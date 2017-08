Acerca de los comentarios de Vascs en Granma, sobre artculos de Ubieta y Elier

El compaero Fidel Vascs envi un muy atinado y cuidadoso comentario al diariorelacionado con dos artculos escritos por los compaeros Elier Ramrez y Enrique Ubieta y aparecidos en sus pginas digitales e impresas, acerca de una supuesta corriente "centrista" que se manifiesta entre nosotros camuflajeada con un discurso aparentemente de izquierda que pretende "colarnos" el capitalismo por la puerta de la cocina.

El compaero Vascs, antes de entrar en lo que son sus observaciones discrepantes con Ubieta y Elier, hace la siguiente observacin preliminar: Existe una tendencia a considerar que todas las noticias y trabajos periodsticos que se publican en Granma son aprobados explcitamente por el Bur Poltico, el Secretariado o el Comit Central del Partido. Esta suposicin limita en extremo las opiniones que los lectores podamos exponer con conclusiones distintas a las difundidas en esta prensa. Los revolucionarios nos autocensuramos si nuestras opiniones pblicas pudieran considerarse diferentes o crticas contra las autoridades partidistas. Confo que los artculos de los mencionados autores son de su exclusiva responsabilidad y, cuando ms, de la direccin del peridico.

Ante esta observacin busqu de inmediato una aclaracin y precisin al respecto por parte del peridico incluso antes de darle cabida a los comentarios de Vascs. Pero no la encontr.

Los comentarios de Vascs se incorporaron de manera ordinaria e indistinta al final del ltimo artculo de Elier, despus de varios otros que ya haban sido incluidos. Solo pueden leerse en ese lugar recndito y poco frecuentado de la pgina digital de Granma. No sale nada en la edicin impresa del peridico, en la que s salieron los artculos de Ubieta y Elier con divulgacin para todo el pueblo y todo el pas. En la propia pgina digital salen los artculos de Elier y Ubieta en los titulares de la misma y se mantienen as durante varios das seguidos lo que lgicamente atrae a los visitantes de dicha pgina.

Estos mismos artculos de Ubieta y Elier han salido y se han mantenido das y das como titulares en la pgina de inicio del portal Cubadebate, otro sitio indudablemente oficial o semioficial de los que ms visitantes atrae. Esto lgicamente tiende a conformar un estado de opinin generalizado que no cuenta, para la formacin de un criterio propio objetivo e integral por parte de los lectores, de ningn elemento discordante, opuesto y menos aun discrepante.

Los criterios discrepantes con los de Ubieta y Elier, escritos por varios compaeros tambin de vala intelectual y revolucionaria no han tenido cabida en ninguna pgina oficial o semioficial ni digital ni escrita. Solo han encontrado refugio y publicacin en el blog Segunda Cita del conocido cantautor Silvio Rodrguez y en algunas otras pginas de menor conocimiento y divulgacin. El propio Silvio, que se ha manifestado tambin en tono crtico acerca de las posiciones de Ubieta y de Elier, no ha tenido en esta oportunidad cabida para ello en estas publicaciones. Y no creo que a estas alturas nadie dude de su posicin patritica y revolucionaria.

Vascs tiene una larga hoja de servicios y de fidelidad a la Revolucin en diversos frentes y es adems periodista de larga data desde los inicios de la revista Verde Olivo del MINFAR. Actualmente es Presidente de la prestigiosa Sociedad Econmica de Amigos del Pas.

Ser que es vlida y cierta la presuncin que manifiesta Vascs en su "observacin preliminar"? Es que las opiniones expresadas por Ubieta y Elier estn aprobadas u orientadas por la mxima direccin del Partido en alguno de sus niveles superiores?

Y si fuese as deben considerarse tan infalibles esas opiniones que no pueden ni siquiera ser sometidas a dudas y discrepancias entre los propios revolucionarios que opinan de manera diferente? Cmo entender que se aplica en este caso la democracia interna y la orientada bsqueda de la unidad dentro de la diversidad a la que tantas veces nos ha convocado Ral?

Creo que el dilogo-debate entre los revolucionarios debe producirse en un escenario lo suficientemente pblico que permita la bsqueda y el encuentro de los consensos necesarios y sobre todo que resulte en igualdad de condiciones para que puedan expresar sus criterios todos los dialogantes y debatientes sin privilegios para unos u otros y sin dar por sentada la razn a priori a determinados opinantes y defensores de las ideas socialistas y de las ideas de la izquierda revolucionaria, aunque estn expresando en el momento dado la opinin oficial. Creo que es necesario no olvidar que esta tambin puede estar equivocada, como ha ocurrido en ms de una ocasin en la historia, lo que ha llevado a sucesivas rectificaciones algunas de las cuales an estn hoy en proceso.

Al proceso de rectificacin actual de las ideas socialistas que tiene lugar en el mundo y en particular en nuestro pas, al proceso de aplicacin del concepto de Revolucin que nos dej Fidel como legado, todos los que nos sentimos revolucionarios y prosocialistas nos sentimos convocados, obligados a participar y con derecho a hacerlo. Y donde unos puedan ejercer este derecho tambin deben poder ejercerlo todos los dems en igualdad de condiciones, sin etiquetas ni descalificaciones a priori.

Quisiera creer que esta sigue siendo la lnea rectora principal de la poltica de la direccin del Partido, y mi larga experiencia de trabajo, de una u otra manera cercano a ella, me hace confiar y creer que as debe ser.

Fuente: http://segundacita.blogspot. com/2017/07/acerca-de-los- comentarios-de-vascos-en.html