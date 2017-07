Entrevista a Arleen Rodrguez

"El periodismo cubano es libre del mercado, la libertad ms importante del mundo hoy"

La periodista Arleen Rodrguez, coordinadora del programa de debate de mayor audiencia de Cubavisin y directiva de la Unin de Periodistas de Cuba, asegura que en su programa en directo entrevistara sin problemas a Rajoy o a Trump. Cun libre el periodismo en Cuba? "Estn apareciendo medios privados, financiados no se sabe por quin y con mucho dinero.

Arleen Rodrguez, periodista de Cubavisin y directiva de la Unin de Periodistas de Cuba. R. GARAICOA(La Habana)

Arleen Rodrguez es una de las periodistas ms destacadas de la televisin pblica cubana. Es la coordinadora general del emblemtico programa de debate de mxima audiencia Mesa Redonda que transmite Cubavisin y que durante diez aos tuvo una emisin especial en Telesur Internacional.

Fue subdirectora y directora de Juventud Rebelde, el peridico de la Unin de Jvenes Comunistas de Cuba y en 1993 gan el premio nacional de periodismo Jos Mart. Integra la Presidencia Nacional de la Unin de Periodistas de Cuba, el rgano electivo de los periodistas del pas.

Los crticos de la revolucin le acusaran de ser la imagen oficial del Gobierno socialista cubano y por ello no hemos dudado en preguntarle sobre los temas ms controvertidos del periodismo en Cuba, a los que ha respondido con independencia y honestidad. Queremos saber la situacin de los profesionales y de los medios en su pas, sus lmites y, por qu no, comparar con nuestros pases.

Primero debo aclarar que no es exactamente un programa de debate, no fue concebido para promover debates sino para informar ampliamente y orientar desde la perspectiva de la mayor informacin posible. Y aunque es un programa que transmite la televisin, no es exactamente un programa de la televisin. Se trata de uno de los llamados "Programas de la Revolucin", creados e impulsados por Fidel Castro como parte de la Batalla de Ideas. Es importante decirlo, porque no es un informativo ms, es un espacio de opinin editorial, comprometido con la lnea poltica de la Revolucin cubana y de su Partido. El programa nace al calor de la campaa por la devolucin del nio Elin Gonzlez a su padre, en diciembre de 1999. Fidel sugiere organizar una "Mesa Redonda", con psiclogos y pedagogos que puedan explicar a la teleaudiencia "En qu tiempo se puede cambiar la mente de un nio?" As se llam el primer panel donde se dieron y comentaron las principales noticias que circulaban ya sobre el nio encontrado cerca de las costas de La Florida, tras un naufragio de balseros cubanos en el que Elin fue el nico superviviente y, a partir de ese momento, convertido en trofeo de los grupos polticos de origen cubano que viven de la llamada industria de la contrarrevolucin.

Del primer programa se derivaron otros, siempre con especialistas y periodistas, la mayora expertos en la historia de las no relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Hasta el regreso de Elin a Cuba, el 28 de junio de 2000, el programa lleg a alcanzar los ms altos niveles de audiencia, superando incluso la telenovela de turno.

Actualmente el programa dura slo una hora (de siete a ocho de la tarde). Semanalmente comparecen funcionarios del Gobierno para ofrecer informacin de sus respectivas actividades y responder, en una segunda emisin, interrogantes de la poblacin. El resto de los das estn dedicados a anlisis de acontecimientos internacionales, entrevistas a personalidades cubanas y extranjeras y debates sobre los problemas ms acuciantes de la sociedad cubana actual

Los panelistas de las mesas de informacin pblica los deciden los organismos invitados algunas veces los encabeza el ministro o ministra. Los invitados que analizan temas nacionales e internacionales se deciden en nuestro consejo editorial, a propuesta del director (moderador principal) y los otros dos moderadores.

Las preguntas son elaboradas o improvisadas por los moderadores de cada tema. Aunque el guin regularmente cuenta con la aprobacin del director, no suelen incluirse las preguntas, que fluyen al calor del dilogo.

Entonces no es un programa plural. Entrevistaran, por ejemplo, a Donald Trump o a Mariano Rajoy?

