El centrismo, las transformaciones econmicas en Cuba y la miseria de los intelectuales de izquierda

Con el pensamiento en Ana Beln Montes, porque tu lucha es nuestra lucha, porque tu resistencia es tambin el estmulo a nuestro quehacer, que lleguen a ti estas palabras y hasta la victoria siempre compaera!.





Para Humberto Prez Gonzlez que, como vocero integrante y confeso de esa nueva pequea burguesa que surge en Cuba, hace gala del comportamiento que Lenin apreciaba en esa clase social cuando afirmaba que caminaba hacia adelante pero mirando hacia atrs.





La burocracia [en los pases socialistas] acabar transformndose en propietaria, porque el privilegio slo tiene la mitad del valor si no puede ser transmitido por herencia a los descendientes, y porque es insuficiente ser director de un consorcio si no se es accionista. Leon Trotski. 1936





No slo no soy moderado sino que tratar de no serlo nunca, y cuando reconozca en m que la llama sagrada ha dejado lugar a una tmida lucecita votiva, lo menos que pudiera hacer es ponerme a vomitar sobre mi propia mierda Carta de Ernesto Guevara a su madre. Mxico, 15 de julio de 1956.





En los distintos sitios web vinculados con Cuba (Cubadebate, La Pupila Insomne, Segunda Cita, On Cuba, Cuba Posible, pero tambin en Granma, rgano oficial de su partido comunista) se desarrolla una intensa lucha ideolgica en torno a las transformaciones econmicas que sta lleva a cabo tratando de interpretar no tanto la trayectoria futura (que todos ya conocemos hacia dnde va) como la influencia en la orientacin detallstica de las mismas.

Por el momento no se mencionan nombres ni de un bando ni de otro, no se acusa a nadie, ni se trata de responsabilizar a alguien, una muestra del relativo equilibrio y del delicado momento en que se encuentran las hostilidades, que acabarn sin duda rompindose, porque nunca el equilibrio es absoluto, ste jams es esttico, el equilibrio siempre es equilibrio en movimiento. Por tanto, en los tiempos futuros veremos una encarnizada batalla entre las fuerzas en pugna, hoy comedidas y calculadoras, aunque no necesariamente antagnicas en sus objetivos finales, como ya se vio en la ex Unin Sovitica, y que seguramente coincidir en el tiempo con la exactitud de un reloj, con la salida de escena de la octogenaria y nonagenaria generacin que hizo la Revolucin; por consiguiente, cuestin de escasos aos, mientras seguiremos viendo a las fuerzas contendientes cavando trincheras, acaparando pertrechos, captando aclitos y alistando sus tropas en el campo de batalla para cuando llegue la ofensiva final1.

El artculo que comentaremos (Contra "el centrismo" o contra una posicin de izquierda militante pero realista y dialctica?2) es una de las muestras de esos movimientos tctico-estratgicos y una de las ltimas guindas de este frreo enfrentamiento, por el momento dialctico. La publicacin en cuestin es firmada por el ex ministro cubano de lo que hoy es Economa y Planificacin, Sr. Humberto Prez Gonzlez, en el Blog Segunda Cita propiedad del cantautor cubano y no de los fundadores de la Nueva Trova en la Isla, Silvio Rodrguez.

