No hay quien pueda con el pueblo de Hugo Chvez

Escribo esta nota desde las entraas y con toda la parcialidad que el momento que vive el continente exige. Conmovido hasta el lmite por la nueva demostracin de sabidura, valenta y entusiasmo que brind al continente el pueblo bolivariano.

Qu no han hecho en estos ltimos meses los enemigos de la paz para que este da venturoso no llegara nunca? Qu no ha generado la maquinaria de muerte y terror de una oposicin que hoy ha quedado aplastada por toneladas de votos para que usted doa y usted don, se quedara paralizado en su vivienda y no saliera a cumplir con el mandato histrico de derrotarlos?

Apelaron a todo: a querer matar de hambre con el desabastecimiento, a que nios y ancianos padecieran la falta de medicamentos elementales, solo por poner al chavismo de rodillas. Mientras en los barrios y parroquias humildes de cada gran ciudad surgan colas (a veces de desespero) para conseguir leche, harina pan o papel de bao, ellos, los opulentos de siempre se jactaban que en sus barrios del Este todo les sobraba. Criminales!

Cuando esa maldita guerra econmica ya no les alcanzaba movilizaron todo ese dinero que les llega por millones desde Miami o los centros de poder occidental adversos a esa Revolucin que quisieran ver enterrada, y generaron otro tipo de guarimbas, ms letales, ms destructivas, ms inimaginables para cualquier persona con sentido comn.

Quemaron vivos a sus propios vecinos, lincharon con horcas que rememoraban al Klan estadounidense, o a golpes de bate de bisbol. Asesinaron por doquier, y se enorgullecieron de hacerlo porque para ello tenan y tienen a los medios hegemnicos de su lado. Criminales!

Hoy mismo, desesperados porque el pueblo no les responde destruyeron mquinas de votacin y atentaron con explosivos, all en pleno centro de esa plaza de Altamira que utilizan como santuario, a guardias nacionales bolivarianos. Su propuesta siempre es el terror y se sentan impunes hasta hace muy poco, cuando las Fuerzas Armadas Bolivarianas (a las que intentaron vanamente quebrar) gan las calles para defender al pueblo.

A nivel de presin internacional, estos que hoy no saben como explicarles a sus amos qu es lo que ha ocurrido, tambin tuvieron un acompaamiento descomunal. No falt nadie en el tren de la injerencia y la desestabilizacin. Desde Trump con sus sanciones econmicas y nueva forma de bloqueo hasta las maniobras de Almagro, la OEA, Macri, Temer, Bachelet, Kuzinsky, Cartes, Rajoy, Felipe Gonzlez y la madre que los pari. Todos y todas ellos se anotaron en la lista de los posibles reconstructores de la Venezuela destruida por los cachorros locales del ISIS. Se imaginaban Libia e Iraq, pero no se dieron cuenta que Venezuela se parece ms a la victoriosa Siria de Bachar y el pueblo hecho ejrcito.

Por fin, arribaron a esta ltima semana, de bomba en bomba, de incendio en incendio, de amenaza internacional a discurso provocador. Pusieron todo lo que tenan y ms, para que Caracas ardiera por los cuatro costados y que algunos Estados se fragmentaran en islotes balcnicos frente al gobierno tirnico de Maduro. La CNN bramaba de mentiras, El Pas espaolazo convocaba, junto a Felipe Gonzlez, a un golpe militar. Patticos!

Todo este derroche para que un pueblo no votara. Parece broma, cuando los que tanto se llenan de la palabra democracia se oponen ahora a que el soberano emita un sufragio. Lo que no haran (ya lo sabemos, por experiencia) si este pueblo harto de provocaciones decidieran tomar otros caminos de autodefensa!

Sin embargo, el famoso Da D de la MUD se fue postergando hora a hora, el paro general qued chamuscado por falta de apoyo, las barricadas del miedo se redujeron a su barrios y tanto destruyeron que hasta sus propios alentadores (los vecinos que antes les abran sus puertas para que cargaran gasolina en sus molotov) empezaron a regaarlos y a apartarse. Un fiasco esta resistencia que jams debera haber osado apoderarse de esa sacrosanta palabra de nuestros pueblos de la Patria Grande.

Hasta que llegamos a este domingo de jbilo para la democracia participativa. La gente sali a votar desde las primeras horas, desbord algunos centros como el Poliedro de Caracas, cruz ros y camin por montes (como en Tchira) para evitar a los violentos, se fueron ayudando unos a otros, mano con mano, haciendo de la fraternidad un smbolo tal que los mercenarios del MUD jams habrn de conocer. Esa sublime dignidad que no se forja en el poder del dinero, sino en lo que el Comandante Eterno Hugo Chvez tanto repeta: amor con amor se paga.

El voto se hizo masa, y la masa arras con toda la carroa que intent insuflar el imperio y sus discpulos locales. Este domingo es de gloria. Solo basta ver la impotencia en los rostros de los comunicadores del sistema. Queda reafirmada la Revolucin, el liderazgo de los de abajo, los poderes comunales, la fuerza indestructible de la unidad pueblo y ejrcito, el mandato de Nicols Maduro y por sobre todo el legado de Hugo Chvez Fras. Todos estos elementos se combinaron para que las mujeres y hombres de Venezuela se sintieran ms bolivarianos que nunca y se echaran la mochila al hombro para salir a votar. Vencedores, alegres y rebeldes, autnticos resistentes para imponer la paz, le guste a quien le guste.

A partir de maana, comienza una nueva etapa, el enemigo planear nuevas maldades pero est herido del ala, y los que hoy se jugaron el cuerpo para decirle presente a la Revolucin, exigirn profundizarla, corregir los errores, eliminar las barreras burocrticas, eliminar a los corruptos. Querrn ms socialismo. Con todo lo hecho hoy, quien se animar a decirles que esperen, que an no es tiempo?

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/30/otra-vez-salio-a-relucir-el-coraje-del-pueblo-de-bolivar-manuelita-y-chavez-por-carlos-aznarez/