Por supuesto que lo haramos. En nuestro programa entrevistamos al expresidente James Carter durante una visita a La Habana y en la emisin para Telesur, que se transmita tambin en Cuba, entrevistamos a varios presidentes y cancilleres en ejercicio que no son simpatizantes de la poltica de la Revolucin. Pero todas son personas con un perfil poltico interesante, que, al menos en nuestro programa, no lanzaron invectivas contra el modelo cubano.

Pero si hablas de la pluralidad de la que presumen muchos medios, en el sentido de darle voz a enemigos activos de la Revolucin, en ese sentido, no somos plurales. Te repito que somos un espacio editorial de defensa de la poltica de la Revolucin. Imagnate si vamos a darle nuestro espacio a los que llevan aos mintiendo con la entusiasta colaboracin de grandes medios internacionales.

Soamos con tener un da al Presidente Ral Castro como invitado, una vez tuve la oportunidad de comentrselo pero no acept. En Cuba, a diferencia de otros pases, los dirigentes principales del pas, evitan la excesiva exposicin meditica. Y por declaraciones de los funcionarios que comparecen en los programas de informacin pblica, sabemos que la mayora lo hacen porque se lo exigen sus superiores. Hay una suerte de pudor y no poco de nervios ante las cmaras en transmisiones en vivo. Nos ha pasado decenas de veces, que personas que nos exponen con extraordinaria fluidez sus puntos de vista en una cita previa, no logran hacerlo igual cuando el programa est al aire.

No obstante, te digo que sera difcil elaborar una lista de invitados que no hayan estado en la Mesa. Como norma y seguramente por la historia misma del programa, hemos tenido en nuestro estudio, desde Fidel Castro, su creador, a gran parte de la historia y el presente de Cuba.



A ver, cuando me refer a la dificultad para interactuar con los medios, en realidad hablaba de funcionarios pblicos de ministerios y gobiernos locales, que deberan estar ms familiarizados con los medios, porque les corresponde informar, rendir cuentas. En el caso de los que desempean responsabilidades polticas, evitan la sobreexposicin en los medios. Hay como una regla no escrita de que lo importante es mostrar resultados.

En Europa y Estados Unidos hablan del periodismo cubano como hablan de la democracia cubana, desde una ignorancia ofensiva. Nuestro periodismo lucha hace muchos aos por parecerse ms al pas que somos y vivimos insatisfechos porque, con excepciones, seguimos lejos de lograrlo, pero algunas victorias podemos anotarnos: somos libres del mercado, que es la ms importante de las libertades en el mundo de hoy. Muchos de los que hablan mal del periodismo cubano sin molestarse en leerlo, orlo, verlo, se asombraran de cmo hemos crecido, pero concedo que todava somos feos a un gusto modelado por los patrones del mercado e incluso a nuestro propio paladar.

Me refiero a que nuestra tecnologa no es la ms avanzada en la produccin de diarios y revistas, que no tenemos peridicos a color, a que las revistas se editan en papel de poca calidad, que salvo nuevos espacios que empiezan a aparecer con determinado nivel tecnolgico, todava trabajamos la televisin con diseos y dinmicas muy antiguos.

Podemos y lo hacemos, pero eso no es lo importante, sino que la poblacin lo haga directamente. Como somos un equipo muy pequeo -apenas 5 6 personas- nos apoyamos mucho en Cubadebate, la pgina web que naci y creci en nuestro colectivo. Los programas sobre temas nacionales se realizan en coordinacin con ese portal y juntos abren un foro, donde se reciben y responden las opiniones de la poblacin, tambin se abren los telfonos con igual objetivo. En los archivos de Cubadebate pueden encontrarse esas discusiones, donde aparecen las ms fuertes crticas a gestiones gubernamentales. Tambin en nuestros vdeos en Youtube, donde estn las emisiones Sobre la Mesa, con debates que al menos una vez al mes, se arman con discusiones candentes en un panel de periodistas de otros medios invitados.

Claro que son abiertos. Nuestro sitio: www.cubadebate.cu es la referencia. All se accede tambin a la Mesa Redonda y sus enlaces con Facebook.

