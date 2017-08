Un gobierno ilegtimo como el de Temer no tiene problemas en modificar estructuralmente la vida de los brasileos, a partir de una drstica reforma laboral. A la hora de empeorar la vida de las mayoras sociales, parece que hay pocas limitaciones. La referida reforma, de muy conocida prosapia dentro de los gobiernos neoliberales, incluye tems tales como que las embarazadas puedan hacer ciertas tareas declaradas insalubres -con el consiguiente peligro para los futuros bebs, as como tambin para sus madres-, o que las vacaciones de los trabajadores puedan ser segmentadas en varias partes, segn la librrima decisin que tomen los empleadores. Un gobierno de corto plazo, tomando medidas a muy largo plazo. Y todas para el mismo lado.En Argentina, el macrismo promueve acciones dictadas por el miedo a que Cristina F. de Kirchner le gane las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires. As, lanz la idea de expulsar de su cargo de diputado a De Vido (quien fuera ministro de las sucesivas administraciones kirchneristas). Si l es inocente o culpable, es algo que debe determinar el Poder Judicial, no el Congreso: pero igual el Gobierno lanz un show meditico al respecto. Perdi en la votacin, pero igual impuso que su accin es una supuesta lucha contra la corrupcin. Lo cual es poco plausible de parte de un presidente que lleg procesado a su cargo por escuchas ilegales ordenadas cuando gobernaba la ciudad de Buenos Aires, y que dispone de una vasta fortuna familiar habida en constantes y oscuras relaciones con diferentes gobiernos.La imagen pblica del macrismo an no est muy daada, pero su administracin est asolada por problemas de corrupcin. Hay alrededor de 60 causas judiciales iniciadas contra funcionarios en apenas 19 meses de gobierno; y el actual presidente no es el que menos carga con ellas, por ej. al haber decretado que sus familiares puedan entrar a un blanqueo de bienes en el extranjero que estaba expresamente prohibido por la ley respectiva, al poseer un indeterminado nmero de empresas offshore en parasos fiscales, o al detentar posibles relaciones de propiedad con compaas areas que han recibido itinerarios de vuelo durante su gobierno, entre otros casos.A ello se ha sumado una rara situacin: el tomar medidas en secreto. Contra lo que exige la Constitucin sobre la publicidad de los actos de gobierno, se descubri en su momento un inslito acuerdo con el reino de Qatar -hoy acusado de terrorismo- para poner dineros del Estado argentino en una offshore compartida; y ahora, se supo que parte de la empresa estatal Arsat (un orgullo tecnolgico, por sus satlites orbitales de comunicacin) se pretende privatizar por un acuerdo encubierto con una empresa estadounidense.Lo cierto es que acciones como la emprendida contra De Vido -una derrota legislativa del macrismo-, sirven para tapar la realidad de despidos, cierres de empresas, aumento sideral de tarifas, alta inflacin y cada de salarios. Todo ello, combinado con un notorio aumento de la represin policial del conflicto social. Una receta calamitosa que el pueblo argentino -como otros de la regin- ya conoce de previas experiencias, todas ellas frustrantes y frustradas.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/argentina-brasil-la-calamidad-neoliberal