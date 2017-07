Transparentar las cifras: el primer paso para enfrentar la crisis econmica del pas

El Telgrafo

El presidente Moreno se present ante el pas y traz la imagen del estado de situacin de la economa ecuatoriana. Lo hizo con cifras en la mano que tardaron dos meses en recopilarse y validarse por la intrincada tarea y no pocas trabas en el camino- y anunci correctivos para superar la crisis econmica, calificada de grave.Invit a los ecuatorianos a mirar el futuro y convoc a ciudadanos, empresarios y Gobierno a asumir responsabilidades y compartir esfuerzos. Afianzar la dolarizacin, generar empleo y austeridad fiscal. Esos son componentes clave de su plan. Tambin dinamizar la construccin, revisando la Ley de Plusvala, sin renunciar a la lucha contra la especulacin.El Jefe de Estado enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que facilite la repatriacin de capitales. En paralelo, dej expedita la ruta para que la banca privada lidere no controle- el uso del dinero electrnico. Heredo una deuda y un grave escenario, asumo el compromiso de enfrentarlo, dijo al cierre de su mensaje.Antes, el Mandatario reivindic el ejercicio de decir la verdad como un concepto revolucionario. Ah hubo un fuerte mensaje poltico. El pas tiene ya el panorama despejado y la lnea de accin para los prximos aos. Son factores esenciales para modular las expectativas de los actores econmicos y sociales del pas. No es fcil la tarea ni est allanado el camino. Se avecina un intenso ejercicio de economa poltica.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/editoriales/19/transparentar-las-cifras-el-primer-paso-para-enfrentar-la-crisis-economica-del-pais