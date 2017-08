La hora final de la Democracia Cristiana?

El Partido Demcrata Cristiano chileno ha sido un actor gravitante en la poltica desde su fundacin, en 1957. Su posicin en el espectro partidario le ha permitido jugar un rol de rbitro permanente, especialmente en momentos de polarizacin y definicin. Pero luego de sesenta aos de historia, la DC parece haber entrado en un momento de rediseo general, que podra cambiar radicalmente su identidad. La ruptura de su alianza con el resto de los partidos de la Nueva Mayora, el lanzamiento de la dbil candidatura presidencial de Carolina Goic y su dificultad para llegar a un acuerdo de lista parlamentaria con otros actores, parece augurarle un momento de declive significativo en las prximas elecciones. Sin embargo, tras bambalinas, lo que se incuba es otra cosa: se trata de una reestructuracin de este conglomerado a partir de los intereses del sector ms conservador y derechizado del partido de la flecha roja.

A la cabeza de este giro estratgico se ubica el ex ministro del Interior, Jorge Burgos, quien es el coordinador poltico de la campaa de Carolina Goic. Anticipndose a los hechos, Burgos argumenta de esta forma el momento poltico que enfrenta su partido: Soy un convencido de que la DC, en la lgica de la Nueva Mayora, el mejor camino que puede tomar es uno que le permita a la gente identificarla ms claramente. Me van a pegar algunos, pero tengo la impresin de que aun a riesgo de perder cuatro o cinco diputados, es un costo que se puede pagar, porque para el futuro es mucho mejor, con tal de diferenciarse de una coalicin que corri su eje brutalmente a la Izquierda. Y desde ah reconstruir, aunque sea con menos diputados, una alianza socialcristiana, porque hay bases para reconstruir eso, ms all de la moda del momento. La DC debe priorizar su identidad aun a riesgo de perder diputados.(1)

Obviamente, este sbito e indito inters por reforzar la identidad a costa de perder poder es bastante extrao, ya que se contradice con el habitual pragmatismo poltico que ha caracterizado a este partido, al menos desde mediados de los aos 80. Cabe sospechar. Quin se beneficiar de este cambio de enfoque? O dicho de otra forma, qu diputados son los que Burgos da por perdidos? Lo que el ex ministro desea es tener una bancada ms pequea pero ms homognea polticamente, alineada totalmente con el liderazgo del sector guatn, que hoy est en condiciones de reducir a la insignificancia a los sectores progresistas al interior de este partido. Y a partir de esa nueva homogeneidad, abrir una negociacin con el eventual gobierno de Piera, para convertirse en un apoyo parlamentario clave para el nuevo gobierno. Lo que debera redundar en un alto premio poltico de parte de la Presidencia de la Repblica.

Esta jugada no fue posible entre 2010 y 2014 debido a que la bancada DC no tuvo la suficiente homogeneidad para plegarse mayoritariamente a ese diseo. Pero si el plan de Burgos se llega a implementar, la prdida relativa de diputados, lejos de ser una debilidad, representar un fortalecimiento, ya que la DC podra dar el giro estratgico definitivo hacia la derecha que no pudo tomar anteriormente.

LOS GUATONES

REINVENTAN LA DC

Hoy la DC tiene setenta alcaldes, 400 concejales, 21 diputados y seis senadores, sin contar a los ministros y altos funcionarios en el actual gobierno. Es una fuerza considerable, que debe su existencia a los acuerdos electorales que ha tejido desde 1990, en el marco de la Concertacin y la Nueva Mayora. Estos pactos han blindado muchas de sus candidaturas y le han sostenido en el aparato pblico durante estas dcadas, haciendo que el declive electoral se amortiguara. Aunque entre 1992 y 2016 este partido ha perdido 1.200.000 votos, sin un acuerdo con la centroizquierda la debacle de la DC hubiera sido mucho ms acentuada, como lo reconocen los expertos electorales de la propia DC. Por ese motivo la tesis del camino propio nunca logr apoyo al interior de este partido. Los nicos que dieron el paso a la derecha fueron los colorines, liderados por Adolfo Zaldvar, Hernn Bosselin y Ramn Briones, quienes en 2010 votaron por Piera, no por Frei. Pero con el fin del sistema binominal se han abierto nuevas posibilidades para esta tesis.

En esta ocasin han sido los guatones (Gutenberg Martnez, Soledad Alvear, Andrs Zaldvar, Eduardo Frei) los que han lanzado esta idea, seguidos con entusiasmo por el sector de los prncipes (Alberto Undurraga, Felipe Cspedes, Jorge Burgos, Claudio Orrego), que no representa ms que un recambio generacional del mismo mundo guatn. Su estrategia poltica consisti en dividir a la llamada disidencia (Yasna Provoste, Ximena Rincn, Aldo Cornejo, Gabriel Silber, Jorge Pizarro), sensibilidad que agrupa a los DC ms cercanos al actual gobierno. Para eso apoyaron al sector de los ex colorines, liderados por Carolina Goic y Fuad Chahn. Y de paso profundizaron el aislamiento de los chascones (Vctor Torres, Mariano Ruiz-Esquide, Laura Albornoz), el ala ms abiertamente afn al entendimiento estratgico con la Izquierda.