Tanto el sitio escogido para su publicacin como el contenido vertido por Prez Gonzlez en el texto de opinin, aparecido en dicha pgina, no dejan neutralidad valorativa alguna; el Blog del cantante antillano tiene una feligresa forista fija, fiel, que le hace la pelota a su editor y donde el que quiera hacerse asiduo del mismo se le pide hasta la identificacin personal, algo que lo hace endogmico; si a ello unimos que los post de opinin aparecidos en dicho Blog muestran una diversidad poltico-ideolgica diversa (aunque, de muy leves matices), y su fundador dej una frase lapidaria y para la posteridad (Los ricos no tienen que dejar de serlo, slo pensar un poco en los que no tienen su suerte. Perdn por la utopa, pero cualquier otro camino me parece injusto e infinitamente ms doloroso3) en una entrevista realizada por medio de correo electrnico (por ste motivo, pensada y meditada) para el diario socialdemcrata y de centro izquierda mexicano La Jornada, no hay dudas de ningn tipo de por qu el Sr. Humberto Prez decidi escoger el Blog Segunda Cita, tambin acrnimo de un disco de la autora de su dueo, para publicar su opinin sobre uno de los candentes temas de las transformaciones econmicas en desarrollo en la Isla, a saber la no muy disimulada (aunque trate de camuflarse con una retrica de izquierda, marxista, socialista y comunista) introduccin de mtodos, formas de gestin, categoras y figuras econmicas propias del capitalismo ninguna de las cuales tiene nada que ver con la edificacin, ni tan slo la innovacin, de un sistema alternativo que saque al hombre de la prehistoria y que impida que unos ciudadanos se apropien del excedente producido por los dems. Esa es la verdadera cuestin que, por mucha palabrera, verbosidad y corrupcin del lenguaje con que trata de envolverse es lo que se ve por todas partes.

El artculo de Gonzlez comienza con un tamao de oxmoron que, por el mtodo argumentativo empleado, enunciar siempre positivamente lo que intenta negar como excepcin, dejara boquiabierto en pleno siglo XXI al creador del mismo, el filsofo ingls John Locke4. Dice Humberto Prez Cierto es que el Capitalismo como sistema econmico social es un sistema de explotacin despiadado Pero de esto a concluir que al Capitalismo hay que echarlo por la borda como un todo nico e indistinto, despreciando todo lo positivo que ha creado y desarrollado a lo largo de la historia sobre todo en la esfera de la economa, hay un gran trecho5; quien conozca algo la obra del padre del liberalismo clsico convendr conmigo que el razonamiento embaucador, embustero y estafador al servicio de la burguesa de su poca era ms sutil, ingenioso e inteligente que el empleado por el economista cubano para defender los mismos intereses de esa clase social naciente en la Cuba de hoy.

Aunque queda claro en su retrica el tratar de complementar la primera parte de su planteamiento con la otra que tiene un significado totalmente opuesto y contradictorio, hay que decirle al economista cubano, recordando al extinto Jos Luis Sampedro que no es que el capitalismo sea malo, es que est agotado y que salvo por la tcnica estamos en la barbarie6, aunque ni eso!, si somos consecuentes marxistas hay que considerar que la tentativa de mantener la produccin capitalista, identificada solo con la tcnica, y no cambiar ms que la distribucin y la circulacin es pura falacia. De la misma manera, no es posible una abolicin de la produccin de plusvala sin la abolicin de la produccin de valor. Esto exp1ica tambin por qu los marxistas de todas las tendencias han llegado tan rara vez a esta conclusin terica: estaban casi siempre empeados en ver ya en acto la abolicin de la produccin de plusvala en algn lugar del mundo, pero evidentemente sin poder afirmar que en el pas en cuestin ya no exista el valor, con lo cual no se si como medida transformadora vale la pena dicha abolicin.

