Facebook tiene dos tipos de trabajadores: unos que son muy ricos y otros que son muy pobres

El diario/The Guardian

- Los trabajadores que no estn en la nmina directa de la empresa Zuckerberg cobran muchsimo menos y no pueden disfrutar de algunas instalaciones

- Una pareja que trabaja en las cafeteras de la red social no llega a fin de mes ni de lejos. Tienen tres hijos, viven en la cochera de los padres de l y piden prestado para poder ir al dentista

Las familias que dependen de los sueldos de las cafeteras de Facebook no llegan a fin de mes

Gracias a los viajes que Mark Zuckerberg est realizando a los largo de EEUU para cumplir su "desafo personal" de 2017 de "impregnarse de los desafos y esperanzas de la gente" lo hemos podido ver conduciendo un tractor, teniendo un encuentro con personas que se recuperan de su adiccin a la herona, ponindose un casco de trabajo y hablando en contra de inmensa desigualdad econmica (algo que su fortuna valorada en 68.500 millones de dlares claramente representa).

Pero para Nicole, una de las trabajadoras de una cafetera de Facebook, todo esto ha planteado una pregunta muy importante: "Va a venir aqu?"

"Aqu" es solo a unas pocas millas del complejo de cinco casas de que Zuckerberg posee en Palo Alto y a unas cuantas manzanas del deslumbrante cuartel general de Facebook en Menlo Park. Aqu, en una calle tranquila de modestas casas prefabricadas, Nicole y su marido Vctor (que trabaja tambin en la cafetera), viven en un garaje con sus hijos, que tienen nueve, ocho y cuatro aos.

"No se tiene que recorrer el mundo", comenta Nicole. "Debera saber lo que est ocurriendo en su propia ciudad".

Esta familia de cinco miembros ha vivido en este exiguo espacio al lado de la casa de los padres de Vctor durante tres aos. Tres camas se agrupan en la pared de atrs, mientras que un silln y una mesa de caf al frente del espacio hacen las veces de sala de estar. La ropa est perfectamente colgada de las vas de la puerta de la cochera. La familia va a la casa de al lado a utilizar los baos y la cocina. "No es fcil", reconoce Vctor. "Sobre todo cuando llueve".

"Nuestra hija nos pregunta constantemente cundo va a tener una habitacin propia y nosotros no sabemos qu decirle", aade Nicole.

El viernes, la pareja estaba entre los alrededor de 500 trabajadores de Facebook que eligieron unirse a un sindicato, Unite Here Local 19. Son el ltimo grupo de trabajadores perteneciente al sector tecnolgico que busca sindicarse con la esperanza de lograr una mejor calidad de vida.

Ni Facebook ni el contratista de servicios alimentarios, Flagship Facility Sevices, se opusieron a la campaa sindical.

Ni ingenieros ni camareros llegan a fin de mes

Trabajar en la cafetera de Facebook es envidiable por muchas razones. Nicole gana 19,85 dlares (unos 17 euros) la hora como lder de turno, mientras que Vctor gana 17,85 dlares (15,30 euros). Ambos muy por encima del mnimo de 15 dlares por hora (casi 13 euros) que estableci Facebook en 2015. Sin embargo, no es de extraar que la familia tenga que estar luchando por salir adelante en una regin en la que los ingenieros de software ( que ganan cuatro veces ms) se quejan por no llegar a fin de mes.

Ganan demasiado como para obtener las ayudas mdicas del Estado, pero poco como para poder permitirse el seguro mdico que ofrece su empresa. Por lo general, es una lucha conseguir suficiente dinero para cosas bsicas como comida y ropa para sus hijos. Hace poco, Vctor ha tenido que pedir prestado a su madre para poder celebrar el cumpleaos de una de sus hijas y, a un amigo, para pagar una cita con el dentista.

"Hace un tiempo, el salario no hubiera estado nada mal", comenta Vctor, "pero a causa de la ola Facebook, ahora todo es mucho ms caro. A veces, tengo que pedir anticipos porque lo que ganamos no es suficiente".

A veces, todos estos obstculos hacen que la pareja sienta nostalgia por los das anteriores a la llegada de Facebook a Menlo Park. Cuando Vctor era un cro, su padre pudo comprar una pequea casa en Menlo Park con un sueldo de jardinero. Al comenzar su relacin, la pareja ganaba unos 12 dlares la hora como encargados en el Chipotle y podan pagarse su propio apartamento.

"Me senta ms segura en mi otro trabajo. No tenas gente mirndote por encima del hombro", dice Nicole. Ahora trabaja en cafetera que tienen nombres como "pico" o "Vive tu sueo". La brecha entre las dos clases de trabajadores que tiene Facebook no podra ser mayor. "Nos miran como si fusemos de una clase inferior, como si no importsemos", asegura Nicole sobre los empleados de Facebook. "Nosotros no estamos haciendo realidad ninguno de nuestros sueos. Son los que trabajan en empresas tecnolgicas los que los estn viviendo. Los sueos son para ellos", lamenta.

Las pequeas afrentas son numerosas. Al final de cada turno, Nicole ve un montn de comida en el cubo de reciclado, pero a los trabajadores no se les permite llevrsela a casa. Los trabajadores de las cafeteras solo pueden entrar en los centros mdicos de Facebook si han sido seleccionados para un examen toxicolgico previo y obligatorio. Hace poco Facebook celebr su da de "Trae a tu hijo al trabajo", pero los hijos de los empleados de la cafetera no estaban incluidos.

Una portavoz de Facebook asegura que ninguno de los trabajadores que no estn directamente contratados por la empresa tiene acceso a instalaciones como clnicas, gimnasios o a celebraciones como la de llevar a sus hijos al trabajo. Dice, adems, que esas polticas son asunto de la empresa contratista y de sus trabajadores.

"Queremos proporcionar un entorno de trabajo seguro y justo para todas aquellas personas que ayudan a Facebook a hacer que el mundo est ms unido, incluyendo a las empresas contratistas", asegur la portavoz de la red social en un comunicado.

Un portavoz de Flagship dijo que "confan en tener una relacin positiva y productiva con el sindicado". La compaa ha rechazado hacer comentarios sobre sus polticas para los trabajadores para en el campus de Facebook.

"La gente piensa, oh, trabajas para Facebook, te va de maravilla", dice Vctor. "Se supone que tengo que ser la persona fuerte de la familia, que tengo que tengo que hacer lo posible por cumplir con las promesas que hago a mis hijos, que tengo que comprar ropa y comida... los dos estamos trabajando y nos cuesta proporcionarles esto".

"Nuestra motivacin no es atacar a ninguna de las empresas", asegura Nicole. "Nuestra motivacin son nuestras familias. Por qu tenemos que vivir as cuando nuestra compaa tiene los recursos para hacer que las cosas vayan mejor?". "No estamos pidiendo millones de dlares", dice el padre. "Solo no tener miedo si tengo que ir al mdico. Esa es la razn por la que los trabajadores nos estamos uniendo", concluye.

Traducido por Cristina Armunia Berges.

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/Facebook-tipos-trabajadores-ricos-pobres_0_668433721.html