xi Jinping es la habilitacin y sistematizacin de controles institucionales del poder, sometindolo a una jaula de regulaciones. La realidad es que su poder, en un contexto de alabanza creciente y chocante de sus habilidades de todo tipo, se afianza a medida que rasura los pocos controles que le quedan. Xi no se siente atado por criterios o preferencias anteriores e impone sus reglas.

Xulio Ros es director del Observatorio de la Poltica China



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.