No es posible. La Mesa se transmite en vivo y en directo. Slo se graban algunos programas por razones de disponibilidad de estudio o condiciones para la transmisin (desde provincias, por ejemplo) o entrevistas con personalidades que no pueden comparecer el da en que se va a transmitir, pero en general la Mesa sale al aire en vivo.

En cada viaje al extranjero que he hecho a lo largo de mi vida profesional (ms de 30 aos), lo primero que busco es la prensa del pas, excepto en las naciones cuyo idioma no comprendo (solo puedo leer en portugus y en ingls, adems del espaol). Recuerdo que en mi primer viaje a Espaa Cumbre Iberoamericana de 1992, le tantas cosas bien escritas en El Pas y El Mundo, que cargu peridicos en mi valija para guardarlos como si fueran libros. Con Pgina 12 en Argentina y con La Jornada en Mxico me pas lo mismo aos despus. A estos dos ltimos todava los sigo como imprescindibles. Los dos espaoles me han defraudado mucho. De los informativos de televisin, DW [Deutsche Welle] en espaol y BBC en ingls me engancharon alguna que otra vez, pero, a decir verdad, lo nico que realmente me ha deslumbrado y enorgullecido, se hace en Latinoamrica: nuestra Telesur, de cuyo staff aun me siento parte y el canal Encuentro, fundado por Tristn Bauer en la Argentina de los Kirchner.

Lo dems que busco, a travs de internet, es prensa alternativa seria, una prctica que se nos hizo hbito cuando descubrimos rebelion.org . Nuestro Cubadebate naci inspirado en aquel sitio del que fuiste fundador.

Los aos han pasado y el tiempo es cada vez ms escaso, as que me he vuelto muy selectiva por obligacin. Hoy voy directo a los sitios donde puedo encontrar lo que me informa y me interesa. Ya no me resulta difcil encontrar lo bueno y lo bueno me gusta leerlo completo, as que no pierdo tiempo con toda la basura que s que se publica en muchas partes. Especialmente le huyo a la mentira. Me enerva demasiado. Algunos colegas me dicen: hay que leerlo todo para contrapesar. Que lo hagan los nuevos. Yo paso. No soporto la postmoderna equivalencia de todas las verdades.



Las principales demandas de los periodistas cubanos hoy, estn relacionadas con las necesidades materiales para ejercer el oficio desde los medios pblicos (esos que desde el exterior peyorativamente llaman oficialistas). Los dursimos aos de Periodo Especial [as se denomin en Cuba al perodo de crisis econmica que comenz tras colapso de la Unin Sovitica en 1991 y del que comenz a recuperarse a partir de 1995] han impactado mucho al sector, porque siempre hay otras prioridades para la escasa billetera de una nacin bloqueada. Los periodistas piden mejores pagos por sus trabajos, actualizacin tecnolgica completa (wifi domstico, banda ancha, mquinas ms modernas, facilidades para el desplazamiento), pero no han dejado de ejercer con dignidad el oficio, aunque afuera de sus redacciones los est asediando ferozmente una creciente red de medios privados que pagan varias veces el salario del medio pblico.

Como el rigor a que obliga el bloqueo permanece, hoy muchos medios estn plantendose modelos de gestin que les permitan autofinanciarse, pero para ello es obligado cambiar normativas y reglamentaciones vencidas por el tiempo, que permanecen ah, como el dinosaurio de Monterroso, obstaculizando cualquier avance.

Otras demandas estn dirigidas a los funcionarios pblicos y su deber de dar informacin, algo que durante aos ha desconocido la mayora en nombre de la real persecucin de que es objeto cualquier dato importante sobre Cuba. La Unin de Periodistas est dando una fuerte pelea a favor de esa y las otras demandas.

Si se revisa la prensa local los peridicos y emisoras de provincias se puede advertir que la excepcin empieza a transformarse en regla: hay provincias cuya prensa provoca envidia en medios nacionales, por la osada y la profesionalidad de sus publicaciones. Lgicamente son los mismos lugares donde es apreciable el ndice de aprobacin de las autoridades por su poblacin.



