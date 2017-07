Venezuela por los caminos de Cuba

Diario Por esto! (Mrida)

Venezuela pudiera estar marchando por los caminos de Cuba, segn congresistas es el ttulo que dio NBC-News al artculo de Suzanne Gamboa (fechado en Washington D.C. el 19 de julio de 2017), citando palabras del senador por Nueva Jersey del partido Demcrata en el Congreso federal estadounidense, Bob Menndez, vehemente impulsor del genocida bloqueo que hace ms de medio siglo impone Estados Unidos contra Cuba.



Castro ha condenado a su propio pueblo a pobreza, hambre y sufrimiento inmenso, mientras que ha acumulado riqueza y poder, declar sin ruborizarse este poltico corrupto que tiene pendiente desde 2015 un juicio criminal por corrupcin que le ha perturbado seriamente su carrera poltica en Estados Unidos. El juicio contra Menndez est programado para el perodo en que tendr lugar el proceso electoral que elegir a su sustituto en un curul senatorial que el partido demcrata no quiere perder. Ello ha llevado a Menndez a ocultar, en lo posible, su situacin jurdica.



Muchos de los miembros del Congreso estadounidense que estn centrando hoy su atencin en la situacin en Venezuela son de ascendencia cubana. No es que sean nacidos en la isla sino que se han formado al calor del odio a la independencia nacional y al socialismo que contra Cuba han proyectado durante muchos aos la extrema derecha de Estados Unidos y las oligarquas de todo el continente. Muchos son de la Florida, Texas y Nueva York, donde puede encontrarse la mayor poblacin de inmigrantes venezolanos.



Otro poltico estadounidense que lleva voz cantante en el desarrollo de la actual campaa de la derecha estadounidense contra Venezuela por recuperar posiciones ganadas en dcadas recientes por la izquierda antiimperialista del continente es Marco Rubio, senador republicano por el estado de la Florida. Rubio desempe un relevante papel en la maniobra de la oposicin pro imperialista venezolana -terminada en fracaso hace dos semanas- de convocar a los venezolanos a participar en un ilegal plebiscito, que salvo en los medios extremadamente pro imperialistas- fue totalmente opacado por el ensayo convocado por el gobierno venezolano que confirm el amplio apoyo popular al proceso de constitucin de la Asamblea Constituyente de julio 30.



Marco Rubio gan notoriedad por su participacin en el show protagonizado recientemente por el presidente Trump en Miami para anunciar la implementacin de disposiciones gubernamentales estadounidenses nuevas contra Cuba. Se las dio de cubano durante varios aos para aprovechar financieramente la multimillonaria campaa de odio contra Cuba del establishment estadounidense. Con ello avanz en las filas de su partido y obtuvo un fuerte apoyo econmico hasta llegar a los primeros planos de la poltica nacional como cubanoamericano de extrema derecha. Fue as que lleg a situarse entre los posibles candidatos republicanos a la presidencia y perdi en dura liza contra el actual presidente Donald Trump.



Rubio tuvo un serio tropiezo cuando, en determinado momento de la representacin de una falsa identidad natal, se descubri que no solo no haba nacido en Cuba, sino que ni siquiera haba estado alguna vez en su presunto pas de origen. Marco Rubio naci en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, en mayo de 1971, cuando ya la revolucin cubana llevaba en el poder ms de una dcada. Sus progenitores eran inmigrantes cubanos que salieron de Cuba en 1956, en plena dictadura de Fulgencio Batista, y se nacionalizaron estadounidenses en 1975.



De familia catlica, Rubio ha hecho un abrupto recorrido de fe. Tras su primera comunin catlica en 1984 y su matrimonio tambin catlico, se hizo mormn, luego nuevamente catlico y despus se convirti a la iglesia bautista hasta que volvi al catolicismo. Rubio se ubica en el ala conservadora del Partido Republicano. Obtuvo en 2010 un puesto en el Senado de Estados Unidos como candidato favorito del Movimiento Tea Party, formacin poltica que se sita a la derecha del espectro poltico, pero no est vinculado formalmente al partido republicano. Su candidatura para el Senado se ha visto empaada por investigaciones aun inconclusas sobre malversacin de fondos del partido republicano. Compiti por la candidatura presidencial republicana durante las primarias de 2016, hasta que decidi retirarse definitivamente de la contienda a causa de su derrota frente al poltico y magnate Donald Trump en Florida, el propio estado por el que es senador.



Es absolutamente lgico que en las luchas por su definitiva independencia se manifiesten muchas similitudes entre los procesos polticos actuales de Venezuela y Cuba, al igual que entre las aspiraciones independentistas de todos los pases de Amrica Latina que tienen en comn el objetivo de liberarse de la condicin de semicolonias de Estados Unidos.