En este proceso los guatones han contado con un batalln de choque que les permiti radicalizar posiciones llamado Progresistas con progreso, liderado por Mariana Aylwin apoyada por Eduardo Aninat, Clemente Prez, Hugo Lavados, que ha contribuido a tensar la cuerda hacia la derecha mediante una agresiva campaa de total y abierta oposicin al gobierno en que participa su propio partido. La propuesta poltica de este grupo radica en consolidar una alianza inmediata con Ciudadanos, partido del ex ministro Andrs Velasco, para despus de la primera vuelta cerrar un acuerdo con la derecha. La enorme polarizacin interna de la DC, generada artificialmente por el grupo de Mariana Aylwin, le ha permitido a los guatones situarse en el lugar en el que siempre les gusta jugar: en el extremo centro conciliador, dispuestos a arbitrar el partido. Pero obviamente Progresistas con progreso no es ms que la voz de los guatones que no tienen cargos en el gobierno, y por eso pueden hablar libremente. Esto revela que el centro en poltica no existe, es un lugar imaginario situado en un punto que delimitan quienes tienen el poder de correr el eje de las discusiones hacia su propio inters. El centro es siempre un invento muy conveniente para aquel que logra definir el trmino medio en una discusin que l mismo controla.

LA DISPUTA POR

LA IDENTIDAD DC

El argumento para la derechizacin que plantean los guatones radica en la defensa de la identidad democratacristiana. Sin embargo, esa defensa identitaria tiene trampa: la identidad la definen ellos, como guardianes de una esencia doctrinal y partidaria que nadie les puede cuestionar. Pero la historia misma de la DC es una larga e inacabable disputa por esa misma identidad.

Recordemos que la Falange Nacional fue fundada en 1935 por un ncleo de jvenes del Partido Conservador que consideraron que la identidad de su partido haba sido tergiversada por sus mayores. El falangismo original, de Frei, pero sobre todo de Tomic, Silva Bascun, Leighton, Garretn, Palma y Gumucio, era fundamental y radicalmente reformista. Sostena su propia propuesta de revolucin, levantando banderas como la sindicalizacin campesina y la reforma agraria, que la propia Izquierda haba postergado en razn de priorizar otros objetivos polticos que parecan ms viables de alcanzar. Este falangismo era un ncleo coherente, pero con escaso peso electoral.

El cambio vino de la mano de su fusin con el Partido Conservador Social Cristiano, en 1957. Ese partido no tena la voluntad reformista de la Falange y en l arribaron a la DC dirigentes como Horacio Walker Larran, fundador de una dinasta poltica de la que han salido los senadores Ignacio y Patricio Walker, el diputado Matas Walker y el ex senador Ignacio Prez Walker. Este sector conservador, que nunca pas por la Falange, imprimi el primer giro derechizante en la identidad de la DC.

Con el triunfo de Eduardo Frei en 1964 comenzaron a arribar a la DC ex radicales y ex agrario-laboristas que tampoco traan el sello de la Falange original. Se trataba ante todo de funcionarios de anteriores gobiernos, que encontraron alero en la DC e impulsaron la indefinicin programtica de ese partido. Esta tensin es la que explica la doble escisin hacia la Izquierda, primero del sector rebelde que se convirti en el Mapu en 1969 y luego del sector tercerista, que pas a ser la Izquierda Cristiana en 1971, empujados por la imposibilidad de mantener a ese partido fiel al programa de cambios que l mismo se haba fijado. Paradojalmente estos quiebres facilitaron al fresmo, antecesor de los actuales guatones, su control total del partido, lo que desemboc en la constitucin de la Confederacin de la Democracia (Code), en alianza con el Partido Nacional, heredero de las ideas polticas que el viejo falangismo haba combatido desde su nacimiento. Esa abierta derechizacin de la DC explica que slo trece militantes del Partido Demcrata Cristiano firmaran una declaracin pblica de rechazo al golpe militar el da 13 de septiembre de 1973, dos das despus del derrocamiento y muerte del presidente Salvador Allende.

Quines fueron fieles a la identidad DC? El grupo de los 13 que rechaz el golpe, o la directiva partidaria, presidida por Frei y Aylwin? En la DC militaron colaboradores entusiastas de la dictadura, como Juan de Dios Carmona y William Thayer Arteaga. Pero tambin grandes defensores de los derechos humanos y de la democracia como Andrs Aylwin, Roberto Garretn, Jaime Hales y Jaime Castillo Velasco. Ha cobijado a neoliberales despiadados, como Edgardo Boeninger y Ren Cortzar. Pero tambin a defensores de los derechos sociales y de los bienes pblicos como Jorge Lavandero y Ricardo Hormazbal. Nada parece ms cercano a la identidad DC que la permanente disputa por esa misma identidad. Por eso lo que buscan Burgos y sus socios no es defender la DC, sino crear un nuevo partido, bajo el ropaje del que ya existe.

(1) La Tercera , 16/07/2017.

Publicado en Punto Final, edicin N 880, 21 de julio 2017.