Ms adelante, Prez Gonzlez acude a Lenin, el ms grande lder poltico y revolucionario que ha conocido la historia de la humanidad junto a Trotsky (cuyo asesino jadeante y confeso se pase por las calles de La Habana, acogido y protegido por los fundadores histricos de la Revolucin Cubana, alguno de los cuales ya han muerto sin siquiera disculparse por ello), para defender la introduccin del taylorismo en Rusia como forma de organizacin (y extenuacin de los trabajadores en el trabajo en cadena, no lo olvide el Sr. Prez Gonzlez) de las plantas productivas tambin en las empresas socialistas. Me imagino que ya hoy el Sr. Prez agotado el fordismo como paradigma tecnolgico se auxilie en el toyotismo y desestime las recomendaciones de Lenin sobre la frmula que Henry Ford encontr ms efectiva para organizar la produccin, de forma tal que le permitiera extraer una mayor cuota de plusvala en las condiciones de un mercado en expansin, escenario abierto tras la enorme destruccin de fuerza de productivas y la ofrenda al capital de 60 millones de muertos tras concluir la segunda guerra mundial; aunque tampoco imagino que el Sr. Prez, tan hbil en recoger todas las buenas nuevas del capitalismo para edificar el socialismo acuda al esquema de produccin flexible, posfordista, que en respuesta a un mercado deprimido se atribuye su innovacin a la firma japonesa Toyota el carcter de pionera, puesto que hoy en da ni fordismo ni toyotismo tienen cabida, ya que la especulacin tiende a convertirse en la relacin econmica dominante del proceso de valorizacin del capital financiero, la forma preponderante de realizacin de la reproduccin ampliada del capital transnacional, en esa lnea si nos atenemos a las consejos del Sr. Humberto Prez tan ducho en llevar para Cuba los ltimos logros del capitalismo tendremos dentro de poco una Bolsa de Valores en La Habana, algo que no es de extraar si tomamos en cuenta que la China comunista, como los cubanos la consideran (para nosotros la segunda potencia capitalista ms importante del mundo), tiene uno de los ms importantes y decisorios centros financieros del mundo en su bolsa de Shangai.

Todas las citas aisladas que toma Humberto Prez de la obra de Lenin se refieren al terrible perodo que sigui al triunfo de la revolucin (agresin extranjera y aplicacin forzosa de la Nueva poltica Econmica) cuando tampoco haba muchas opciones, Por qu no toma esta otra cita, tambin de Lenin, para afirmar lo contrario, en la fuerza de la costumbre, en la fuerza de la pequea produccin. Porque, desgraciadamente, queda todava en el mundo mucha, muchsima pequea produccin, y la pequea produccin engendra capitalismo y burguesa constantemente, cada da, cada hora, espontneamente y en masa?. No es decente tomar frases de Lenin sin conexin alguna para afirmar que uno de los ms grandes pensadores anticapitalistas que jams haya existido, tambin sirve de referente como una de las fuentes tericas de extraccin de aspectos del capitalismo para construir el socialismo.

No se da cuenta el Sr. Humberto Prez que en la bsqueda de los avances del capitalismo en la esfera de la organizacin econmica que deban ser tenidos en cuenta en la construccin del socialismo hay algo muy iluso, algo que no entiende el drama de quien llega tarde a un modelo enfermo, caduco y que esta de salida? usted no sabe que el capitalismo, con toda su economa de mercado y sus valores egostas e insostenibles es una civilizacin en quiebra? o hay que personrselo y considerrselo un simple lapsus, al no haber vivido las penurias del capitalismo ni sentido las estrecheces del socialismo dada su condicin de burcrata integrante de la ms alta nomenklatura del estado cubano?.

En cuanto a la historia de la Unin Sovitica (en la que Cuba se fij mucho) no hay que idolatrarla tanto, la nica posibilidad de participar en la modernidad en una posicin no completamente subordinada era una autarqua forzada: un espacio protegido de toda competencia exterior deba permitir el desarrollo de un capitalismo local. Eso fue, en efecto, lo que ocurri en Rusia, en China y en muchos pases de la periferia del sistema-mundo capitalista. La construccin del socialismo en Rusia no era ni una tentativa, que finalmente habra fracasado, de construir una sociedad emancipada (como afirmaban sus partidarios), ni la loca ambicin de realizar una utopa ideolgica (como queran creer sus crticos burgueses), ni tampoco una revolucin traicionada por la nueva burocracia parasitaria (como proclamaban sus crticos de izquierdas). Era sobre todo una modernizacin tarda Sr Gonzlez en un pas atrasado.

