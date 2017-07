Un catedrtico de derecho desmonta la sentencia contra los activistas de Gdeim Izik

En primer lugar, conviene explicar las razones por las que, despus de cuatro aos desde que dictara sentencia el Tribunal Militar, se ha reproducido este procedimiento ante un tribunal civil. Como es sabido, el Tribunal Militar de Rabat dict en 2013 una sentencia contra 24 activistas de derechos humanos saharauis con condenas muy duras, que iban desde los 20 aos de prisin a la cadena perpetua.La razn por la que el Tribunal de Casacin marroqu anul esta sentencia tras 4 aos en los que no se tuvo noticias de este tribunal (el recurso fue presentado por la defensa saharaui inmediatamente despus de que se dictara la sentencia), se encuentra en la decisin del Comit contra la Tortura de diciembre de 2016, que conden a Marruecos por torturas contra Naama Asfari, persona a la que el tribunal considera lder de estos 24 activistas de derechos humanos. A travs de esta sentencia del Tribunal de Casacin de Marruecos decidi iniciar nuevamente un procedimiento ante un tribunal civil con el objeto de demostrar que en este pas no se tortura.La sentencia del Tribunal de Casacin estableci que no existan pruebas, que no existan vnculos entre las personas procesadas y las personas que fallecieron, de las que ni siquiera exista autopsia. No es cierto, como ha dicho la prensa marroqu durante los 7 largos meses de vista oral, que la sentencia del Tribunal de Casacin anulara la del Tribunal Militar porque ste no tena competencia. Es cierto que la Constitucin marroqu de 2011 estableca que la jurisdiccin militar no tena competencia para procesar a civiles, pero en el momento en que se celebr el juicio no haba una ley de desarrollo de esta norma. La decisin del Tribunal de Casacin nada tiene que ver con la condicin militar del tribunal. El objeto de este procedimiento ha sido maquillar con un proceso ante un tribunal civil lo que haba quedado en evidencia que haba sido un juicio irregular, y tratar de desacreditar al Comit contra la Tortura.Este procedimiento incurre en los mismos defectos que el celebrado ante la jurisdiccin militar: ausencia de pruebas que vinculen a acusados y a vctimas, falsificacin de documentos, pruebas obtenidas bajo tortura En especial, cabe recordar que la nica prueba en la que se basa la condena es la declaraciones de los propios acusados segn las cuales, el mismo da en que se produjo el levantamiento violento del campamento Gdim Izik, es decir, el da 8 de noviembre de 2010, todos ellos haban recibido instrucciones de Naama Asfari para asesinar a cuantos policas y militares marroques pudieran. La realidad es que Naama Asfari haba sido detenido en su domicilio en El Ain la vspera, el 7 de noviembre, como qued probado primero ante el Tribunal Militar y luego ante el Tribunal Civil. A partir de este punto es obvio que todas las pruebas de la acusacin son falsas.Adems incurre en nuevos defectos que contaminan todo el procedimiento. Por una parte, el Tribunal ha permitido participar a lo largo de todo el procedimiento a la defensa de las vctimas marroques. Al tratarse de un procedimiento penal, el tribunal debi impedir desde el primer momento que esta parte participara en el procedimiento, tal y como solicit desde un principio la defensa saharaui, porque, no habiendo sido parte en el procedimiento que se celebr ante el Tribunal militar, y al tratarse una segunda instancia, tampoco lo podan ser en sta. Su presencia ha contaminado todo el procedimiento, porque no solamente han participado activamente, defendiendo en muchas ocasiones no a sus clientes, sino que el Sahara occidental es marroqu, sino que adems han llegado a presentar, y el tribunal a aceptar, nuevos testimonios de personas de las que hace 7 aos se ignoraba su existencia.Por otra parte, los abogados de las vctimas marroques son en su mayora polticos que, en algunos casos, ocupan un escao en el parlamento de Marruecos, lo que creo que subraya, una vez ms, el carcter de juicio poltico de este procedimiento. Adems, entre estos defectos, la Fiscala y la defensa de las vctimas marroques han presentado nuevos testigos, cuya falsedad en muchos casos era tan obvia que los propios abogados que los proponan sonrean.En estas circunstancias, despus de 5 meses de vista oral, la defensa y los procesados saharauis decidieron retirarse del procedimiento y no participar ms en lo que, con razn, consideran un teatro.Por todo ello, la totalidad del procedimiento es nulo. Por una parte, porque de conformidad con el Derecho internacional Marruecos no tiene competencia para procesar a los saharauis en territorio marroqu. Hay que recordar que la doctrina de las Naciones Unidas, como recientemente ha recordado el Tribunal de Justicia de la Unin Europea, es que el Sahara Occidental no forma parte de Marruecos, por lo cual, su presencia en el Sahara Occidental solo puede ser calificada de ocupacin. Por ello, el derecho aplicable es el Derecho de la ocupacin, los Convenios de Ginebra, es decir, el Derecho Internacional Humanitario que, entre otras muchas cosas, prohbe el procesamiento de personas del territorio ocupado en los tribunales del Estado ocupante. Por otra parte, porque el procedimiento no respeta los estndares mnimos internacionales de lo que debe ser un juicio justo. Yendo ms all, ni siquiera respeta las disposiciones procesales del propio Derecho marroqu.En todo caso, insisto, es un procedimiento con el que Marruecos ha tratado de maquillar la imagen penosa que dio en la vista ante el Tribunal Militar. Se ha dilatado durante ms de siete meses, pero, desgraciadamente, el resultado ha sido el mismo, tanto en la forma como en el fondo. Por tanto, mi opinin como jurista y como observador internacional, es que se trata de un procedimiento NULO a todos los efectos.Fuente original: http://www.elconfidencialsahar aui.com/2017/07/un- catedratico-de-derecho- desmonta-la.HTML