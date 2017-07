Sobre los conflictos en Til Til

El Comit de Ministros para la Sustentabilidad, compuesto por los titulares de Medio Ambiente, Salud, Agricultura, Minera y Economa, aprob el martes 25 de julio la instalacin de un nuevo vertedero sanitario en la comuna de Til Til, el llamado Proyecto CIGRI (Centro Integral de Gestin de Residuos Industriales) de la Empresa Ciclo S.A., pese a que la comuna ya tiene ms de treinta iniciativas contaminantes, la enorme oposicin de toda la comunidad e incluso de autoridades como el Alcalde y Concejales.

Este proyecto mide todo su impacto ambiental, tiene un ciclo cerrado donde no se genera lixiviado, se contratan todos los sistemas de aire y de suelo, se compensan las emisiones que genera potencialmente y as tambin el uso de cambio de suelo explic el Ministro de Medio Ambiente. Esto es un estndar muy superior a lo que tenemos usualmente para el tratamiento de residuos slidos y, por tanto, se entiende que este proyecto cumple la normativa ambiental [1] .

Estas palabras no parecen conectar en ningn sentido con las emitidas por el Contralor Jorge Bermdez: Uno no tiene que ser tcnico o especialista para darse cuenta de que normalmente en nuestro pas aquellas poblaciones ms desamparadas en todo sentido, tambin lo son en trminos ambientales. Es tambin una manifestacin de desigualdad [2] .

Profunda desconexin entre el Comit de Ministros y la ciudadana? Superiores e incuestionables estndares de residuos slidos? Odos sordos ante las demandas de las comunidades? Una institucionalidad medioambiental retrograda? Inters empresariales de por medio y acuerdos polticos tras bambalinas?

Adems de exponer las caractersticas del proyecto y la resistencia de la comunidad de Til Til, el presente artculo busca mostrar las condiciones en las que el Comit de Ministros aprueba el Proyecto CIGRI y abrir algunas sendas de investigacin en torno a los entramados poltico-empresariales.

TIL TIL, EL PROYECTO CIGRI Y LA COMUNIDAD.

Til Til est ubicado al noroeste de la Regin Metropolitana y es parte de sta. Tiene apenas 18 mil habitantes. La calle principal esta pavimentada, mientras los caminos interiores siguen siendo de tierra. Todava se ven campesinos con sus caballos. A sesenta kilmetros de Santiago Centro, las y los tiltileos deben pugnar con el aislamiento y con la falta de agua potable. Es una comuna extensa, lo que explica que compaas de tratamiento de residuos se instalen all. A lo que se suma el hecho de que Til Til no tiene Plan Regulador propio, por lo que queda a merced del Plan Regulador Metropolitano, que en 1997 incluy a la comuna, funcionando de la misma forma hasta hoy [3] . Pero, claro, Til Til ya no es lo que era hace veinte aos

El nuevo vertedero, aprobado en diciembre de 2016 por la Comisin de Evaluacin Ambiental de la Regin Metropolitana, ser construido en 43 hectreas y, segn algunas estimaciones, recibir el 75% de los residuos peligrosos de la Regin. El Centro se ubicar a tan slo tres kilmetros de la localidad de Rungue. Su nombre es Proyecto Centro Integral de Gestin de Residuos Industriales (CIGRI).

Pero ste es uno ms de treinta proyectos contaminantes que tiene la localidad. Cada da, las y los vecinos ven pasar un tren de carga que se dirige al relleno sanitario de Montenegro. Existen dos tranques de relaves, pertenecientes a Angloamerican y Aguas Andina. Asimismo, llega la basura de ms del 50% de los habitantes del Gran Santiago. Existe un extenso agujero que fuese un embalse lleno de agua, sometido ya a diez aos de sequa. Y como si esto no fuera poco, conviven con la crcel Punta Peuco, donde se encuentran detenidos violadores de DDHH durante la dictadura.

Con esto, la localidad est, en el fondo, solucionando el problema ambiental de toda la Regin Metropolitana, sin obtener ninguna compensacin o reconocimiento por ello.

Til Til es la comuna ms saturada de empresas ambientalmente cuestionadas de la Regin. Y es que Til Til, junto a Lampa, son las dos zonas donde se permite la realizacin de actividades ambientalmente peligrosas. Lampa resultaba inviable para el proyecto, debido a que el tipo de suelo presenta riesgos de desbordes e inundaciones, quedando Til Til como la nica opcin [4] .

Las y los vecinos no se cansan de denunciar la injusticia socioambiental de la que son parte desde hace muchsimos aos. El proyecto ha desatado la indignacin de la gente, decidida a agotar todas las instancias legales para que ste no se lleve a cabo. Pero ante la dificultad, desde un inicio, de avanzar legalmente, ha habido mltiples protestas durante este ao. En algunas casas flamean banderas negras a modo de luto, ante la llegada de otra compaa que genera un impacto al medioambiente y un malestar ms en las personas y familias.