La mercanca, el dinero, el valor y el trabajo abstracto no solo no se abolieron en la Rusia socialista, sino que se trat de desarrollarlos hasta los niveles occidentales suspendiendo el libre mercado. La economa mercantil no fue superada, sino que tena que ser dirigida por la poltica. En Rusia se repiti una especie de acumulacin primitiva que implicaba la transformacin forzosa de decenas de millones de campesinos en trabajadores de fbrica y la difusin de una mentalidad adaptada al trabajo abstracto.

Al principio los xitos fueron notables y, en poco tiempo, la Unin Sovitica se convirti en la segunda potencia industrial del mundo. Las democracias occidentales se declaraban horrorizadas por los mtodos con los que se haba alcanzado ese resultado. En realidad, no deberan haber visto en ellos ms que un resumen concentrado de los horrores de su propio pasado. La atrasada Rusia haba repetido en algunos aos lo que en el Oeste haba llevado siglos. En efecto, el establecimiento de la libre economa de mercado se haba llevado a cabo tambin en Occidente mediante el terrorismo de Estado, los trabajos forzados, el militarismo, la destruccin de las tradiciones, la condena de los campesinos al hambre y la supresin de las libertades individuales. El Occidente llamado libre hubiera debido reconocer en los comunistas pases del Este el reflejo de sus propios orgenes, aunque ni de un lado ni del otro se quera admitir este hecho.

Cuanto ms avanzada estaba la evolucin del mercado mundial y ms atrasados estaban los pases en cuestin conforme a los criterios capitalistas, ms violentos, e incluso delirantes, eran los mtodos empleados. La ideologa socialista no era ms que una justificacin paradjica para introducir ms rpidamente las categoras capitalistas en pases en los que stas estaban en gran medida ausentes. En lugar de emancipar al proletariado, primero fue preciso crearlo de la nada.

El socialismo real, el que realmente ha existido en todas partes, es preciso recalcarlo jams fue ni ha sido una alternativa a la sociedad mercantil, sino una rama muerta de esa misma sociedad, una nota a pie de pgina de su historia. Por esta razn, no poda superar su contradiccin de fondo: aspiraba a regular de manera consciente el automovimiento del valor y del dinero, que es ciego por naturaleza. Se trataba pues de una sociedad basada en la mercanca y el valor que al mismo tiempo haba abolido la competencia, que en una sociedad mercantil adapta la produccin a las necesidades sociales. Esta fue, en ltima instancia, la causa de todas las insuficiencias de la economa sovitica y de todas aquellas que se han esforzado en construir el socialismo: una produccin que no tena en cuenta ni la calidad ni las necesidades, una gran dificultad para enviar los recursos all donde resultaban tiles, un bajo rendimiento del trabajo, etc. Finalmente, la revolucin microinformtica y la financiarizacin en Occidente a partir de los aos setenta hicieron su trabajo, haciendo insuperable el abismo entre el Este y el Oeste, y el llamado campo socialista colaps, pero a diferencia de lo que pensaban los vencedores, el hundimiento de los pases del Este no signific la victoria definitiva del capitalismo occidental. Constituye ms bien lo contrario, una nueva etapa en la crisis mundial de la sociedad mercantil. Se ha roto otro eslabn ms de la cadena7.

Todo este atropellado recorrido histrico es para darle un consejo Sr. Prez: en los aos que le quedan mejor ocpese de razonar en cmo crear una alternativa al capitalismo antes de seguir hurgando en qu cosas del mismo es factible llevarle a un pueblo como el cubano, cuya resistencia ha sido tan estimulante para todos nosotros y el mundo y que, por consiguiente, merece algo mejor. Suplantar la magia de la planificacin por la magia del mercado, o como deca el compaero Fernando Martnez Heredia, el socialismo economicista no podr darle una salida socialista y eficaz a la situacin actual8, por cuanto que el mercado en lneas generales (y esto debiera quedar claro para todos los cubanos) no resultar un instrumento de bienestar econmico ms eficaz para Cuba de lo que ha sido la planificacin, puesto que las principales dificultades econmicas de la mayor Isla caribea han provenido, an provienen y previsiblemente an provendrn, no de sus mecanismos econmicos internos, sino de su posicin estructural en la economa capitalista mundial, como parte integrante de su vasta y extensa rea perifrica, y esa ubicacin ocupando los peldaos ms bajos en la produccin de valor en la nica divisin internacional del trabajo que existe, la capitalista, lamento decirle que no va a cambiar mucho.