Lo de los medios privados es algo que se ha ido colando, al margen incluso de lo que expresa la Constitucin, pero existen, estn ah, financiados no se sabe bien ni por quin, pero van apareciendo en el escenario meditico con una evidente disponibilidad de fondos que se utiliza para pagar bondadosamente cierto tipo de periodismo que hasta ahora estuvo ausente de la sociedad cubana: exaltando el consumismo, la banalidad, el xito personal por encima de la solidaridad y promoviendo marcas, estilos de vida y perspectivas de anlisis ms cercanas a la sociedad de mercado que al socialismo. Lo hemos debatido intensamente en la UPEC y esperamos que una Ley de Comunicacin o de Prensa termine por resolverlo. No estoy hablando de los blogs personales, que le aportan, desde mi punto de vista, una dinmica nueva y desafiante al periodismo tradicional. Lo que nos faltan son regulaciones actualizadas. Lo que debemos es impedir que nos pasen gato por liebre y que, en nombre de una falsa libertad, terminemos maniatados por el mercado como tantos colegas nuestros en el mundo.

Pues s, los privados disponen de abundantes fondos de los que hacen ostentacin, pagan en divisas a sus colaboradores, un dinero que es varias veces el salario que hoy pagan los medios pblicos. Seguramente es ms rentable trabajar para los privados, no solo en la prensa. La pregunta es: hasta cundo? Estoy convencida de que a medida que se sufra en la prctica aquello de que "el que paga manda", mucha gente rectificar hacia la real libertad de crear en funcin de ideales.

No conozco a ningn periodista encarcelado en Cuba y creo seriamente que pocos pases pueden presumir de mayor libertad de expresin, no slo en los medios -que la hay con los lmites de la responsabilidad individual y colectiva y los alcances de la voluntad y el talento de periodistas y directivos- tambin en el conjunto de la sociedad, estructurada en organizaciones que, empezando por la niez, garantizan un nivel de participacin social que nadie puede negar. Cmo se puede explicar la supervivencia de la Revolucin al cruel cerco de su poderoso vecino sin libertad para expresarse? Reporteros sin fronteras tiene muchas tareas pendientes en nuestra regin, la de ms asesinatos y desapariciones de periodistas, pero ninguno de ellos es cubano.

Que alguien enumerara mis supuestos privilegios. Vivo en un apartamento pequeo de un edificio multifamiliar, construido por microbrigadas, tengo un automvil, que me gan trabajando y que ya est bastante viejo y daado por el uso, el abuso y lo costosas que son las reparaciones. Trabajo intensamente, no slo en la Mesa Redonda: escribo y hago la conduccin de un programa de radio semanal de entrevistas a personalidades nacionales y extranjeras y colaboro en guiones de documental y publicaciones que tienen una lnea editorial afn a mi pensamiento. No conozco a nadie que envidie mi situacin, pero no me quejo. Escog mi profesin y la disfruto mucho. Tampoco me quejo de las dificultades que como cubana me ha tocado sufrir. Es el precio que nos ha tocado pagar por insistir en la defensa de una sociedad ms justa.

Creo que los medios extranjeros, al menos por lo que publica la llamada "gran prensa", es en general maliciosamente selectiva y responde a un prejuicio anticomunista al hablar de Cuba. Tergiversan, mienten y silencian. Pero tambin nuestro pas peca de parco, omiso y lento para difundir sus verdades. En la era de internet podramos hacer mucho ms, aunque el bloqueo meditico al pas, y no slo desde Estados Unidos, es casi peor que el financiero.

Lo que como periodista tengo en Cuba que no tendra en otro pas es la posibilidad de vivir sin miedo a que me encarcelen o me asesinen por decir lo que pienso. Y la suerte de poder practicar el periodismo desde una militancia de compromiso con los pobres de la tierra, sean de nuestro pas o de otro cualquiera. No hay nada ms gratificante que escribir, hablar, difundir, los sueos, las peleas, las victorias, de las mayoras.

Fuente: http://www.publico.es/internacional/entrevista-arleen-rodriguez-periodismo-cubano-libre-mercado-libertad-importante-mundo-hoy.html