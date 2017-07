Elecciones Asamblea Constituyente en Venezuela

Voto masivo por la paz

Pressenza

Votantes eleccin de constituyentes en Petare, Sucre, Edo. Miranda (Imagen de AVN)

La oposicin intent todo para detener el proceso. Quemar personas, trancar las calles, amedrentar a los vecinos, ponerle candado a las puertas de salida en las urbanizaciones, incendiar comercios, asesinar candidatos, interrumpir el transporte, dificultar la actividad productiva en varias ciudades, impedir la circulacin de alimentos, volar camiones o amenazar a quienes queran votar. Difamar, agredir, asustar. Cualquier mtodo se consider vlido para impedir la realizacin de elecciones a Asamblea Nacional Constituyente convocadas por el gobierno. Los partidos de la derecha, alentados en el mbito internacional por una agitacin meditica permanente y con la dudosa legitimacin provista por la conspiracin diplomtica de gobiernos de derecha y sanciones unilaterales de EEUU (adems del apoyo financiero y direccin general por parte de sus aparatos de inteligencia), creyeron poder derrocar al gobierno y evitar la ampliacin de las potestades populares a travs de una Asamblea Constituyente.

Lo nico que no intentaron los grupos nucleados en la Mesa de Unidad Democrtica unidad y vocacin democrtica poco visible a estas alturas fue lo que la mayora del mundo sensato peda y el gobierno ofreci repetidas veces: sentarse a una mesa a concertar la convivencia desde visiones polticas radicalmente diferentes.

La escalada tena sus motivos: la presin instalada deba corroer la paciencia del pueblo, provocando un levantamiento contra el gobierno y lograr adems atraer alguna faccin rebelde en las Fuerzas Armadas que permitiera un golpe militar o un conato de guerra civil fratricida para abrir las puertas a una intervencin multinacional extranjera.

Sin embargo, la estrategia fall. Nada de eso se produjo y la eleccin de constituyentes se realiz, tal como estaba previsto, el 30 de Julio.

Por ltimo, el miedo, el terror, las barricadas, la destruccin de material electoral, la violencia desatada en algunos sectores o la interrupcin del transporte deban culminar en el abstencionismo generalizado. Todo ello tambin fracas rotundamente. La movilizacin organizada, la persistencia en la convocatoria y, sobre todo, la frrea voluntad democrtica de una importante, sin dudas mayoritaria, porcin de la poblacin, permitieron que millones de venezolanos acudieran a las urnas. Incluso con riesgo y sobreponindose a maysculas dificultades. Queremos la paz, fue el reclamo y la consigna del pueblo movilizado.

Un testimonio

Mrida amaneci sitiada de punta a punta, luego de ms de 5 das de duras barricadas, malandros guarimberos desatados y dictadura de miedo. Las calles estaban desiertas. Sal de casa casi a hurtadillas. Se supone que nadie debera salir de casa y todo el que lo haga est bajo sospecha. Las calles parecan de Afganistn. Durante la noche los cuerpos de seguridad tuvieron que medirse contra los violentos para poder despejar algunas vas y garantizar cierta movilidad. Toc caminar. Mi habitual centro electoral es un lugar imposible hoy, pues queda en Las Amricas. As que fui a otro de contingencia. Fui a votar en el Godoy. Al llegar la sorpresa fue de mucha gente en el sitio. Las historias de la cola eran muchas. Una seora de ms o menos 60 aos me cont que camin desde El Carrizal hasta el Godoy. Hay que vivir en Mrida para tener la idea de esa distancia caminando en subida. Me impresion.

Mucho entusiasmo en el centro electoral. Mucha alegra como afrenta al miedo y al terror. Las solitarias horas de la maana lluviosa se despejaron. Sali el sol. Los alrededores del Godoy se volvieron un va y viene de gente a pie, como hormiguitas. Aparecieron primero las motos. Luego los carros. Llevando y trayendo gente. Tambin comenzaron a aparecer los camiones, full de gente como un camin de evanglicos un domingo. La atmsfera cambi dramticamente.

Viejitos, discapacitados, jvenes, llegaron, venan de zonas sitiadas, felices por ir a votar. Llevaban la dulzura en sus sonrisas. Pocas veces uno se encuentra tanta ternura, firmeza y fiereza. El chavismo es una fuerza identitaria muy arrecha. Me siento afortunado.

Las implicancias de la eleccin de constituyentes en Venezuela

En trminos regionales, luego del triunfo de Ortega en Nicaragua y de la Revolucin Ciudadana con Lenin Moreno en Ecuador, el fuerte apoyo popular a esta eleccin constituyente en tan arduas circunstancias demuestra que las fuerzas progresistas y revolucionarias continan vivas y son manifestacin de organicidad masiva y de una conciencia poltica ampliada en vastos sectores.

Por el contrario, en los ltimos meses, los gobiernos neocons se han debilitado. La popularidad de Lula frente al inmenso rechazo hacia el gobierno ilegtimo de Brasil, la casi segura victoria electoral de Cristina Fernndez de Kirchner en las legislativas prximas ante la decadencia social y el debilitamiento veloz de la gestin de Macri en Argentina, los avances en el posicionamiento de la oposicin en Paraguay y Honduras, la corrupcin que atinge a distintos gobiernos peruanos y amenaza al actual, los financiamientos ilegales en Colombia y la violencia endmica y generalizada en el Mxico de Pea Nieto; todo ello echa por tierra aquella consigna tan publicitada del fin de ciclo progresista, con lo cual se conminaba a los pueblos de Amrica Latina y el Caribe a resignarse sin ofrecer resistencias a un nuevo perodo de expoliacin neoliberal.

Venezuela emerge soberana y victoriosa, aunque con una divisin poltica en su seno que no augura tranquilidad en lo inmediato. El gobierno sale de esta contienda fortalecido, con la obligacin de lograr rpidamente contener a los sectores violentos y efectuar un giro de timn inmediato en el control de la especulacin monetaria y las dificultades de abastecimiento, no importa si stas son producidas por la guerra econmica o a causa de matrices econmicas rentistas de larga data.

Claro est que ni los EEUU ni otros gobiernos aliados-vasallos, ni las corporaciones mediticas aceptarn la derrota. Aunque en el mejor de los casos acepten una pausa tctica o simulen negociaciones para relajar la tensin, insistirn estratgicamente una y otra vez en su intento de aislar, de condenar, de demonizar, de socavar el enorme peso que tiene la Revolucin Bolivariana para la independencia y la integracin soberana de la Amrica de los pueblos.

En cuanto a la oposicin, habr que ver si algunos lderes comprenden la situacin, varan el rumbo y aceptan de una buena vez tomar la vanguardia de su sector acoplndose al dilogo. Si, por el contrario, insisten en la idea de violentar a la poblacin, terminarn cosechando el repudio de la gente, optando seguramente por tomar el camino del xodo a la pequea Venezuela en Miami.

El pueblo llano, por su parte, asoma con la Asamblea Constituyente efectivamente a la posibilidad de defender sus conquistas sociales y avanzar hacia un mayor empoderamiento comunal, un modelo poltico y econmico participativo y de co-responsabilidad de alto vuelo democrtico. Las dems cuestiones a ser tratadas en Asamblea Constituyente no son menos promisorias. Pero eso tendr que ser comentado ms adelante. Por el momento, la conclusin evidente de la eleccin transcurrida hoy en Venezuela es que la violencia no da rdito.Y la paz, s.