No contento con llevar los aspectos positivos del capitalismo para Cuba, el Sr. Humberto Prez, seala los pases y regiones en los cuales Cuba debe fijarse como modelo a imitar, y as enuncia los pases nrdicos: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, aunque no tiene la ms mnima vergenza de considerar la experiencia incluso de pases imperialistas con una propiedad pblica significativa9 (sic! pases imperialistas). No sabe el Sr. Prez que la cuestin del capitalismo no es slo un asunto relacionado con la propiedad. De hecho, advertimos que cada vez existen ms sujetos de mercado que renen en s mismos las categoras lgicas del propietario de los medios de produccin y del asalariado: en el marco del enorme aumento del nmero de los trabajadores autnomos (Trabajadores por Cuenta Propia en Cuba), que en ciertos pases ya son ms numerosos que los asalariados, esta figura del autoexplotado ha conocido una gran difusin. Entre los asalariados que siguen en su sitio, muchos defienden efectivamente sus intereses matndose a trabajar para mantener la competitividad de la empresa donde tienen su puesto. La autogestin obrera ha encontrado finalmente su cruel parodia en la idea de una democracia de los accionistas, es decir, de un universo de asalariados que, remunerados con acciones, se convertiran colectivamente en propietarios de sus empresas, haciendo realidad la asociacin perfectamente lograda entre el capital y el trabajo. Uno se puede imaginar, al menos en el plano lgico, una sociedad capitalista en la que la propiedad de los medios de produccin estuviese distribuida entre todos los sujetos en lugar de estar concentrada en unas pocas manos. El fundamento de esta sociedad es la relacin de apropiacin privada, no el nmero de propietarios. La democracia de los accionistas no existir jams, pero su sola posibilidad demuestra que el conflicto entre trabajo y capital no constituye el corazn de la sociedad capitalista.

Pero veamos los pases del norte de Europa y sobre todo aquellos de los que se hablan maravillas de lo bien que lo hacen con sus respectivos Estados del Bienestar, miremos ms a fondo esos supuestos parasos nrdicos del bien hacer que nos propone el Sr ex ministro de Economa y comunista cubano Humberto Prez. En primer lugar, veremos que son enormemente energvoros (cosa que Cuba no tiene mucho); en segundo lugar, la inmensa mayor parte de sus ingresos provienen de actividades que poco tienen que ver con el consumo energtico y s mucho que ver, quiz con el hecho de que obtienen buena parte de sus ingresos de expoliar con transnacionales (las mismas con que suea Prez Gonzlez) al resto del mundo, al que expolian financieramente porque son pases enormemente capitalistas. En el caso de Noruega, si en energas renovables tienen un gran aporte, se lo deben ms a la naturaleza que a la tecnologa, pues su privilegiada situacin hidroelctrica, de la que obtienen prcticamente toda su electricidad, no es sencillamente extrapolable al resto de los pases del mundo, y por supuesto tampoco a Cuba. Por favor, Sr Prez, no busque usted otras vas de escape que tambin son caminos muertos.

