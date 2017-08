La huelga, una herramienta esencial

Los y las compaeras que trabajan en Actividades Deportivas en Araba han ganado su lucha. Zorionak! Sin la huelga que han protagonizado hubiera sido imposible. Pasar de un salario de 6,23 /hora a otro de 11,44 , con un incremento del 45%, no se consigue apelando a la buena fe de empresas y administraciones.Si se lucha se puede ganar. Este conflicto nos recuerda el del Museo de Bellas Artes de Bilbao. En l, antes de que alcanzar un buen acuerdo, las tres administraciones que componen el Patronato (Ayuntamiento de Bilbao, Diputacin de Bizkaia y Gobierno Vasco) pidieron al Gobierno Vasco que decretara servicios mnimos. Queran anular los efectos de la huelga para acabar, no con el origen del conflicto, sino con su expresin colectiva. El Departamento de Trabajo del Gobierno no se atrevi a decretarlo. En el conflicto de Actividades Deportivas de Araba la huelga ha sido eficaz; ha paralizado la actividad y logrado el cierre de las piscinas, que es de lo que ms se ha hablado. S, la huelga, un derecho fundamental, ha logrado el objetivo que buscaba.No sabemos si a algn representante institucional o a alguna empresa adjudicataria de esos servicios se le ha pasado por la cabeza solicitar al Gobierno que decretara los servicios mnimos para establecer como servicio esencial el bao. En Bilbao queran que se considerara as el derecho de los turistas a ver cuadros. Lo que s sabemos es que hay gente en el Gobierno y en las Diputaciones que, a la vez que imponen condiciones miserables con sus licitaciones a la baja, se emplean a fondo para tratar de anular los efectos del derecho de huelga. Que se lo pregunten a las compaeras de las Residencias de Bizkaia, a las que en determinadas actividades se les ha impuesto un 90% de servicios mnimos.Sin huelga es imposible dignificar salarios irrisorios, lograr incrementos del 45%. Esos incrementos salariales no pasan por la cabeza de quienes hablan ltimamente de que ha llegado la hora de subir salarios.POSDATA: Este conflicto se ha solucionado gracias a la intervencin del Ayuntamiento de Gasteiz. Sabemos agradecerlo, pero si quiere ser creble, debe dejar de adjudicar servicios con licitaciones a la baja, como acaba de hacer en este mismo sector a la empresa BPXport. Otras administraciones insisten en que ellas no tienen ninguna responsabilidad en los mbitos que han decidido subcontratar. Demuestran con ello su irresponsabilidad para con los derechos de los y las trabajadoras afectadas y su complicidad con las empresas que ganan dinero explotando a nuestra gente.Luchar merece la pena; organizarse es el camino, y la huelga, un instrumento esencial.

