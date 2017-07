Naciones Unidas preocupada por violencia e impunidad en Honduras

El Comit est compuesto por 18 expertos independientes que no son funcionarios de la ONU y cumplen su mandato a ttulo personal, sin depender de ningn Estado u organizacin.Las investigaciones deben hacerse con premura, imparcialidad y de forma exhaustiva, de manera a sancionar a los responsables y reparar a las vctimas, enfatizaron los expertos independientes.En sus conclusiones finales luego de examinar el informe oficial del Estado hondureo, el Comit tambin sugiri incrementar los programas de proteccin de nios y jvenes que se desvinculan de las bandas criminales o maras, as como a emprender programas de prevencin del reclutamiento.Por otra parte, en el segmento referido a los derechos reproductivos, el Comit urgi modificar la legislacin y permitir el acceso a un aborto legal y seguro, incluyendo en los casos en que la salud o la vida de la madre estn en riesgo, as como en casos de incesto y fetos inviables. Tambin lo inst a descriminalizar esa prctica.Esta modificacin ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y a asegurar que no recurran a abortos clandestinos que pongan en riesgo sus vidas, dice el documento.Sobre el mismo punto dijo que el Estado debe eliminar la prohibicin del uso de la pldora anticonceptiva de emergencia y mantener estadsticas precisas sobre el impacto de esas restricciones.Hay que recordar que en marzo pasado, en el marco del 34 perodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos varios pases, entre ellos Honduras, recibieron las evaluaciones sobre su cumplimiento de las garantas bsicas.Un informe presentado por la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, expresa profunda preocupacin por la situacin del pas centroamericano. La situacin de derechos humanos en Honduras es causa de profunda preocupacin. Los niveles generales de violencia e inseguridad continan siendo alarmantes, expresaba.Gilmore aadi que en el pas necesita con urgencia adoptar respuestas de seguridad y justicia, especialmente contra el crimen organizado, que tengan impacto y que cumplan con los derechos humanos.Tambin inform que su oficina ha desaconsejado al Gobierno de Honduras la expansin del papel de las Fuerzas Armadas para que asuma labores de seguridad civil, ante los elevados niveles de violencia e inseguridad en el pas.La alta comisionada adjunta tambin se haba pronunciado entonces contra de la amplia definicin de terrorismo que contiene una ley recientemente aprobada para reforzar la seguridad en el pas.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.