A fines del siglo XVIII e inicios del XIX Don Francisco de Arango y Parreo, la mentalidad burguesa ms grande que ha dado la Isla de Cuba y acaso la pennsula Ibrica en todos los tiempos, porque en aquel entonces no exista an Cuba como nacin, se dio a la tarea de recorrer el mundo y llevar para la mayor isla de las Antillas (que era una parte ms de su Espaa) los principales avances que se haban obtenido en el campo de las ciencias, la Fsica, la Qumica, la Botnica, etc., etc., (lo mismo que quiere hacer ahora el Sr. Prez Gonzlez, pero con los supuestos avances del capitalismo). En su empeo, ste pionero tambin llevo a Cuba una Escuela de Economa Poltica que, sin embargo, desapareci tan rpido como casi recin fundada, porque los azucareros cubanos (el mismo Arango, propietario del Ingenio azucarero ms grande del mundo en su poca, La Ninfa, donde su imperturbable frialdad de hombre econmico le llev a realizar el corte de la caa casi exclusivamente con mujeres esclavas) necesitaban como propietarios de esclavos, el medio de produccin fundamental por excelencia, una especial economa poltica burguesa-esclavista que jams se escribiaunque a la larga [les fue til], incapacitados por sus contradicciones de construir un cuerpo de doctrinas positivas, solo pudieron fijar las normas negativas. La sacarocracia supo, concretamente lo que no quera saber10. Espero que el Sr. Humberto Prez, que est lejos de poseer la genialidad sin paralelo que en su poca tuvo Arango, no tenga que llegar a experimentar las categoras econmicas del capitalismo en Cuba para darse cuenta que, como deca el Che, se puede llegar a un callejn sin salida persiguiendo la quimera de realizar el socialismo con la ayuda de las armas melladas que nos legara el capitalismo (la mercanca como clula econmica, la rentabilidad, el inters material individual como palanca, etctera)11, porque la cuestin no es la tcnica ni el mtodo de gestin, sino las relaciones econmicas de produccin de que se trate; le recuerdo al Sr. Prez que los herederos de Francisco de Arango y Parreo en la dcada de 1860 ya no solo no tenan ctedra de Economa Poltica, sino que de tantos inventos que quisieron llevar a Cuba terminaron recomendando vender la caa en trozos!, porque ni siquiera hecha guarapo que es el jugo de la caa (ya que ste al momento de extrado comienza a sufrir una rapidsima alteracin qumica y pierde su contenido de sacarosa) era factible venderla, y todo porque eran esclavistas que queran traer los adelantos del capitalismo que no le valan para nada, puesto que eran irreconciliablemente incompatibles entre s, igual que el capitalismo y el socialismo Sr. Prez. Lea la historia que le puede ser til porque, s no quiere meter el capitalismo en Cuba utilizando subterfugios como los que plantea en su artculo y de verdad quiere construir el socialismo, en el rgimen capitalista no va a encontrar ABSOLUTAMENTE nada para ello.

Finalmente llega usted al Che Guevara, el paradigma de los anticapitalistas y antisistemas del mundo, buscando algo que pueda legitimar ante el pueblo cubano sus ideas de llevar lo mejor del capitalismo a Cuba, pero no lo ha encontrado , ha mentido como un bellaco porque a pesar de haber ofrendado su vida peleando en otras tierras que reclamaban el concurso de sus modestos esfuerzos, tan slo a los 39 aos de edad!, por tanto, con toda otra ms que media vida por delante, para madurar an ms su pensamiento y accin, el Che Guevara con lo que hizo y dej escrito es el arquetipo y ejemplo del anticapitalista por antonomasia. o no le basta a usted el slo hecho de haber manifestado que toda nuestra accin es un grito de guerra contra el capitalismo 12 ?

Sin embargo, usted ha tenido suerte Sr. Humberto Prez Gonzlez, porque si el Che estuviera vivo y llega a conocer el objetivo con que usted lo utiliza en el artculo de marra, no creo que le hubiese cortado la cabeza por difamar y decir cosas que l no dijo, porque el Che era ante todo una persona profundamente humana que lo movan grandes sentimientos de amor, pero y permtaseme parafrasearlo, lo menos que hubiese podido hacer al enterarse de su fulgurante y luminoso escrito es comenzar a vomitarse sobre la pestilente y hedionda mierda 13 que exhala del mismo , y con l toda esa produccin terica del conjunto de la izquierda militante pero realista y dialctica que vos, con la anuencia del Blog de Silvio Rodrguez, la procapitalista y restauradora web Cuba Posible y alguna otra ms, dice representar.