A tal punto ha llegado la ausencia de respuestas satisfactorias, que los vecinos de la comuna bloquearon en el mes de abril la ruta 5 Norte. Al lugar llegaron Fuerzas Especiales, que actuar reprimiendo sobre todo a los manifestantes ms jvenes. En esa ocasin, el Alcalde de Til Til y uno de los Concejales fueron detenidos durante las manifestaciones.

EMPRESA CICLO S.A., LA DEMOCRACIA CRISTIANA, ADVERTENCIAS DEL COLEGIO MDICO Y LA RETROGRADA INSTITUCIONALIDAD.

Damin Tomic es director y gerente general de la Empresa Ciclo S.A. En los meses en que comenzaron las movilizaciones de las y los tiltileos, dijo entender que para instalar la planta de gestin de residuos tiene que vincularse con sus habitantes y colaborar en su desarrollo. Dijo tambin estar convencido de que empresas como esta pueden hacer las cosas bien. Plante entonces a los vecinos un acuerdo de otorgar a la comunidad el 7% de las utilidades de la empresa despus de impuestos, con un mnimo garantizado de 2.000 UF al ao. Adems, asegur que se contara con planes de contingencia necesarios y tecnologa de punta que permitira operar sin impactar la calidad de vida [5] . Aun as, la gente no confa. No puede confiar.

Y es que en su etapa final, el proyecto ha recibido cuatro mil observaciones ciudadanas. Pese a todos estos reclamos, quienes conocen el proceso ya decan en el mes de abril que es muy probable que el Comit de Ministros terminara aprobando la construccin. Se comenta acerca de la influencia poltica de la familia Tomic, ligada a la fundacin de la Democracia Cristiana y duea de la Empresa Ciclo S.A.

DC es tambin el Intendente de la Regin Metropolitana Claudio Orrego, a quienes los tiltileos ya han funado pblicamente por su nulo compromiso con la comunidad.

La Comisin Medioambiental del Colegio Mdico seal que este nuevo relleno sanitario no contendr basura domiciliaria, trayendo consigo el riesgo de enfermedades para la poblacin. Parte de estos residuos seran compuestos qumicos y metales pesados como cianuro, asbesto, arsnico y plomo [6] . Los vecinos, por su parte, temen que se intensifiquen los malos olores, que se dae la flora y fauna; el aire y las napas subterrneas pueden resultar contaminados; y la congestin vehicular aumentar producto de los cincuenta camiones diarios que ingresaran a la planta de gestin de residuos.

En el mes de mayo vecinos y autoridades de Til Til acudieron a la sesin de la Comisin de Medio Ambiente de la Cmara de Diputados para exponer los graves problemas que vive esta comuna. Era la tercera vez que lo hacan Sealaron a la Comisin que desde fines del ao 2016 se encontraban movilizados, ya que a pesar de las miles de observaciones interpuestas ante el Servicio de Evaluacin Ambiental (SEA) y el apoyo, incluso, del Gobernador Regional, la totalidad de Seremis aprob el proyecto [7] .

Ante esto, la Comisin acord unnimemente coordinar una Acusacin Constitucional contra el Intendente Orrego, por evidente abandono de deberes. Asimismo, se vot oficiar a los cinco Ministros integrantes del Comit que deba ratificar la decisin de los Seremis durante el mes de julio, para incidir en la votacin y propiciar la modificacin del Plan Regulador Metropolitano y as ayudar a aliviar a Til Til y su gente.

De esta forma, se esperaba revertir el fallo. Tal cosa no sucedi. Ni prospero ninguna Acusacin Constitucional contra el Intendente Democratacristiano Orrego. El Comit de Ministros aprob el Proyecto.

Lo que viene es historia y la harn las comunidades.

[1] http://www.cooperativa.cl/ noticias/pais/medioambiente/ contaminacion/comite-de- ministros-aprobo-relleno-de- residuos-industriales-en- tiltil/2017-07-25/095242.html

[2] http://www.eldesconcierto.cl/ 2017/07/27/contralor-jorge- bermudez-dice-que-caso-de- vertedero-en-til-til-es- patetico-porque-responde-a- que-es-una-comuna-pobre/

[3] http://www.quepasa.cl/ articulo/actualidad/2017/03/ el-basurero-de-chile.shtml/

[4] http://www.latercera.com/ noticia/la-promesa-incumplida- de-til-til/

[5] http://www.latercera.com/ noticia/damian-tomic-gerente- general-empresa-ciclo- polemica-til-til-iremos-todas- las-instancias-donde-haya- respaldar-la-aprobacion- obtenida/

[6] http://www.cooperativa.cl/ noticias/pais/medioambiente/ colegio-medico-dice-que- tiltil-esta-saturado-y- sugiere-reubicar/2017-04-20/ 140202.html

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.