Notas:

1. La frase de Pedro Monreal en su Blog de reciente creacin a uno de los que al parecer milita en el bando opuesto (Elier Ramrez Caedo) lo dice todo de por dnde van y hacia dnde se dirige la srdida lucha Estoy seguro de que entiende que este debate apenas est comenzando. Mucho deseara que el debate se conduzca de manera constructiva. Tarjeta roja para el centro? Comentando un texto de Elier Ramrez Caedo.https://elestadocomotal.com/2017/07/21/tarjeta-roja-para-el-centro comentando-un-texto-de-elier-ramirez-canedo/ aunque tambin en https://elestadocomotal.com/2017/07/20/debates-en-cuba-ideologia-sin-proteinas/

2. Prez Gonzlez, Humberto. Contra "el centrismo" o contra una posicin de izquierda militante pero realista y dialctica?. Blog Segunda Cita, 11 de julio 2017. http://segundacita.blogspot.com.es/2017/07/contra-el-centrismo-o-contra-una.html

3. Soar con imposibles es posible; ignoro si aferrarse tenga sentido. Entrevista concedida por Silvio Rodrguez a La Jornada previo a la presentacin de su Gira Interminable en Mxico. 1 de marzo de 2014. http://www.jornada.unam.mx/2014/03/01/espectaculos/a07n1esp

4. Locke comienza siempre con una premisa mayor extremadamente honesta, aceptable por todos que, sin embargo, terminar por negar durante el curso de su estrategia retrica. Como parte de su tctica, Locke introduce sutilmente su premisa menor, que invierte la posible conclusin que se hubiera inferido de la premisa mayor.

5. Ibdem. http://segundacita.blogspot.com.es/2017/07/contra-el-centrismo-o-contra-una.html

6. Jos Luis Sampedro Discurso de investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla abril de 2009. http://www.publico.es/actualidad/sampedro-no-capitalismo-sea-malo.html

7. Fue el profesor norteamericano Immanuel Wallerstein (que sepamos jams publicado en una imprenta cubana, pese a haberse publicado ms de un billn de libros desde el triunfo de la revolucin en 1959) el primero en afirmar en la dcada de 1970 que en realidad NO exista ni ha existido nunca un sistema socialista mundial, a lo sumo podamos hablar de un sistema sociopoltico distinto. Un resumen de cuya posicin puede verse en Mitos del sistema-mundo capitalista/moderno punto 2. Existi (en su momento se dijo existe) un sistema socialista mundial, distinto, contrapuesto y alternativa al capitalismo.

8. Martnez Heredia, Fernando. Artculo citado. Rebelin 3 abril 2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=182853&titular=%93ning%FAn-lenguaje-es-inocente.-el-inocente-es-uno-si-se-lo-cree%94-

9. 4. Ibdem. http://segundacita.blogspot.com.es/2017/07/contra-el-centrismo-o-contra-una.html

10. Manuel Moreno Fraginals. El Ingenio T. I pg 153-154. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana 2014. El Ingenio fue alabado por el Che Guevara quien al terminar de leerlo expres que no recordaba haber ledo un libro latinoamericano en el cual se conjugara el riguroso mtodo marxista de anlisis, la escrupulosidad histrica y el apasionamiento, que lo torna apasionante. Lo que no pudo adivinar Che fue que este elemento concluy su vida como un degenerado intelectual, que termin afirmando aberraciones histricas como que uno de los axiomas inviolables de Estados Unidos ha de ser su concepto de Amrica para los americanos que no necesariamente ha de ser interpretado como Amrica para los norteamericanos. Hay que ser muy canalla para afirmar eso.

11. Ernesto Che Guevara. El socialismo y el hombre en Cuba. 1965. https://www.marxists.org/espanol/guevara/65-socyh.htm subrayado nuestro.

12. Ernesto Che Guevara. Mensaje a los pueblos del mundo a travs de la Tricontinental

13. La frase del Che Guevara es la que aparece encabezando el presente escrito.



